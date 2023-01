CES 2023: O que esperar da maior feira de tecnologia do mundo

A partir desta terça-feira, 3, a Consumer Electronics Show (CES), feira de tecnologia mais famosa do mundo, se inicia em Las Vegas, EUA, para o que pode ser uma das maiores edições de todos os tempos do evento. Depois de dois anos dividindo espaço com estandes virtuais — por conta da pandemia de covid-19 — a feira volta a ter um foco maior no presencial e espera um público de mais de 100 mil pessoas.

De acordo com a própria organização do evento, neste ano uma grande área das exposições será voltada para iniciativas relacionadas ao metaverso e à Web 3.0, com a presença de empresas como Microsoft e Nvidia. Além disso, o próprio espaço da feira foi aumentado para receber o público e as empresas. De acordo com a organização do evento, serão mais de 2 milhões de metros quadrados — o dobro do reservado para a edição de 2022.

Com novos estandes de tecnologia, os fãs de tecnologia ainda podem esperar clássicos renovados na feira de Las Vegas. As TVs, uma das principais atrações da CES, devem expandir suas apresentações de telas flexíveis, uma tendência que já pode ser vista nos anos anteriores. Marcas como LG e Samsung estão confirmadas para participar das atividades.

Além disso, o retorno de grandes empresas, após um período de ausência por conta do coronavírus, também deve trazer novidades para o evento. No ano passado, com a insegurança sanitária, companhias como General Motors, Alphabet (controladora do Google e da empresa de tecnologia automotiva autônoma Waymo), Meta, Twitter, Amazon, Microsoft, Lenovo, BMW, AMD, Intel e a operadora de telecomunicações AT&T cancelaram os planos de participação presencial.Veja as principais tendências da feira:

TV

A tendência do CES 2023 para as televisões é que as marcas foquem mais em seus produtos com resolução 8K, além de TVs com tecnologia ULED — utiliza um chip processador de imagem de alto desempenho e retroiluminação LED para maior nitidez de imagem —, OLED, QD-LED — que usa nanocristais para reproduzir as cores das imagens com maior qualidade — e também Micro-LED. As marcas esperadas para se destacar nessa categoria são a Sony e a LG.

A expectativa é de que o tamanho das telas aumente e que modelos com mais de 100 polegadas e com display flexível sejam apresentados na feira, por exemplo, pela LG Display. Opções mais sustentáveis, com menos consumo de energia e com bateria autônoma, também podem aparecer, além da inteligência artificial (IA), que vem sendo um destaque da tecnologia nos últimos anos.

Casa inteligente

Assistentes virtuais como a Alexa da Amazon ou o Google Home do Google não são mais os principais destaques de quem procura ter uma smarthome e a CES 2023 pode trazer novas opções de produtos para tornar uma casa inteligente.

Os novos investimentos vêm sendo na tecnologia Matter, que utiliza conexão Bluetooth ou o Wi-Fi para conectar todos os dispositivos domésticos inteligentes e facilitar as atividades dentro de casa. A feira CES deste ano deve contar com fabricantes, como TCL e Samsung, que vão apresentar vários itens como fechaduras, lâmpadas e robôs aspiradores inteligentes que fogem do comum para transformar uma smarthome.

Saúde

Enquanto os últimos dois anos trouxeram novidades e adaptações tecnológicas para ajudar a prevenir a covid-19, a tendência para 2023 é na união de recursos como realidade virtual e IA para produzir produtos de saúde.

Um exemplo são aparelhos e plataformas para ensino de medicina sem a necessidade de laboratórios de anatomia. Outros usos podem ser apresentados na ampliação de exames de diagnóstico e algoritmos para pesquisas.

Os vestíveis voltados para saúde também devem continuar em alta, depois de uma aprovação de novos recursos pela FDA, órgão americano de regulamentação semelhante à Anvisa no Brasil. Com isso, alguns produtos, como aparelhos de surdez, não vão precisar de receita médica e devem atrair a indústria de tecnologia do setor.

Edição de 2022 deve ser a maior pós-pandemia Foto: ROBYN BECK / AFP

Vestíveis

Não é comum que smartphones sejam um destaque da CES, mas, ainda assim, novos modelos podem ser apresentados. O foco das marcas é exibir aparelhos mais acessíveis, então, é esperado que a Nokia e a TCL, por exemplo, tragam novas opções de celulares mais acessíveis ao público.

Mas, não só smartphones vão aparecer na CES 2023, mas também, os chamados wearables (vestíveis, em português). Nessa categoria, a expectativa é de novos modelos de relógios inteligentes: a marca Garmin pode apresentar modelos mais duráveis e voltados para a categoria fitness e que tenham similaridades com uma linha já existente da marca que reúne elementos do relógio analógico com o conceito de smartwatch.

Automóveis

Diversas marcas já foram confirmadas, como a BMW e a Mercedes, e este ano, vários automóveis bem diferentes e ousados vão ser apresentados. Ainda não se sabem todos os produtos que as marcas vão apresentar, mas, o que se espera, é que os carros elétricos dominem, novamente, a categoria.

O grupo Stellantis deve apresentar o conceito do carro Peugeot Inception, enquanto a Aska, do Vale do Silício, pode exibir seu novo protótipo de carro elétrico e, também, de um quadricóptero, conhecido por eVTOL.

A Sony tem apresentado modelos de carros elétricos há alguns anos, e na CES 2023, em parceria com a Honda, pode fazer algum anúncio na feira. A Hyundai, por sua vez, além de apresentar seus produtos, vai revelar diversas novas tecnologias, como uma de convergência otimizada para veículos de propósito específico.

Além dos novos automóveis apresentados, a Zoox, divisão da Amazon para carros autônomos comprada em 2020, deve trazer atualizações sobre os seus veículos. A maioria das empresas estão confiantes e criaram protótipos em tamanho real que permitem que os visitantes conheçam o interior dos automóveis.

Em 2020, a Mercedes apresentou um carro elétrico inspirado no filme Avatar Foto: Steve Marcus / REUTERS

Computadores

Uma das categorias mais esperadas do CES é a de computadores, que vai contar com os estandes de diversas marcas, como Dell, Lenovo e Asus. A Intel, uma das marcas confirmadas, pode apresentar novos modelos de CPUs, mas, o principal foco deve ser a utilização de IA em seus produtos.

Além disso, monitores e laptops maiores para desempenho de jogos também serão exibidos por algumas marcas, como a LG, por exemplo, que vai apresentar o monitor OLED de 27 polegadas, e a Alienware, com o seu laptop especializado para jogos de 18 polegadas.

Jogos

Na CES 2023 os jogos não são a maior expectativa do evento, mas podem surgir algumas novidades.

A HTC já vem planejando o lançamento de seu novo fone de ouvido, que pode vir a ser uma opção mais acessível com relação ao recente lançamento do Quest Pro da Meta. Além disso, há a possibilidade do pré-lançamento do novo PlayStation VR2, da Sony, que está previsto para ser lançado em fevereiro.