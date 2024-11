Como a tecnologia criou a receita para a solidão

Um dos esforços de pesquisa mais abrangentes sobre tecnologia e solidão até o momento, liderado por Marciano e seus colegas, foi uma revisão que agregou dados de 30 estudos publicados durante a pandemia do coronavírus, explorando o uso da tecnologia e a saúde mental dos adolescentes. A maioria dos estudos descobriu que redes sociais estavam ligadas à solidão - especificamente, quando as pessoas faziam comparações desfavoráveis de si mesmas com outras pessoas online.

Online e offline, as pessoas se comparam naturalmente com as outras, um comportamento que os psicólogos chamam de comparações sociais. As comparações sociais podem se manifestar online de muitas maneiras diferentes. Uma delas pode ser contar o número de curtidas, comentários e compartilhamentos que suas publicações recebem em comparação com as de seus amigos. Pode ser comparando seu corpo com o corpo de um influenciador de beleza ou fitness. Para os pais, pode ser monitorar o desenvolvimento do seu recém-nascido em comparação com o de outros bebês. Quando as pessoas sentem que estão atrás de outras na vida, isso pode causar isolamento.

As comparações sociais nem sempre são ruins. Em ambientes acadêmicos e de trabalho, por exemplo, muitos estudos anteriores mostraram que a comparação com outros profissionais de alto desempenho pode motivá-lo a fazer um trabalho de alta qualidade. Portanto, a solução não é simplesmente parar de nos compararmos com outras pessoas online, diz Chia-chen Yang, professora de psicologia educacional da Universidade Estadual de Oklahoma.