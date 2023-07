Como escolher o celular ideal para você; veja dicas decisivas na hora da compra

Encontrar o celular perfeito nem sempre é uma tarefa fácil. Com tantas funções que um smartphone pode oferecer, é importante ficar atento aos recursos e qualidade oferecidos pelos aparelhos para que eles correspondam às suas necessidades.

Dependendo do uso que o seu celular terá, alguns aspectos técnicos do aparelho devem ser levados em consideração. Se for usar para trabalhar, por exemplo, é importante que as configurações do smartphone sejam correspondentes ao seu modo de trabalho, com recursos como armazenamento maior ou com câmeras de melhor qualidade.

Assim, é importante definir o uso do aparelho para saber que aspectos analisar ao procurar um novo celular.

Confira 5 dicas de como escolher o smartphone ideal.

Veja 5 coisas para se analisar antes de comprar um novo celular Foto: Joan Mateu Parra/AP Photo

Bateria

Bateria é um dos aspectos mais decisivos na hora de comprar um novo aparelho celular. Se você for um usuário intenso de smartphones, com certeza não quer uma bateria que dure pouco, ainda mais se o seu uso for voltado para atividades essenciais como trabalho. Sendo assim, vale analisar alguns aspectos técnicos da bateria antes de comprar um novo dispositivo móvel.

A capacidade e durabilidade de uma bateria é medida em miliamperes (mAh). Hoje em dia, uma boa bateria tem capacidade de 4.500 mAh — abaixo disso, a durabilidade é mais baixa. Para não ter erro, é possível optar por smartphones voltados especialmente para longa duração da bateria, como os da linha Power, da Motorola.

Além disso, outro aspecto relevante é se o celular tem suporte ao carregamento rápido. Como o próprio nome já diz, permite que o aparelho seja carregado em menos tempo, de forma mais rápida. Geralmente, essa informação já vem na caixa do próprio aparelho.

Mas não basta apenas o celular suportar o carregamento rápido: o carregador também tem que ter esse suporte. Caso contrário, mesmo o celular sendo compatível com a tecnologia, o aparelho vai carregar em tempo comum.

Qualidade e quantidade de câmeras

Se fotografar ou gravar for uma das funcionalidades que você busca para o seu novo celular, procure investir em um aparelho com câmeras de boa qualidade.

Para analisar a qualidade, primeiro vale conferir a quantidade de câmeras presentes no celular. Aparelhos com mais câmeras melhoram a qualidade de imagem porque cada uma possui uma função específica na hora da foto ou do vídeo. Inclusive, lentes mais abertas, com razão focal mais baixa como de f/1.7 ou f/1.8, são melhores captando luz e, consequentemente, melhores fotografando ou gravando no escuro.

Além disso, vale verificar quantos megapixels (MP) cada câmera possui. Basicamente, quanto maior o número de MPs, mais difícil é de perda de nitidez das imagens quando der zoom. Uma câmera de qualidade boa em um celular tem pelo menos 11 MP, mas, atualmente, já é possível encontrar aparelhos móveis com câmera com mais de 100 MP.

Também é importante conferir se o aparelho filma em HD, Full HD ou Ultra HD (4K). Em 4K, a qualidade da gravação já é excelente, mas, caso busque uma funcionalidade mais profissional, já existem aparelhos que gravam em 8K.

Por fim, é importante dar uma olhada nos recursos de edição e até nas funções de câmera disponíveis no aparelho. Para quem busca uma boa qualidade, quanto mais recursos, melhor.

Aparelhos como o iPhone trazem duas ou mais lentes traseiras para fotografias e vídeos Foto: Stephan Lam/Reuters

Tela

A tela também é uma parte importante do aparelho celular.

Dependendo do seu uso, uma boa definição de imagem na tela é necessária. Para verificar isso em um celular, basta ver a quantidade de pixels por polegada do display, o que leva em consideração tanto o tamanho da tela quanto a resolução da imagem. Para obter uma boa definição de imagem, a tela deve ter no mínimo 326 pixels por polegada.

