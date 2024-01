CES 2024: IA deve ‘reinar’ em maior feira de tecnologia do mundo; veja o que esperar

A cidade de Las Vegas já está preparada para receber um de seus principais eventos do ano: a Consumer Electronics Show (CES), maior feira de tecnologia do mundo, que começa na próxima terça-feira, 9, e vai até o dia 12 de janeiro. Com mais de 4 mil expositores, o encontro, conhecido por apresentar desde os eletrônicos mais modernos até bugigangas modernas, vai ter a inteligência artificial (IA) como tema central, no embalo da revolução que a tecnologia causou no setor em 2023.

A IA deve ser a principal aposta das empresas que levam seus produtos para a feira, além das gigantes de celulares e de eletrônicos. A corrida para adotar a tecnologia de forma mais clara começou em novembro de 2022, como lançamento do ChatGPT, chatbot da OpenAI, que reorganizou o universo do uso da IA por grandes empresas de tecnologia.

Sem tempo para a adaptação no ano passado, a CES de 2024 deve ser, enfim, a grande apresentação da IA para muitas empresas — e talvez a única em alguns casos. Sem muitas novidades previstas em relação aos últimos anos em setores como TV e eletrônicos, a feira deve focar na nova tecnologia para sediar uma de suas maiores edições de todos os tempos. As bugigangas malucas, porém, devem aparecer em peso como manda a tradição do evento.

CES é a maior feira de tecnologia do mundo Foto: CES

Veja o que pode ser novidade na CES 2024:

TV

A tendência das TVs com tela de microled deve se manter neste ano, de acordo com especialistas. Fabricantes como LG, Samsung e TCL prometem versões ainda maiores dos displays. A tecnologia de microled permite que as imagens sejam mais nítidas por ter mais lâmpadas de Led no display. Isso aumenta o número de pixels por imagem, que gera vídeos com maior resolução.

Outras novidades estão no radar, porém. A LG anunciou, por exemplo, que sua TV sem fio vai ganhar uma versão de 65 polegadas — a estreia do modelo foi em 2023. A empresa também vai adicionar recursos de IA em processadores das suas novas TVs para melhorar a qualidade do som e da imagem.

A Samsung também deve apresentar novos modelos das linhas Qled e Neo Qled, com telas que podem chegar a 98 polegadas. A queridinha da empresa, a The Frame, com uma borda que imita a moldura de quadros, também pode ser atualizada com novos dispositivos, além da maior integração de toda a família de TV com o aplicativo SmartThings, de propriedade da empresa. Modelos compatíveis com resolução 4K e 8K também devem aparecer no evento.

Computadores

A IA deve estar em peso nos anúncios de computadores desta CES, que vai contar com os estandes de diversas marcas, como Dell, Lenovo, Asus e Nvidia. Os aparelhos vão ganhar processadores mais potentes e inteligentes — empresas como AMD, Intel e Qualcomm anunciaram recentemente suas novas apostas em IA para computação — e de desempenho mais rápido.

A principal expectativa é que a era dos chips com IA faça com que PCs e notebooks possam otimizar o uso da memória, fazer o processamento de mais dados e de forma mais rápida, além de dar suporte para o funcionamento de softwares mais pesados e até jogos que precisem de maior performance do aparelho — inclusive para modelos que não são específicos para games.

Para além do processamento, as empresas querem que a IA resolva problemas e seja um assistente de seus consumidores. Ferramentas integradas com programas como Windows ou no próprio sistema do computador devem aparecer como adições, para permitir que o usuário tenha recursos de IA generativa e de voz a poucos cliques de distância.

Microsoft vai adicionar botões para sua IA Copilot no Windows Foto: AP / AP

Saúde

Assim como nos demais segmentos, a IA deve ser um fator predominante nos lançamentos de saúde. Aparelhos de monitoramento podem aparecer com melhor processamento com a tecnologia, além de estarem mais inteligentes na análise e predição de características de seus usuários, como sono, frequência de batimentos cardíacos, nível de estresse e até de hidratação do corpo.

Dispositivos de análises clínicas simplificados também terão sua vez. Na tentativa de trazer diagnósticos médicos para dentro de casa, empresas como Abbott, Withings e Ruahlab vão apresentar novas versões de aparelhos de detecção de glicose no sangue e de vitaminas na urina.

Para a Inception Lab, uma das empresas vencedoras do prêmio de inovação da CES, a novidade deste ano é um sensor chamado Inception One. O monitor usa IA para detectar escaras, lesões na pele causadas pela pressão do corpo em camas de hospital. O aparelho é colocado em locais do corpo mais propensos às lesões e utiliza IA para analisar as áreas sem a necessidade de uma inspeção visual.

Automóveis

A onda dos carros elétricos, que cresceu nos últimos anos na feira, não deve cessar em 2024. Montadoras como Honda, Hyundai, Kia, BMW, Mercedes e o grupo Stellantis, que possui marcas como Peugeot e Citroën, já estão confirmadas na feira. A principal atração dessas empresas deve ser a autonomia elétrica dos carros e a integração da IA em sistemas de navegação de bordo.

Outro clássico do setor automotivo que deve aparecer no evento é o eVTOL, um quadricóptero (carro voador), que já tem modelos da Hyundai e da Stellantis.