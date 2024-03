Madonna, Dua Lipa e Beyoncé: cantoras pop viram capas de jogos de PS1 com ajuda de IA; veja imagens

As imagens com visuais de PlayStation podem ser geradas em diferentes modelos de IA, mas as que estão sendo compartilhadas nas redes estão sendo feitas no site Replicate, que além de pouco amigável, exige login com GitHub, adição de cartão de crédito via Stripe e ainda cobra alguns centavos de dólar por cada imagem gerada, então já fica o aviso.

Assim que estiver logado e com o cartão de crédito configurado, selecione a aba “Models” e clique no botão “I just want to run models”. Na busca, digite “face” e “use face to make images”. Clique na opção “face to many”. No campo “drop a file or click to upload”, à esquerda, arraste a imagem que deseja alterar. Em seguida, no campo “Style”, selecione “Videogame”. Em seguida, adicione palavras (em inglês) no prompt, como “low poly PS1 game” e complemente no “Negative prompt” com o que você não quer ver na imagem. Feito os ajustes, clique em “run”. Aguarde alguns segundos e veja a imagem gerada no campo direito. Note que a cada geração de imagem resulta em uma cobrança, de aproximadamente US$ 0,05 dólar a cada três imagens geradas.