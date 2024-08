Colecionador conecta 444 consoles a uma única televisão e quebra recorde; veja vídeo

Para ajudá-lo, Al-Nasser conta com uma planilha do Excel que o guia em relação a como jogar com cada console quando todos estão conectados. Entre os plugados, estão o primeiro console de todos os tempos, o Magnavox Odyssey, e o PS5 Slim, mais recente dispositivo da Sony.

Em meio à coleção do saudita, há máquinas de jogos de arcade, computadores antigos, controles e videogames.