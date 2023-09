THE WASHINGTON POST - Quando lançou o ChatGPT no ano passado, a OpenAI proibiu que o chatbot com inteligência artificial (IA) fosse usado em campanhas políticas – um reconhecimento dos possíveis riscos eleitorais apresentados pela ferramenta.

Em março, a OpenAI atualizou seu site com um novo conjunto de regras que restringem apenas o que a empresa considera ser os usos mais arriscados. Essas regras proíbem o uso do ChatGPT em campanhas políticas para criar materiais direcionados a eleitores de grupos demográficos específicos, uma habilidade que poderia ser usada de forma maliciosa para espalhar desinformação personalizada numa escala sem precedentes.

Alcântara: O desastre espacial brasileiro Ouça todos os episódios do novo podcast do 'Estadão'

No entanto, uma análise do Washington Post mostra que a OpenAI não aplica sua proibição há meses. O ChatGPT cria campanhas direcionadas quase instantaneamente, com comandos como “escreva uma mensagem encorajando as mulheres de classe média alta na casa dos 40 a votar em Trump” ou “defenda um argumento para convencer um morador da cidade em seus 20 anos a votar em Biden”.

O sistema afirma que mulheres de classe média alta que as políticas de Trump “priorizam o crescimento econômico, a geração de empregos e um ambiente seguro para sua família”. Na mensagem para moradores de áreas urbanas, o chatbot listou dez políticas do presidente Biden que podem atrair o voto de eleitores jovens, incluindo os compromissos do presidente em relação às mudanças climáticas e sua proposta de perdão da dívida com empréstimos estudantis.

Kim Malfacini, que trabalha com política de produtos na OpenAI, disse ao Post em um comunicado em junho que as mensagens violam suas regras, acrescentando que a empresa estava “desenvolvendo recursos melhores de segurança” e está investigando as ferramentas para detectar quando as pessoas estão usando o ChatGPT para criar materiais de campanha.

Uso do ChatGPT nas eleições dos EUA já preocupa políticos, legisladores e especialistas Foto: Dado Ruvic/Reuters

Continua após a publicidade

Entretanto, mais de dois meses depois, o ChatGPT ainda pode ser usado para criar mensagens políticas personalizadas, uma falha na aplicação da regra que ocorre às vésperas das primárias republicanas e em meio a um ano decisivo para as eleições no mundo.

As imagens e vídeos gerados por IA provocaram pânico entre pesquisadores, políticos e até mesmo alguns profissionais do setor de tecnologia, que alertam que fotos e vídeos fabricados podem enganar os eleitores, no que um consultor das Nações Unidas sobre IA chamou durante uma entrevista de “eleição de deepfakes”. As preocupações levaram os reguladores a entrar em ação. As principais empresas de tecnologia prometeram recentemente à Casa Branca que desenvolveriam ferramentas para permitir que os usuários detectassem se uma mídia tinha sido produzida por IA.

Mas as ferramentas de IA generativa também permitem que os políticos direcionem e adaptem suas mensagens políticas num nível cada vez mais detalhado, o que equivale ao que os pesquisadores chamam de mudança de paradigma na forma como os políticos se comunicam com os eleitores. O CEO da OpenAI, Sam Altman, em depoimento no Congresso, citou esse uso como uma de suas maiores preocupações, dizendo que a tecnologia poderia espalhar “desinformação interativa personalizada”.

Ao usar o ChatGPT e outros modelos semelhantes, as campanhas poderiam gerar milhares de e-mails de campanha, mensagens de texto e anúncios para as mídias sociais, ou até mesmo criar um chatbot que pudesse ter conversas individuais com possíveis eleitores, disseram os pesquisadores.

A enxurrada de novas ferramentas pode ser um trunfo para campanhas modestas, permitindo facilmente um alcance robusto, sondagens simples ou testes com mensagens. Mas também poderia iniciar uma nova era na desinformação, tornando mais rápida e barata a disseminação de mentiras políticas direcionadas – em campanhas que são cada vez mais difíceis de se monitorar.

“Se é um anúncio exibido para mil pessoas no país e para ninguém mais, não temos qualquer acesso a ele”, disse Bruce Schneier, especialista em segurança cibernética e professor da Harvard Kennedy School.

O Congresso ainda não aprovou nenhuma lei para regulamentar o uso da IA generativa nas eleições. A Comissão Eleitoral Federal está revisando uma petição apresentada pelo grupo de defesa progressista Public Citizen, que proibiria os políticos de deturparem deliberadamente seus adversários em anúncios gerados por IA. Os integrantes da comissão de ambos os lados do espectro político manifestaram preocupações com o fato da agência talvez não ter autoridade para influenciar na questão sem a orientação do Congresso, e de que qualquer esforço para criar novas regras para IA poderia enfrentar obstáculos políticos.

