Com eleições neste final de semana, Rússia empresta técnicas da China para censurar internet

A Rússia aumentou a censura na internet local com a proximidade das eleições deste fim de semana, que certamente darão ao presidente Vladimir Putin mais seis anos no poder. O movimento encolheu ainda mais um dos últimos espaços para ativismo político, informações independentes e liberdade de expressão.

As autoridades russas intensificaram a repressão contra ferramentas digitais usadas para contornar os bloqueios da internet. Segundo grupos da sociedade civil, pesquisadores e empresas que foram afetados, entre as medidas estão a restrição ao acesso ao WhatsApp e a outros aplicativos de comunicação em áreas específicas durante os protestos e expansão de um programa para cortar sites e serviços online.

Internet russa sofre com restrições e controle do governo antes das eleições presidenciais Foto: Anatoly Maltsev/ EFE

PUBLICIDADE A Rússia, segundo eles, está recorrendo a técnicas que vão além de suas práticas estabelecidas de hacking e vigilância digital, adotando uma abordagem mais sistêmica para mudar a forma como sua internet doméstica funciona. Ao fazer isso, o país está usando métodos da China e do Irã, formando um modelo autoritário de regulamentação da internet que contrasta com a abordagem mais aberta dos Estados Unidos. A Rússia “atingiu um novo nível de bloqueio nos últimos seis meses”, diz Mikhail Klimarev, especialista em telecomunicações russo e diretor executivo da Sociedade de Proteção à internet, um grupo da sociedade civil.

A censura à internet vem crescendo na Rússia há mais de uma década, mas a escala e a eficácia dos bloqueios mais recentes surpreenderam até mesmo especialistas. As técnicas se somam a uma infraestrutura de repressão criada por Putin para manter os manifestantes e oponentes sob controle e servir ao país uma dieta de propaganda estatal.

Como a Rússia aprendeu com a China

As medidas chegam em um momento crítico para Putin, que tem lidado com as homenagens a Alexei A. Navalni, o crítico mais feroz do Kremlin que ele morreu no mês passado em uma prisão russa, bem como com os efeitos da guerra na Ucrânia. Nesta sexta-feira, 15, os russos também começam a ir às urnas para votar em uma eleição presidencial que Putin tem quase certeza de ganhar.

Roskomnadzor, o principal órgão regulador da internet na Rússia, não respondeu a um pedido de comentário.

Publicidade

Ao intensificar sua repressão à internet, a Rússia seguiu as dicas da China, onde a internet é fortemente restrita e as mídias sociais são monitoradas de perto. Em 2016, Fang Binxing, o pai do Grande Firewall da China, o sistema usado para censurar a internet do país, reuniu-se com colegas russos e o relacionamento se desenvolveu desde então.

Em janeiro, quando os protestos sacudiram a província industrial de Bashkortostan, as autoridades limitaram com sucesso o acesso local aos aplicativos de mensagens WhatsApp e Telegram. Recentemente, ocorreram fechamentos semelhantes nas regiões de Daguestão e Yakutia, disse Klimarev, que monitora a censura online na Rússia e opera uma empresa chamada VPN Generator.

Após a morte de Navalni no mês passado, outras restrições se seguiram. Durante o funeral de Navalni em Moscou, as redes de celular em áreas próximas tiveram as velocidades reduzidas, dificultando a publicação de vídeos e imagens nas redes sociais.

Nas últimas semanas, empresas russas de tecnologia e ativistas online também relataram novos esforços do governo para identificar padrões de tráfego de internet provenientes de redes privadas virtuais, ou VPNs, um software projetado para contornar bloqueios.

PUBLICIDADE O Roskomnadzor está identificando VPNs grandes e pequenas e fechando as conexões, fechando muitas das últimas brechas que permitiam aos russos acessar sites de notícias globais ou sites de mídia social proibidos, como o Instagram. A abordagem, considerada mais sofisticada do que as táticas anteriores e que exige tecnologias especializadas, imita o que a China faz em momentos políticos delicados. Mudanças na censura da internet russa A Rússia também está mudando a forma como censura sites e serviços de internet. Depois de confiar principalmente nas operadoras de telecomunicações para bloquear os sites mencionados em uma lista, as autoridades agora parecem estar confiando mais na tecnologia centralizada para bloquear e desacelerar o tráfego de forma mais discreta a partir de Moscou, disseram os pesquisadores. As autoridades parecem estar tentando equilibrar o desejo de controle da internet com o medo de irritar o público ao restringir plataformas online populares, como YouTube e Telegram, que são usadas para notícias, entretenimento e comunicação.