Além disso, a velocidade de imagem em Hertz (Hz) também deve ser considerada - quanto maior a velocidade, mais fluida a imagem, sem engasgos. O mínimo para uma boa resolução é 60 Hz, menor que isso a qualidade pode não ser tão boa.

O material da tela é outro aspecto que deve ser analisado. Em geral, telas feitas de Oled oferecem melhor qualidade de imagem, com mais contraste de cores e melhor visualização dos elementos. As telas LCD, porém, apesar de serem tecnologia mais antiga, também oferecem boa reprodução de imagem e cor.

Memória RAM e armazenamento

Memória RAM e armazenamento, apesar de estarem ligados com a capacidade de dados do celular, são diferentes.

A memória RAM é utilizada na leitura de dados e nas atividades do aparelho, operando aplicativos tanto abertos quanto em segundo plano, além de armazenar arquivos. Assim, smartphones com memória RAM menor que 4 GB costumam travar caso o usuário use vários apps ao mesmo tempo ou que utilizem aplicativos mais pesados.

O armazenamento, por sua vez, é o espaço interno que o aparelho tem para armazenar fotos, vídeos, apps, jogos e também o sistema do celular. O recomendado é procurar um celular que tenha no mínimo 64 GB, já que, cada vez mais, imagens e apps ocupam cada vez mais espaço nos dispositivos.

Para ter conforto e não se preocupar com armazenamento caso use o celular com mais frequência, opte por um aparelho com 256 GB. Mas, se for usar o smartphone para jogar ou fazer edições de vídeo ou imagens, por exemplo, procure armazenamentos maiores.

Processador

O processador de um celular também deve ser levado em consideração na análise para um novo aparelho, já que é a parte mais importante de um smartphone.

Um processador é o componente responsável por praticamente todas as operações do celular, executando downloads, jogos e até a conexão com a internet, computando vídeos e fotos e também organizando o consumo de bateria e da memória do aparelho.

Para saber qual é o processador mais recomendado para o seu celular ideal, é necessário estabelecer quais os usos do aparelho. Por exemplo, se o foco do aparelho for para ver filmes e séries, procure um chip potente que não trave o celular quando estiver assistindo e que suporte múltiplos minutos de vídeo armazenados no app e no dispositivo.

Os processadores desenvolvidos com foco em jogos, apesar de mais caros, costumam ser melhores. Esses processadores são desenvolvidos para permitir que o celular suporte toda a qualidade do jogo sem danificar a experiência do usuário, evitando que o celular trave e, simultaneamente, otimizando o uso da bateria. Então, mesmo para quem não joga, esses processadores podem deixar o uso do celular mais confortável.

Para saber identificar se o processador vai suprir as suas necessidades, é importante analisar a quantidade de núcleos no chip: o quad-core são quatro núcleos; hexa-core, seis; e octa-core para oito. Quanto mais núcleos, maior a capacidade de realização de tarefas e da velocidade em GHz - basicamente, quanto maior forem os GHz, maior é a velocidade e a potência do processador.

Uma das principais desenvolvedoras é a marca Qualcomm, com os processadores Snapdragon, especializados em desempenho de jogos e de câmera do celular. O mais potente da marca atualmente é o Snapdragon 8 Plus Gen 2.

A Samsung é uma das marcas de eletrônicos conhecida por produzir seus próprios processadores. O chamado Exynos é voltado para desempenho de jogos e câmera e a versão mais potente é a Exynos 2200. Apesar dos dispositivos Samsung geralmente utilizarem seus próprios processadores, em aparelhos mais potentes a empresa usa os de outras marcas, como os da Qualcomm.

A Apple também é outra empresa que produz seus próprios processadores para seus aparelhos. Por conta de toda a composição dos iPhones, a marca produz os melhores processadores de aparelhos móveis. O mais atual e potente da empresa é o A16 Bionic.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani