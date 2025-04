Celular esquentando demais? Veja o que causa isso e como evitar

O superaquecimento dos celulares é comum, especialmente em dias quentes ou durante o uso intenso de aplicativos. Embora nem sempre represente risco imediato, o calor excessivo pode comprometer o desempenho e acelerar o desgaste do aparelho.

Smartphones são projetados para operar dentro de uma faixa de temperatura segura. Mas fatores como jogos pesados, chamadas de vídeo longas, uso simultâneo de vários apps, carregadores não originais e exposição ao sol podem forçar o processador e a bateria, elevando a temperatura do dispositivo.

Entenda por que o celular esquenta, quais aplicativos mais exigem do sistema e o que fazer para evitar danos ao dispositivo Foto: Alice Labate/Estadão

Com alguns cuidados simples, como evitar o uso durante o carregamento, fechar apps em segundo plano e optar por versões “lite” de redes sociais, é possível reduzir o risco de superaquecimento e preservar a vida útil do celular.

Por que o celular esquenta tanto?

PUBLICIDADE Existem diversas razões para o aquecimento do celular, mas a mais comum está no esforço que o processador precisa fazer para executar várias tarefas ao mesmo tempo. Quanto mais funções são ativadas, maior o consumo de energia, e, consequentemente, maior o calor gerado. Atividades como jogar, fazer chamadas de vídeo longas ou editar vídeos em alta resolução exigem muito da CPU (unidade central de processamento, responsável por rodar os comandos do sistema) e da GPU (unidade de processamento gráfico, que lida com imagens e animações). Outro fator importante é a temperatura ambiente. Em dias muito quentes, o próprio corpo do celular absorve o calor externo, o que eleva ainda mais sua temperatura interna. Nessas condições, até tarefas simples, como navegar na internet ou usar redes sociais, podem contribuir para o superaquecimento, especialmente se o aparelho estiver exposto ao sol ou dentro de locais abafados, como um carro fechado.

Além disso, capinhas muito grossas ou com pouca ventilação dificultam a dissipação do calor. Com o tempo, o superaquecimento frequente pode causar travamentos, lentidão, redução na vida útil da bateria e até desligamentos repentinos. Alguns aparelhos já contam com sistemas de proteção que diminuem o desempenho ou desligam temporariamente o celular ao detectar temperaturas muito altas, como forma de evitar danos permanentes aos componentes internos.

Quais apps mais consomem energia e processador?

Aplicativos de jogos com gráficos avançados estão entre os principais responsáveis pelo consumo elevado de energia e pelo uso intenso do processador. Eles exigem bastante da CPU (unidade central de processamento), da GPU (unidade de processamento gráfico) e da memória RAM, o que pode aquecer o aparelho após poucos minutos de uso.

Redes sociais como Instagram, TikTok e Facebook também têm alto consumo, especialmente quando atualizam o feed em tempo real, acessam a câmera ou transmitem vídeos ao vivo. Além disso, muitos desses apps continuam rodando em segundo plano mesmo quando fechados, o que impacta diretamente o desempenho e a temperatura do celular.

Aplicativos de navegação, como Google Maps e Waze, que mantêm o GPS ativado constantemente, e apps de streaming de vídeo e música, como Netflix e Spotify, também entram na lista. Para reduzir o risco, é recomendável evitar o uso simultâneo desses aplicativos, fechar os que não estão sendo utilizados e monitorar, nas configurações do sistema, quais apps consomem mais bateria e memória.

Outra medida prática é optar pelas versões “lite” de alguns aplicativos, disponíveis nas lojas de apps. Instagram Lite, Facebook Lite e Messenger Lite, por exemplo, oferecem as funções principais das versões completas, mas com uma interface simplificada e menor consumo de dados e processamento. Isso ajuda a manter o celular mais frio e com melhor desempenho, especialmente em aparelhos mais antigos ou com menos capacidade de hardware.

Esquentar o celular pode danificar o aparelho?

Embora os smartphones sejam projetados para suportar uma faixa de temperatura considerada segura — geralmente entre 0 °C e 35 °C —, o uso constante fora desse limite pode acelerar o desgaste de componentes internos. A bateria é uma das mais afetadas: ao ser exposta com frequência a altas temperaturas, ela pode perder capacidade de carga ao longo do tempo.

O superaquecimento também pode causar a lentidão do sistema, travamentos e até desligamentos repentinos. Em casos extremos, há risco de danos físicos, como inchaço da bateria, deformações internas ou falhas na placa-mãe do aparelho, especialmente em modelos que não contam com sistemas eficientes de dissipação térmica.

Por isso, é importante observar se o celular costuma esquentar com frequência, mesmo em tarefas simples. Caso isso ocorra, o ideal é buscar assistência técnica para verificar se há algum problema com o hardware. Também é recomendável evitar carregar o celular em ambientes quentes ou debaixo do travesseiro, prática que impede a ventilação e pode agravar o superaquecimento. O que fazer quando o celular esquenta carregando? Durante o carregamento, é normal que o celular aqueça levemente. No entanto, se o aquecimento for excessivo, pode haver algum problema na bateria, no carregador ou na tomada utilizada. Usar cabos e adaptadores de marcas não originais ou sem certificação pode comprometer a segurança do aparelho e aumentar as chances de superaquecimento. Uma dica é evitar usar o celular enquanto ele carrega, principalmente para tarefas pesadas, como ver vídeos ou jogar. Essas atividades fazem com que o aparelho consuma energia ao mesmo tempo em que tenta se recarregar, exigindo esforço duplo do processador e da bateria — o que eleva ainda mais a temperatura.

Para prevenir problemas, o ideal é carregar o celular em locais arejados, longe de fontes de calor. Retirar a capinha durante a recarga também pode ajudar a dissipar o calor mais rapidamente. Se o aparelho continuar aquecendo muito mesmo após essas medidas, pode ser hora de procurar uma assistência autorizada para uma avaliação mais detalhada.