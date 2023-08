Cansou de tanta tecnologia? Veja como evitar o ‘burnout’ tecnológico

Na era da informação, na qual a tecnologia se entrelaça em praticamente todos os aspectos de nossas vidas, enfrentamos um desafio contemporâneo que ameaça nossa saúde mental: o burnout tecnológico.

A constante conexão e a exposição prolongada a dispositivos eletrônicos podem resultar em exaustão mental, irritabilidade e até mesmo em problemas de sono, principalmente se não tomarmos nenhum tipo de cuidado para evitar.

Pensando nisso, o Estadão elencou cinco atitudes que prejudicam a saúde mental e que podem gerar o burnout tecnológico.

Evite o 'burnout' tecnológico com estratégias simples Foto: Etienne Laurent/EFE

Cuidado com o uso livre de aparelhos eletrônicos

Com o acesso constante a smartphones, tablets e computadores, é fácil perder a noção do tempo gasto em atividades online.

Uma estratégia é entrar nas configurações dos aplicativos e definir um tempo de tela, que impede o usuário de usar a plataforma após o limite definido. Apps de vídeo, como TikTok e Youtube, são os que mais mantêm o usuário conectado e os que fazem esse indivíduo perder a noção de tempo mais facilmente.

No TikTok, você pode ativar a função de tempo de tela indo em Configurações e privacidade e depois em Tempo de tela. Na nova aba você consegue ver quanto tempo você usou o app por dia e definir limites de horário.

No Youtube, basta clicar no ícone do seu perfil e ir em Tempo de exibição. Nesse menu, é possível escolher dentre várias opções de limites de horários.

Mantenha um hobbie fora das telinhas

Encontre alternativas offline que deixem você longe do estresse.

Cultive hobbies que não envolvam telas, como jardinagem, artesanato, culinária ou a prática de um esporte ao ar livre. Essas atividades não apenas aliviam a tensão tecnológica, mas também estimulam a criatividade e promovem um maior engajamento com o mundo físico.

Evite estar sempre conectado nas redes sociais

As redes sociais podem ser um dos principais contribuintes para o burnout tecnológico. Para evitar cair na armadilha da rolagem interminável e da comparação social, é essencial gerenciar o uso de redes sociais de maneira consciente.

Opte por desligar as notificações de aplicativos de redes sociais ou ative apenas aquelas que são realmente importantes, como mensagens diretas. Isso reduzirá as interrupções constantes e permitirá que você verifique as redes sociais somente quando escolher.

Faça pausas longe dos eletrônicos

Reservar intervalos regulares ao longo do dia para se desconectar completamente de dispositivos eletrônicos é uma prática muito saudável mentalmente.

Experimente técnicas como a “regra dos 20 minutos”, que incentiva pausas curtas a cada 20 minutos de uso da tela, permitindo que seus olhos descansem e sua mente se desconecte por breves momentos.

Além disso, tente criar um ritual de desconexão antes de dormir, deixando dispositivos fora do quarto. Essa estratégia pode melhorar a qualidade do sono e reduzir o estresse associado à constante conexão online.

Excessos no uso de eletrônicos contribui para o 'burnout' tecnológico Foto: Pixabay

Não misture trabalho e vida pessoal

Com o aumento do trabalho remoto, as fronteiras entre trabalho e vida pessoal se tornaram difíceis de definir.

Por esse motivo, determine horários específicos para o trabalho e desligue-se completamente após o expediente. Isso ajuda a prevenir a exaustão decorrente da constante disponibilidade e permite que você recarregue sua energia mental.

