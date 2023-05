ChatPDF, Elai e Monic: Descubra IAs que são tão úteis quanto ChatGPT

Com a fama do ChatGPT — chatbot de inteligência artificial (IA) lançado pela OpenAI em 30 de novembro do ano passado — outras grandes empresas de tecnologia passaram a investir em IA, como o Google e a Meta, dona do Facebook. De olho na competição e em conquistar uma fatia do mercado de novas tecnologias, plataformas variadas surgiram oferecendo funções que podem ser bem úteis para realizar tarefas do cotidiano.

Assim como o ChatGPT é capaz de realizar qualquer tipo de texto para ajudar na rotina tarefas, há outros sistemas tão úteis quanto, como o ChatPDF, capaz de identificar o conteúdo de um arquivo PDF e o passar para o usuário conforme ele faz perguntas no chat, ou o Elai - que usa IA para criar avatares que falam em vídeo no lugar do próprio usuário.

A seguir, confira seis plataformas de inteligência artificial com funções práticas para o dia-a-dia.

ChatPDF

De nome parecido com o famoso ChatGPT, o ChatPDF é um programa que permite que o usuário faça upload de um arquivo em PDF na plataforma e gere perguntas sobre o documento para a inteligência artificial.

O formato é similar ao chatbot da OpenAI, com uma barra de digitação que torna possível um bate-papo com a IA. O objetivo desse sistema é facilitar a busca por informações em um arquivo, podendo pedir para a a plataforma buscar citações ou até responder perguntas pontuais sobre o tema do documento.

O ChatPDF possui uma versão gratuita e uma paga, chamada ChatPDF Plus. Para quem não quer pagar pelo serviço, a plataforma permite o envio de três arquivos por dia com até 120 páginas e 10 MB de tamanho, além de disponibilizar 50 perguntas diárias para a IA. A versão paga, por sua vez, é uma assinatura que custa US$ 5 por mês e permite 50 PDFs por dia com até 2 mil páginas e máximo de 32 MB de tamanho, além de mil perguntas diárias no chat.

É possível usar a versão gratuita da plataforma sem ter um cadastro, porém, sem uma conta, o histórico de arquivos e de conversas com a IA não são gravados, se auto deletando sempre que o programa é fechado.

Kickresume

O Kickresume é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para criar currículos. O programa permite aos usuários criar arquivos personalizados, com uma série de modelos e designs para o currículo.

Para usar o sistema, é necessário criar um cadastro no site, escolher um estilo de currículo e depois preencher alguns dados básicos, como o seu nome e a sua profissão. A partir dessas informações, a IA cria o rascunho do documento e permite que o usuário altere as lacunas que achar necessário. Além disso, o Kickresume ainda analisa o conteúdo para sugerir dicas e avaliar a relevância do currículo.

A plataforma possui uma versão gratuita e duas pagas. A conta gratuita oferece recursos como quatro modelos de currículo, dois documentos básicos de carta de apresentação, mais de 1,5 mil exemplos de currículo e downloads ilimitados.

Uma das versões pagas é anual, com assinatura de US$ 36 que inclui mais de 35 modelos de currículo e de carta de apresentação, revisor de currículo por IA e suporte prioritário por e-mail ou chat. A outra assinatura paga é mensal, que custa US$ 9 por mês e dá acesso aos mesmos recursos que a versão anual.

Stock IMG

O StockIMG é ideal para os que precisam criar produtos artísticos, como uma capa de revista, de um livro ou até uma logomarca.

Essa plataforma gera imagens usando inteligência artificial, assim como programas como o DALL-E 2 e o Midjourney. Para utilizar a plataforma, basta criar uma conta no site e começar a sua produção escolhendo o estilo que terá a sua imagem. É possível, por exemplo, selecionar opções para sua imagem ter uma aparência mais realista ou de uma ilustração, por exemplo.