Publicidade

As autoridades provavelmente estavam se preparando para eventos que poderiam prejudicar a eleição deste fim de semana, dizem os especialistas. Os partidários de Navalni pediram que as pessoas fossem às urnas no domingo ao meio-dia para votar contra Putin, esperando que as imagens de longas filas mostrem ao mundo a escala do descontentamento. O governo poderia prejudicar o plano se conseguisse impedir a divulgação das imagens.

As técnicas se baseiam em um manual criado pela China que se torna mais sofisticado a cada ano. Em reuniões de alto nível entre a China e a Rússia em 2017, as autoridades russas pediram conselhos sobre métodos para bloquear sites, restringir o acesso à internet global e criar uma internet controlada pelo governo semelhante ao Grande Firewall.

Em alta Link IA vai transformar trabalhadores em ‘generalistas criativos’. Entenda o que significa Geração Z ‘apanha’ do PC, mas há solução: veja atalhos indispensáveis para dominar o Windows WhatsApp não permite mais o ‘print’ de foto de perfil em celulares Android As discussões também se concentraram em como combater o aumento dos fluxos de dados criptografados, como atingir os principais aplicativos de mensagens e o que fazer com serviços como VPNs que podem contornar os bloqueios. Nas trocas, a China enfatizou o uso do registro de nome real - um sistema que exige o uso de um cartão de identificação do governo para se registrar em serviços de celular e mídias sociais - como uma forma de manter as pessoas sob controle. Nos últimos meses, os bloqueios russos de VPNs foram mais longe do que nunca. “O nível de bloqueio que estamos vendo na Rússia supera em muito o que estamos vendo na China”, diz Yegor Sak, fundador da Windscribe, um provedor canadense de VPN, usado na Rússia para contornar bloqueios de internet.

Rede social russa VK virou ponto de reclamação sobre apagões no WhatsApp no país Foto: Maxim Shemetov/Reuters

Como a Rússia trata o WhatsApp e o Telegram

Com o WhatsApp e o Telegram, a Rússia adotou uma abordagem diferente da chinesa. Depois de deixar os serviços em paz durante anos, as autoridades recentemente passaram a cortar o acesso aos aplicativos em momentos importantes de instabilidade política. Em Bashkortostan, um centro de manufatura e minerais com uma grande população indígena, as autoridades cortaram temporariamente o acesso ao Telegram e ao WhatsApp em janeiro, em resposta aos protestos que começaram após a prisão de um ativista ambiental local.

A Meta, proprietária do WhatsApp, não quis comentar. O Telegram não respondeu a um pedido de comentário.

Publicidade

As interrupções se tornaram um problema tão grande que as pessoas deixaram mensagens nas páginas de mídia social de políticos locais para que os serviços voltassem a funcionar porque precisavam deles para a vida diária, de acordo com publicações no VK, o principal site de mídia social da Rússia.

Os bloqueios foram “muito significativos” porque os aplicativos de mensagens, usados por milhões de pessoas, foram considerados muito mais difíceis de serem interrompidos, de acordo com Ksenia Ermoshina, especialista em censura russa e tecnologia de vigilância. As empresas de telecomunicações provavelmente cooperaram, seguindo ordens do governo, diz ela.

O experimento sugere capacidades crescentes que podem ser usadas em futuros momentos de crise, potencialmente limitando o surgimento de movimentos políticos.

As aberturas para o tráfego não regulamentado da internet estão sendo lentamente tapadas. Nos pontos de telecomunicações onde os cabos de internet transnacionais entram na Rússia, o governo está exigindo que as empresas instalem novos equipamentos de vigilância, disseram os analistas.

“A União Soviética está voltando”, disse Mazay Banzaev, operador de uma VPN russa chamada Amnezia. “Com ela, a censura completa está voltando”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.