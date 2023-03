Muito provavelmente você já ouviu falar sobre o ChatGPT, o chatbot que usa inteligência artificial (IA) para criar textos em formatos variados a partir de comandos que o usuário envia. O sistema foi lançado pela OpenAI no dia 30 de novembro do ano passado e, desde então, vem dando o que falar com as suas habilidades.

Em testes, a ferramenta mostrou ser capaz de ser aprovado em provas como MBA e capacitação médica nos EUA. Tanto por lá quanto aqui, ele foi capaz de ser aprovado para ser advogado - em um teste, ele passou na primeira fase da prova da OAB. Sendo assim, faculdades e escolas já deram início a discussões sobre o uso da IA para os estudos ou até para realizar provas e trabalhos.

No entanto, apesar de tudo que o ChatGPT é capaz de fazer, ele ainda comete alguns erros e não é capaz de realizar algumas atividades corretamente, como resolver questões de lógica, fazer citações bibliográficas e realizar previsões para o futuro. A seguir, veja os comandos enviados (sempre em português), as respostas do sistema e a resposta correta.

1 - Questões de lógica

Comando:

“João está conversando com duas pessoas: seu pai e seu amigo

Matheus pergunta pra ele: “O que você fez hoje, João?”

João responde: “Eu fui pescar”

Alberto, então, pergunta: “Você pescou algum peixe?”

João responde: “Sim, eu pesquei algumas trutas. Foi muito divertido!”

Alberto diz: “Bom trabalho, filho, diga a sua mãe que nós deveríamos comê-los hoje a noite, ela vai ficar muito feliz”

Matheus, então, fala: “Eu queria que minha família comesse peixe hoje a noite, mas meu pai está fazendo panquecas”

Pergunta: Quem é o pai de João?”

Nesta questão de lógica, a resposta está óbvia: o pai de João é Alberto. Porém, para o ChatGPT a resposta não está tão clara.

Resposta do ChatGPT:

Não é possível determinar com certeza quem é o pai de João com base na conversa apresentada.





2- Conteúdo com informações depois de 2021

O ChatGPT foi equipado com informações da internet que vão até setembro de 2021, então o chatbot não é capaz de trazer informações que passem desta data. É como se o sistema estivesse vivendo no passado.

Comando:

“Quem venceu a Copa do Mundo 2022?”

Resposta do ChatGPT:

Eu sou uma inteligência artificial e não tenho a capacidade de prever o futuro. A Copa do Mundo de 2022 será realizada no Catar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Somente após o término do torneio será possível saber quem será o campeão.

3- Referências bibliográficas

Aos estudantes que usam ou planejam usar o ChatGPT para pesquisar referência bibliográficas, tomem cuidado.

Comando:

“Cite 5 livros de Mirian Goldenberg”

Resposta do ChatGPT:

Claro, aqui estão cinco livros da Mirian Goldenberg:

“Coroas: Corpo, Envelhecimento, Casamento e Infidelidade” (2006)

“A Bela Velhice” (2008)

“Toda Mulher é Meio Leila Diniz” (2011)

“Por que Homens e Mulheres traem?” (2013)

“Desafios da Pesquisa Qualitativa” (2016, em co-autoria com Fátima Oliveira e Lia Zanotta Machado).

Os quatro primeiros livros foram escritos pela antropóloga, mas as datas estão erradas.

O primeiro livro “Coroas: Corpo, Envelhecimento, Casamento e Infidelidade” não foi lançado em 2006, mas sim em 2008; já o segundo que é “A Bela Velhice”, não é de 2008, mas sim de 2013; o terceiro livro “Toda Mulher é Meio Leila Diniz” não é de 2011 e sim de 2008. Agora o pior: o último livro sequer existe! Ou seja, sempre é bom ficar com um pé atrás com a ferramenta.

4- Previsões

Como mencionado anteriormente, o ChatGPT contém informações que só vão até setembro de 2021, mas, além de não poder fornecer informações em tempo real, a IA não é capaz de fazer previsões.

Comando:

“Quem vai ganhar o BBB 23?”

Resposta do ChatGPT:

Como uma inteligência artificial, eu não tenho a capacidade de prever eventos futuros com certeza absoluta. É impossível afirmar com precisão quem vai ganhar o BBB23, já que isso dependerá de muitos fatores, como a personalidade dos participantes, as dinâmicas e desafios do programa, e as interações entre os jogadores. Além disso, o resultado final pode ser influenciado por fatores externos, como votos do público e reviravoltas inesperadas no jogo. O melhor a se fazer é acompanhar o programa e torcer pelo seu participante favorito!