Depois, o usuário só precisa escrever um comando detalhando como ele quer que seja a imagem - lembrando que o comando precisa ser escrito em inglês - e em poucos segundos a arte está pronta.

Esse programa possui uma versão gratuita e alguns pacotes pagos. O modelo gratuito permite que o usuário crie uma imagem a partir de categorias existentes no site. O Plano Inicial, por sua vez, custa US$ 34 mensais e oferece recursos como 3 mil criações, suporte prioritário e licença de uso comercial para uma pessoa.

O Plano Premium custa US$ 60 mensais e oferece os mesmos recursos do Inicial, porém permite até 15 mil criações e, por fim, o Plano Ilimitado, que é US$ 120 mensais, fornece todos os recursos dos anteriores, mas com crédito de criações ilimitado além de licença de uso comercial para dez pessoas.

ChartGPT

Outro programa de nome parecido com o chatbot da OpenAI é o ChartGPT, focado em criar gráficos.

É uma plataforma impulsionada por inteligência artificial, projetada para atender às necessidades de análise e visualização de dados, oferecendo várias ferramentas que permitem aos usuários criar gráficos variados de forma rápida.

O ChartGPT é capaz de analisar grandes conjuntos de dados e gerar gráficos, como de linha, barras, pizza, dispersão e muitos outros, permitindo que os usuários escolham o formato mais adequado para representar as informações. Além disso, a IA do ChartGPT é capaz de identificar padrões e tendências nos dados.

A plataforma oferece recursos de personalização de cores e estilos, e opções de formatação para tornar os gráficos visualmente atraentes. Os usuários também podem explorar seus dados de maneira interativa, filtrando e atualizando os gráficos em tempo real, para uma análise mais detalhada e uma compreensão aprofundada dos dados.

Não é necessário um cadastro no site e ainda não há uma versão paga do sistema.

Monic

Monic é um sistema para ajudar alunos a estudarem para provas e fazerem trabalhos. Ao entrar no site, o usuário precisa criar uma conta e, depois, basta carregar um arquivo contendo o material de estudo. A partir do documento enviado, a inteligência artificial cria flashcards resumindo todo o conteúdo e ainda cria questões divertidas para o estudante praticar seus estudos. A aparência do programa é bem interativa e permite que o usuário coloque as informações onde visualmente estiver mais agradável.

Assim como há uma versão gratuita, o Monic possui dois tipos de assinatura paga. O plano grátis dá acesso a flashcards ilimitados e todos os tipos de perguntas, além de limitar arquivos com mais de 100 MB e permitir 150 páginas de flashcards gerados pela IA, dentre outros.

Um dos pacotes pagos é o Monic Premium, que custa US$ 5 mensais, e oferece os mesmos benefícios que o gratuito, porém com arquivos maiores, com máximo de 250 MB e mil páginas de flashcards gerados pela IA. Já o Monic Ultimate custa US$ 10 mensais e o que muda é que, agora, o sistema permite até 2,5 mil páginas de flashcards gerados por IA .

Elai

Para quem precisa gravar um vídeo, mas não gosta de aparecer na frente das câmeras, essa dica é pra você. A Elai é uma plataforma para criar vídeos em formatos variados, que podem ir desde o modelo de uma simples apresentação, até o de um jornal de televisão ou de uma propaganda.

Para usar, é necessário fazer login no site e selecionar o modelo de vídeo que procura. Depois, o usuário escreve o texto que será falado no vídeo e escolhe um personagem. O “bonequinho”, criado por IA, é responsável pela “leitura” do texto no lugar do usuário. Além disso, é possível também escolher a voz e o estilo do avatar.

A versão gratuita do Elai permite vídeos de até um minuto, enquanto as assinaturas pagos podem ser customizados por cdda usuário, de acordo com as suas necessidades. Os planos pré-estabelecidos são mensais e o preço varia de acordo com o tempo de duração dos vídeos, com valores entre US$ 30 e US$ 310.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani