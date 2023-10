Na quarta-feira, 25, o Estadão lançou a Leia, seu próprio chatbot de inteligência artificial (IA) que atua como uma assistente virtual de leitura. A Leia formula suas respostas usando como base de informações o arquivo de conteúdos publicados no jornal, o que permite que ela ofereça respostas precisas e atualizadas. Para acessar a Leia, basta ir a leia.estadao.com.br.

Nesta primeira fase experimental, a Leia responde apenas sobre os publicados no Link, a editoria de tecnologia do Estadão - a ideia é ampliar a cobertura para todas as editorias do jornal. Assim, todos os fatos relevantes do mundo tecnológico estão no “cérebro” do chatbot. Além disso, a Leia é capaz de dar dicas sobre tecnologia, como, por exemplo, “como economizar bateria do celular?”.

Leia é a nova IA do Estadão que atua como uma guia de informações do jornal Foto: Estadão

Desse forma, eu resolvi testar a Leia e perguntar como posso fazer para aumentar a vida útil do meu smartphone. Então, fui na barra de bate-papo e digitei “Como posso estender a vida do meu celular velho?”. Leia respondeu:

Para estender a vida do seu celular velho, existem algumas medidas que você pode adotar:

Verifique a bateria: A bateria é um dos componentes que mais se desgasta ao longo do tempo. Verifique se a bateria do seu celular está funcionando corretamente e, se necessário, substitua-a.

Limpeza: Faça uma limpeza regular no seu celular, removendo arquivos e aplicativos desnecessários. Isso pode ajudar a melhorar o desempenho do dispositivo.

Atualizações: Mantenha o sistema operacional do seu celular sempre atualizado. As atualizações geralmente trazem melhorias de desempenho e segurança.

Proteção: Utilize capas e películas protetoras para evitar danos físicos ao seu celular.

Seguindo essas dicas, você pode prolongar a vida útil do seu celular e evitar a necessidade de comprar um novo.

Continua após a publicidade

A resposta veio em formato de tópicos, como dicas, e além disso, a IA sugeriu mais perguntas que eu poderia fazer para ela e indicou os links de onde pegou as informações: Como fazer seus smartphones e PCs durarem mais e Se smartphones são como carros, porque ficamos com eles por tão pouco tempo?.

Como consulta as notícias e conteúdos do jornal, a Leia é capaz de fornecer respostas atualizadas Foto: Estadão

Continuei a conversa depois da primeira resposta para saber quando é possível determinar que um celular não tem mais utilidade. Para isso, enviei “Como saber quando devo jogar meu celular velho fora?”. A resposta foi a seguinte:

Se você está em dúvida sobre quando é o momento certo de se desfazer do seu celular velho, aqui vão algumas dicas:

1. Desempenho: Se o seu celular está ficando cada vez mais lento, travando com frequência e apresentando problemas de funcionamento que não podem ser corrigidos, pode ser um sinal de que está na hora de considerar a troca.

2. Atualizações de software: Se o fabricante do seu celular não está mais lançando atualizações de software para o modelo que você possui, isso significa que ele pode estar ficando obsoleto e vulnerável a ameaças de segurança.

3. Bateria: Se a bateria do seu celular não dura mais tanto tempo quanto antes e precisa ser recarregada com mais frequência, isso pode ser um indicativo de desgaste e um sinal de que talvez seja hora de pensar em um novo aparelho.

Continua após a publicidade

4. Falta de recursos: Se o seu celular não possui recursos que você considera essenciais para o seu uso diário, como uma câmera de qualidade, armazenamento suficiente ou um sistema operacional atualizado, pode ser um indicativo de que está na hora de buscar um modelo mais recente.

5. Necessidades pessoais: Por fim, a decisão de quando jogar fora o seu celular velho também depende das suas necessidades pessoais e preferências. Se você está satisfeito com o desempenho e recursos do seu aparelho atual, não há necessidade imediata de trocá-lo.

Lembre-se de que essas são apenas algumas orientações gerais e a decisão final cabe a você, levando em consideração o estado do seu celular e suas próprias necessidades.

Novamente, Leia sugeriu outras perguntas e informou de onde tirou as informações que usou na resposta.

A IA é capaz de fornecer as fontes das suas respostas Foto: ESTADÃO

Com essas dúvidas já solucionadas, optei por continuar a conversa usando as perguntas sugeridas pela IA, então cliquei na opção “Como melhorar o desempenho do meu celular velho?” (deve ter salvação). A IA respondeu:

Existem algumas maneiras de melhorar o desempenho do seu celular antigo:

Continua após a publicidade

Limpe o cache: o acúmulo de dados temporários pode deixar o celular lento. Você pode limpar o cache indo nas configurações do seu celular, selecionando “Armazenamento” e depois “Cache”.

Desinstale aplicativos desnecessários: aplicativos que você não usa ocupam espaço e podem consumir recursos do seu celular. Desinstale aqueles que não são mais úteis para liberar espaço e melhorar o desempenho.

Atualize o sistema operacional: as atualizações do sistema operacional geralmente trazem melhorias de desempenho e correções de bugs. Verifique se há atualizações disponíveis para o seu celular e instale-as.

Limite os widgets e papel de parede animado: widgets e papel de parede animado podem consumir recursos do seu celular. Considere remover ou limitar o uso desses recursos para melhorar o desempenho.

Reduza as animações: as animações podem deixar o celular mais lento. Para reduzi-las, vá nas configurações do seu celular, selecione “Opções do desenvolvedor” (se não estiver visível, vá em “Sobre o telefone” e toque várias vezes em “Número da versão” até que as opções do desenvolvedor sejam ativadas) e ajuste as opções de escala de animação.

Leia indicou que usou como fonte para sua resposta a matéria Como fazer seus smartphones e PCs durarem mais.

Apesar de já ser poderosa, a IA do Estadão ainda está em fase de testes Foto: Estadão

Segui com mais uma pergunta sugerida por Leia. Escolhi a questão “Quais são os melhores apps para melhorar o desempenho do celular?”. Leia respondeu:

Existem várias opções de aplicativos que podem ajudar a melhorar o desempenho do celular. Alguns dos melhores apps nesse sentido são:

1. Clean Master: um aplicativo de limpeza que pode ajudar a liberar espaço no seu celular, remover arquivos indesejados e otimizar o desempenho.

2. CCleaner: outro aplicativo de limpeza que pode ajudar a remover arquivos desnecessários e liberar espaço no seu celular.

Continua após a publicidade

3. Greenify: um aplicativo que ajuda a economizar a bateria do seu celular, fechando aplicativos em segundo plano que estão consumindo energia.

4. DU Speed Booster: um aplicativo que oferece várias ferramentas para otimizar o desempenho do seu celular, como limpeza de cache, aceleração de jogos e gerenciamento de aplicativos.

5. Battery Doctor: um aplicativo que ajuda a monitorar e otimizar o consumo de energia do seu celular, prolongando a duração da bateria. Lembrando que cada celular e sistema operacional pode ter suas próprias opções de aplicativos para melhorar o desempenho. É sempre bom pesquisar e ler avaliações antes de instalar qualquer aplicativo.

A Leia é capaz de dar dicas conforme o comando do usuário Foto: Estadão

Tem dúvidas para a Leia? Deixe na sessão de comentários abaixo ou teste a IA você mesmo, acessando leia.estadao.com.br.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani