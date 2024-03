Carro voador, Trump e imigração: veja principais pontos de entrevista polêmica de Musk

Uma entrevista “sincerona” com Elon Musk revelou algumas de suas opiniões sobre assuntos polêmicos — e deixou o bilionário irritado com o resultado. A conversa, conduzida pelo ex-jornalista da CNN Don Lemon, abordou assuntos como o uso de ketamina, a relação de Musk com Donald Trump, imigração, racismo e responsabilidades do X. O resultado não agradou Musk: logo após a entrevista, o bilionário desfez o contrato que o programa tinha com Lemon e cancelou o show antes mesmo de estrear.

A entrevista, porém, foi publicada na última segunda-feira, 18. Musk, que raramente concede entrevistas a jornalistas, sentou-se para uma conversa de uma hora na qual Lemon o apimentou com perguntas sobre alguns de seus comportamentos mais controversos. Lemon disse que Musk lhe telefonou para dizer que o acordo estava cancelado horas depois de gravarem a entrevista na sede da Tesla em Austin, no início deste mês.

Logo após a entrevista, Musk desfez o contrato que o programa tinha com Don Lemon Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

PUBLICIDADE “Eu o desafio, Elon, a assistir toda a entrevista e dizer ao mundo por que isso não é o que você diz querer no X”, disse Lemon antes de apresentar a entrevista, que foi publicada no X e no YouTube. O X não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do jornal americano The Washington Post. Mas em uma postagem na plataforma na semana passada, a conta corporativa da empresa confirmou que encerrou o acordo com Lemon.

“Como qualquer empresa, nós nos reservamos o direito de tomar decisões sobre nossas parcerias comerciais e, após cuidadosa consideração, o X decidiu não entrar em uma parceria comercial com o programa”, disse a empresa. Em seu próprio post, Musk criticou o programa de Lemon, que, segundo ele, “era basicamente a ‘CNN, mas nas redes sociais’, o que não funciona, como evidenciado pelo fato de que a CNN está morrendo”.

Veja os principais pontos da conversa de Lemon com Musk:

Musk resiste à responsabilidade pelo discurso de ódio no X

Lemon perguntou várias vezes a Musk se ele era responsável pela disseminação de discursos de ódio ou de outros conteúdos perigosos no X, mas o magnata da tecnologia não gostou. Quando Lemon mencionou casos de conteúdo racista e antissemita na plataforma, Musk argumentou que essas publicações não violavam os padrões do X.

“Acho que temos a responsabilidade de cumprir a lei”, disse Musk, acrescentando que, se uma publicação for ilegal, “nós a removeremos”. Remover publicações que não infringem a lei significaria “estarmos colocando nosso polegar na balança ou sendo censuradores”, argumentou.

Quando Lemon questionou se o X havia se tornado um terreno fértil para teorias de conspiração conservadoras, Musk respondeu que “o Twitter antigo era fundamentalmente uma ferramenta da extrema esquerda”. Mas quando se tratou de perguntas sobre suas próprias postagens - que recentemente se inclinaram para a direita - Musk disse que frequentemente republica coisas com as quais não concorda totalmente, mas que acha “que as pessoas deveriam considerar”.

Episódios de depressão

Musk já havia assumido publicamente fazer uso de drogas com certa frequência. A ketamina, em específico, é usada pelo empresário como tratamento de depressão — o uso do medicamento de forma controlada já é prescrito por psiquiatras nos EUA para o tratamento da doença. O bilionário negou o uso abusivo da droga, dizendo que ela não afeta o que ele decide publicar nas suas redes sociais, o que tem colocado o bilionário e suas empresas em maus lençóis repetidamente. Ele disse que toma “uma pequena quantidade uma vez a cada duas semanas, ou algo assim”.

O suposto uso de drogas por Musk tem sido um ponto de preocupação para os investidores, mas na entrevista, ele sugeriu que isso tem sido benéfico para os resultados financeiros da empresa.

“Do ponto de vista de Wall Street, o que importa é a execução”, disse Musk, acrescentando que “do ponto de vista dos investidores, se há algo que estou tomando, devo continuar tomando”.

Carro voador da Tesla

Musk também comentou sobre o projeto do Roadster, carro voador que a sua montadora Tesla deve lançar em um futuro próximo. O empresário afirmou que o veículo vai ser algo inédito no mercado, desenvolvido e fabricado em uma produção conjunta entre a Tesla e a SpaceX, empresa de foguetes de Musk.

