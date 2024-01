Executivo demitido do Twitter constrói casa dos sonhos; veja fotos da mansão

THE NEW YORK TIMES - Bruce Falck sempre sonhou em seguir o exemplo de seu pai, que administrava uma empresa de construção em Johanesburgo, na África do Sul: ele queria construir uma casa projetada especificamente para sua família. “Meu pai era engenheiro civil e construiu as duas casas em que cresci”, disse Falck, 52 anos, ex-executivo do Twitter agora trabalhando na startup que fundou. “Eu sempre pensei em construir uma casa como algo que um pai faz pela sua família”.

Falck, que era chefe da divisão de receita do Twitter, foi demitido junto com o chefe pela divisão de consumo, Kayvon Beykpour, em meio à compra da rede social por Elon Musk em 2022. Ambos alegaram terem sido demitidos por Parag Agrawal, então CEO da empresa, mas, posteriomente, Falck deletou o tuíte no qual fazia essa afirmação. Na época, Musk estava ainda no processo de aquisição da rede social - desde então, o o bilionário e o executivo já trocaram provocações na rede social.

Desde maio do ano passado, Falck diz que está “construindo uma empresa”, segundo a sua descrição no LinkedIn, a Halcyon AI, “uma plataforma de dados projetada para auxiliar aqueles que estão navegando na descarbonização”.

Casa fica no topo de uma colina de um terreno de 60,7 mil metros quadrados na Califórnia Foto: Matthew Millman via The New York Times

Em 2011, Falck chegou perto de construir uma casa. Ele e sua esposa, Lauren Weitzman, agora com 41 anos, que trabalha no Google, compraram uma casa em São Francisco, contratando a empresa de arquitetura Studio Vara para uma renovação completa. Mas, assim que a construção estava prestes a começar em 2013, o casal mudou de ideia. “A família estava prestes a aumentar”, disse Falck, e a perspectiva de viver em suspenso durante um projeto de construção de vários anos não parecia mais viável, especialmente para Weitzman. Eles agora têm três filhos entre 4 e 8 anos.

Em vez disso, decidiram vender a casa e comprar algo pronto para morar. “Bruce ficou realmente chateado”, disse Christopher Roach, sócio da Studio Vara. “Mas ele disse: ‘Eu prometo a você, em alguns anos vamos procurar um terreno no país do vinho e vamos fazer um projeto juntos’”.

Cerca de cinco anos depois, em 2018, Roach recebeu uma mensagem de texto de duas palavras de Falck: “É hora”. Com a ajuda de seu arquiteto, o casal começou a procurar um terreno em Healdsburg, Califórnia, no condado de Sonoma, e encontrou um local no topo de uma colina com 60,7 mil metros quadrados e vistas em todas as direções. “Parecia a savana africana”, disse Falck.

O casal comprou o terreno por cerca de US$ 1,5 milhão em julho de 2018, antes mesmo de explorar completamente a terra. Pouco antes do fechamento, Roach acampou no local durante a noite para estudar melhor a propriedade, pensando onde seria o melhor lugar para situar a casa. “Gosto de ver onde o sol nasce e se põe”, disse ele, “e de onde vêm as brisas de manhã versus a tarde”. Enquanto o arquiteto percorria o terreno, percebeu que era ainda melhor do que pensava inicialmente. “Um lado da colina desce até um riacho sazonal com grandes sequoias”, disse ele, enquanto o outro lado é povoado por carvalhos e pinheiros. “Tirei várias fotos, registrei pensamentos e fiz alguns esboços iniciais. E um dos primeiros esboços que fiz acabou sendo o plano básico e o layout do prédio”.

O esboço previa uma casa em forma de bumerangue no topo do terreno, apoiada na beira de uma queda íngreme. O design logo evoluiu para uma casa de 575 metros quadrados com 370 metros quadrados de espaço interno, em grande parte fechada por vidro, sob um amplo telhado cobrindo mais 204 metros quadrados de espaço externo. O efeito, quando as portas de vidro estão totalmente abertas, é o de um luxuoso alpendre. “Frequentemente fica muito quente lá em cima”, disse Falck. “Mas a casa é basicamente uma estrutura de sombra gigante”. Esse conceito também atraiu Weitzman. “Quando eu era mais jovem, costumava amar a ideia da varanda antiga estilo sulista”, disse ela. “Conseguimos a versão moderna disso”.

Área da piscina da casa da família de Bruce Falck Foto: Matthew Millman via The New York Times

As duas metades do bumerangue contêm duas alas conectadas por uma versão contemporânea de um corredor de vento, que pode ser aberto e fechado com portas de vidro pivotantes e dobráveis. Uma ala abriga os quartos e aponta para o Monte Saint Helena e o nascer do sol; a outra, que abriga a cozinha e as salas de jantar e estar, fica em frente ao pôr do sol. O telhado se estende além da sala de estar interna para cobrir uma sala externa com um brise soleil, que se conecta a outros espaços externos, incluindo o deque da piscina e uma área externa para cozinhar e jantar.

A casa foi projetada para ser resistente a incêndios, com revestimento de zinco com costura em pé e caminhos ao redor do perímetro que funcionam como aceiros. Também é autossuficiente durante quedas de energia, graças a painéis solares conectados a uma bateria de reserva, e tem seu próprio poço e sistema séptico.

A casa usa um design que incentiva a integração entre espaços internos e externos, e fica no topo de uma colina em Healdsburg, Califórnia, na região vinícola do condado de Sonoma Foto: Matthew Millman via The New York Times

Devido aos atrasos causados pela pandemia e incêndios, a construção da casa levou cerca de dois anos e meio, a um custo de aproximadamente US$ 1.250 por pé quadrado (0,09 m²). O projeto foi concluído em junho de 2022. “Assistimos ao pôr do sol, estamos na piscina, estamos na jacuzzi, e Bruce está sempre fazendo churrasco”, disse Weitzman. É exatamente o tipo de casa única na vida que Falck tinha em mente. “Isso é algo de longo prazo”, disse ele. “Para mim, o sucesso seria ter nossos filhos, quando estiverem com 80 anos, tomando um vinho nesse pátio e vendo seus netos nadando na piscina. Essa é a métrica de sucesso”.