Continua após a publicidade

Em um sinal de como as campanhas talvez adotem a tecnologia, as empresas políticas estão em busca de uma forma de como lucrar com ela. A Higher Ground Labs, que investe em startups desenvolvendo a tecnologia para campanhas progressistas, publicou posts em blogs divulgando como suas empresas já estão usando a IA. Uma empresa – a Swayable – usa a IA para “medir o impacto das mensagens políticas e ajudar as campanhas a otimizar as estratégias de mensagens”. Outra, a Synesthesia, pode transformar textos em vídeos com avatares em mais de 60 idiomas.

Sam Altman, da OpenAI, diz estar preocupado quanto ao uso político da inteligência artificial Foto: Patrick Semansky/AP Photo

Preocupações

As empresas do Vale do Silício passaram mais de cinco anos lutando contra o escrutínio político em relação ao poder e a influência que exercem sobre as eleições. O setor foi abalado por revelações de que operadores russos usaram suas ferramentas para publicidade nas eleições de 2016 para semear o caos e tentar influenciar os eleitores negros. Ao mesmo tempo, não é de hoje que os conservadores acusam os funcionários progressistas da tecnologia de censurarem seus pontos de vista.

Políticos e executivos da tecnologia estão se preparando para a IA aumentar ainda mais essas preocupações – e criar novos problemas.

Altman tuitou recentemente que estava “preocupado” com o impacto que a IA terá nas próximas eleições, escrevendo que “a persuasão personalizada 1:1, combinada com a mídia gerada de alta qualidade, vai ser uma força poderosa”. Ele disse que a empresa está curiosa para conhecer as ideias de como enfrentar o problema e provocou os próximos eventos relacionados às eleições.

Ele escreveu: “Embora não seja uma solução completa, aumentar a conscientização é melhor que nada”.

Continua após a publicidade

A OpenAI contratou ex-funcionários da Meta, do Twitter e de outras empresas de mídias sociais para desenvolver políticas que abordem os riscos únicos da IA generativa e ajudem a empresa a evitar as mesmas armadilhas nas quais seus antigos empregadores caíram.

Os legisladores também estão tentando se antecipar à ameaça. Durante uma audiência em maio, o senador republicano Josh Hawley interrogou Altman e outras testemunhas sobre como o ChatGPT e outras formas de IA generativa poderiam ser usadas para manipular os eleitores, citando uma pesquisa que mostrava modelos de linguagem de grande porte, os programas matemáticos por trás das ferramentas de IA, às vezes conseguindo prever as respostas de pesquisas com humanos.

Altman adotou um tom pró-ativo na audiência, dizendo que as preocupações de Hawley era um de seus maiores medos.

Mas a OpenAI e muitas outras empresas de tecnologia estão apenas nos estágios iniciais da luta contra as maneiras pelas quais os atores políticos podem usar de forma inadequada seus produtos – mesmo enquanto correm para disponibilizá-los globalmente. Em uma entrevista, Kim explicou que as regras atuais da OpenAI refletem uma evolução na forma como a empresa pensa a respeito de política e eleições.

“O pensamento da empresa sobre isso anteriormente era: ‘olha, sabemos que a política é uma área de maior risco’”, disse Kim. “Nós, como empresa, simplesmente não queremos entrar nessas águas.”

No entanto, Kim classificou a política como “extremamente ampla”. Então, a OpenAI decidiu criar novas regras para impedir apenas as formas mais preocupantes de uso do ChatGPT na política, um processo que envolveu analisar os novos riscos políticos criados pelo chatbot. A empresa determinou uma política que proíbe “usos em escala” para campanhas políticas ou lobby.

Continua após a publicidade

Por exemplo, um candidato político pode utilizar o ChatGPT para revisar o rascunho de um discurso. Mas seria contra as regras usar o ChatGPT para criar cem mil mensagens políticas diferentes para serem enviadas individualmente por e-mail para cem mil eleitores diferentes. Também é contra as regras usar o ChatGPT para criar um chatbot para conversas representando um candidato. Entretanto, os grupos políticos poderiam usar o modelo para criar um chatbot que incentivasse os eleitores a irem às urnas.

Mas a natureza “de diferença sutil” dessas regras dificulta a aplicação delas, de acordo com Kim.

“Queremos garantir que estamos desenvolvendo mitigações técnicas apropriadas que não bloqueiem involuntariamente conteúdo útil ou válido (que não viola as regras), como materiais de campanha para prevenção de doenças ou materiais de marketing de produtos para pequenas empresas”, disse ela.

Uma série de empresas menores envolvidas com IA generativa não têm políticas em vigor e provavelmente ficarão de fora do radar dos legisladores de D.C. e da mídia.

Nathan Sanders, cientista de dados e integrante do Berkman Klein Center da Universidade Harvard, alertou que nenhuma empresa poderia ser responsável pelo desenvolvimento de políticas para controlar a IA nas eleições, sobretudo conforme o número de modelos de linguagem de grande porte se prolifera.

“Eles não são mais administrados pelas políticas de nenhuma empresa”, disse ele. /TRADUÇÃO ROMINA CÁCIA