“Não quero revelar muito mais do que já disse publicamente, exceto que o Roadster será uma colaboração entre a SpaceX e a Tesla - portanto, você pode esperar algumas coisas de foguete”, disse Musk.

Sem revelar muitos detalhes, Musk se mostrou empolgado com o projeto e acredita que a adição da SpaceX na produção pode fazer com que o carro voador seja um misto entre o mundo automobilístico e o universo dos foguetes.

“Tenho que reservar as coisas legais para quando realmente o revelarmos, mas vai ser muito legal. Vai ter alguma tecnologia de foguete nele. Acho que, na verdade, a única maneira de fazer algo mais legal do que o Cybertruck é combinar a tecnologia da SpaceX e da Tesla para criar algo que nunca será realmente um carro”.

Encontro com Donald Trump

Quando Lemon perguntou sobre o recente encontro de Musk com Donald Trump, Musk disse que isso aconteceu por acaso, enquanto ele tomava café da manhã na casa de um amigo na Flórida. Quando Lemon pediu detalhes sobre o que foi discutido, Musk pareceu confuso e esperou alguns instantes para responder. "Digamos apenas que ele falou a maior parte da conversa", disse Musk. Ele se recusou a especificar sobre o que conversaram, exceto para negar que Trump tenha lhe pedido para contribuir com sua campanha presidencial ou para ajudar a pagar suas contas legais. Musk disse que não planeja fazer doações para a campanha de nenhum candidato. "Não quero colocar um polegar na balança monetariamente", disse Musk. Musk não descartou a possibilidade de endossar um candidato presidencial, acrescentando que está "se afastando de Biden". Estados Unidos precisam 'seguir em frente' em relação ao racismo, diz Musk Em resposta a perguntas sobre sua resistência às políticas de diversidade, equidade e inclusão (que Musk classificou como racistas), Musk argumentou que o país deveria "seguir em frente" e não fazer do racismo "um assunto constante". Ultimamente, Musk tem retuitado postagens que promovem a desinformação sobre a inteligência das minorias raciais, informou a revista americana Mother Jones. Ele também tem postado com frequência sobre as políticas de imigração do governo Biden, afirmando repetidamente que os democratas querem maximizar o número de imigrantes sem documentos no país para ajudar a vencer a eleição.

“Somos todos descendentes de escravos”, disse Musk durante a entrevista com Lemon.

“Bem, nem todo mundo era escravo”, corrigiu Lemon, acrescentando que era “insultante” Musk sugerir que as pessoas que sofreram racismo ou discriminação deveriam “simplesmente seguir em frente e ignorar o passado”.

Imigração

Musk disse que rejeita a chamada “grande teoria da substituição”, uma crença racista que, em sua forma mais extrema, afirma falsamente que os judeus estão por trás de um complô para diminuir a influência dos brancos nos EUA. Mas em sua entrevista com Lemon, ele argumentou, com base em evidências duvidosas, que um aumento de imigrantes sem status legal permanente distorceu as eleições nos EUA em favor dos democratas.

Lemon ressaltou que os imigrantes que vivem nos EUA sem permissão legal não podem votar e, portanto, não podem realmente favorecer nenhum partido político. Musk respondeu que essas pessoas são incluídas no Censo dos EUA e, portanto, aumentam a população registrada dos estados americanos com grandes populações de imigrantes. Em alguns casos, isso poderia, teoricamente, aumentar o número de congressistas que esses estados podem enviar para a Câmara dos Deputados em Washington, embora essa redistribuição ocorra apenas uma vez por década.

Musk rejeita a ideia de que a “culpa é dele”

A troca mais tensa da entrevista ocorreu quando Lemon mencionou a declaração anterior de Musk de que os anunciantes da X poderiam “matar” a plataforma com um boicote. (Vários anunciantes deixaram a plataforma devido à preocupação de que seus anúncios estivessem aparecendo ao lado de conteúdo antissemita e outros discursos de ódio).

Quando Lemon sugeriu que a suspensão da publicidade das empresas era uma forma de liberdade de expressão e que Musk poderia assumir a responsabilidade se o X fracassasse, ele ficou frustrado.

“Você disse: ‘Se eles matarem a empresa, a culpa é deles’, mas a responsabilidade não acaba com você?” perguntou Lemon.

Musk pareceu irritado. “Don, devo dizer que você deve escolher suas perguntas com cuidado”, respondeu ele. “Faltam cinco minutos”./COM AP

