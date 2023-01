CES 2023: Roku revela linha própria de TVs inteligentes por até US$ 999

Na última quarta-feira, 4, a Roku revelou uma nova linha de 11 televisores inteligentes (smart TVs), marcando a estreia da marca americana no segmento de televisões após se popularizar por fornecer sistemas operacionais na categoria. O anúncio foi feito na feira de tecnologia CES 2023, que ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, até o dia 8.

Os aparelhos serão lançados em duas séries, chamadas “Roku Plus TV” e “Roku Select TV”. A família contará com televisores de resolução HD a até em 4K. Os displays variam de 24 a 75 polegadas e o foco das televisões será o streaming, sendo compatíveis com o próprio sistema operacional da Roku.

Os controles remotos vão ser equipados com microfones para que seja possível realizar comandos de voz. Além disso, contarão com uma entrada para conectar fones de ouvido.

Os valores das Smart TVs da Roku variam entre US$ 119 e US$ 999 nos EUA. A previsão é que as televisões sejam lançadas ainda neste semestre nos EUA, sem detalhes sobre o lançamento no Brasil.

A Roku é conhecida por seus produtos relacionados a streaming, mas, anteriormente, a marca chegou a fazer parcerias com empresas como a Philco para lançar televisores com o seu sistema operacional.