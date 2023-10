Como fugir de desinformação e imagens geradas por IA sobre a guerra nas redes sociais

THE WASHINGTON POST – Qualquer pessoa com conexão à Internet pode assistir ao desenrolar das últimas notícias em tempo real, ou pelo menos a alguma versão delas. Nas mídias sociais, as postagens podem surgir mais rapidamente do que a maioria dos verificadores de fatos e moderadores consegue lidar, e muitas vezes elas são uma mistura imprevisível de verdadeiras, falsas, fora de contexto e propaganda direta.

O risco é ainda maior durante uma guerra, como a que está ocorrendo em Gaza, ou durante uma eleição.

A rápida disseminação de ferramentas de IA facilmente acessíveis está turvando ainda mais as águas. Basta olhar para o mistério do Papa em um casaco de pelúcia de aparência cara ou para uma publicação falsa na mídia social que foi rapidamente desmascarada, alegando que houve uma explosão perto do Pentágono.

Como saber em que confiar, o que não compartilhar e o que sinalizar para as empresas de tecnologia? Aqui estão algumas ferramentas básicas que todos devem usar ao consumir notícias de última hora online.

Imagem com Papa Francisco usando acessórios da última moda foi criada pela ferramenta de inteligência artificial Midjourney Foto: Reprodução/Midjourney

1. Saiba por que algo pode ser uma desinformação

Pense em quem se beneficiaria com a disseminação de informações confusas durante um evento noticioso e informe-se sobre as narrativas específicas que estão sendo divulgadas. Durante as eleições, por exemplo, os especialistas dizem para ficar atento a informações conflitantes e teorias da conspiração, acusações sem base e preocupações infundadas sobre fraude eleitoral que possam beneficiar um partido político ou candidato. A propaganda também é usada como ferramenta durante conflitos armados e pode vir por meio de comunicados de imprensa oficiais ou ser alimentada por canais não oficiais.

Se algo parecer muito ultrajante ou satisfatório, independentemente de estar de acordo com seus pontos de vista, faça uma pausa e pesquise mais. A desinformação geralmente é espalhada acidentalmente por pessoas que querem que ela seja verdadeira. As pessoas que estão por trás dela podem estar tentando estimular os apoiadores ou criar mais tensão entre os lados opostos de uma questão ou, de modo geral, desestabilizar uma população. Talvez nem sempre seja possível encontrar uma versão exata dos eventos, especialmente em situações de rápida movimentação. Nesses casos, aguarde o tempo que for necessário para obter informações adicionais antes de compartilhar ou tirar conclusões.

Nem toda desinformação é séria. Algumas são criadas apenas por diversão ou para trollar as pessoas, portanto, seja tão cético em relação a histórias bobas quanto às sérias.

2. Diminua a velocidade ao ler e assistir

Não aperte o botão de compartilhamento. A mídia social foi criada para que as coisas se tornem virais, para que os usuários compartilhem rapidamente antes mesmo de lerem as palavras que estão amplificando. Não importa o quão devastador, esclarecedor ou enfurecedor seja um TikTok, uma publicação de mídia social ou um vídeo do YouTube, você deve esperar antes de transmiti-lo à sua rede. Presuma que tudo é suspeito até que você confirme sua autenticidade.

3. Verifique a fonte; nem sempre confie em contas ‘verificadas’

Observe quem está compartilhando a informação. Se forem de amigos ou familiares, não confie nas publicações, a menos que as informações sejam de alguém que esteja no local ou de um especialista confirmado. Se for um estranho ou uma organização, lembre-se de que uma marca de verificação ou ser bem conhecido não torna uma conta confiável. Muitos especialistas políticos e grandes personagens da Internet estão publicando informações imprecisas no momento, e cabe a você abordar cada publicação com ceticismo.

Se a conta que publicou algo não for a fonte das palavras ou imagens, investigue de onde elas vieram: procure a conta original do Facebook, YouTube ou mídia social que as compartilhou pela primeira vez. Se você não conseguir determinar a origem de algo, isso é um sinal de alerta. Desconfie de capturas de tela, que podem ser ainda mais difíceis de rastrear, ou de qualquer coisa que provoque uma reação emocional especialmente forte. A desinformação se aproveita desse tipo de reação para se espalhar.

Ao examinar contas individuais, observe a data em que foram criadas, que deve estar listada no perfil. Desconfie de qualquer coisa extremamente nova (digamos, que tenha sido criada nos últimos meses) ou com apenas alguns seguidores. Para um site, você pode ver em que ano ele foi criado no Google. Pesquise o nome do site e, em seguida, clique nos três pontos verticais ao lado do URL nos resultados para ver a data em que ele foi indexado pela primeira vez pelo mecanismo de pesquisa. Novamente, evite qualquer coisa muito nova. E não ignore o básico: faça uma pesquisa no Google pelo nome da pessoa ou da organização.

4. Faça uma coleção de fontes confiáveis

Fazer mini-verificações de antecedentes em cada conta aleatória de mídia social é extremamente demorado, especialmente com novos conteúdos provenientes de tantos lugares simultaneamente. Em vez disso, confie nos profissionais. As principais organizações de notícias legítimas foram criadas para verificar essas coisas para você e, muitas vezes, divulgam os mesmos vídeos ou fotos tirados por pessoas reais depois de confirmarem sua origem.

Use uma ferramenta de notícias dedicada, como Apple News, Google News ou Yahoo News, que escolhem fontes estabelecidas e têm alguma moderação incorporada. Nas mídias sociais, crie ou encontre listas de especialistas e veículos controlados para seguir, especificamente para notícias sobre o tópico que você está acompanhando.

Se você consome notícias de última hora no X, anteriormente conhecido como Twitter, tome cuidado para seguir repórteres confirmados de veículos confiáveis no local. As mudanças no sistema de verificação do Twitter tornaram isso mais difícil. Não presuma que uma conta é confiável ou verificada pela X porque tem uma marca de seleção azul ou porque foi compartilhada pelo proprietário da empresa, Elon Musk. Visite sites de notícias diretamente ou procure as pessoas em quem você confia em outra plataforma.

5. Busque contexto adicional sobre eventos noticiosos

A desinformação geralmente aumenta antes, durante e depois das principais notícias. Os eventos noticiosos em tempo real incluirão um fluxo de informações desarticuladas do local, como vídeos de smartphones e narrativas em primeira pessoa. Mesmo que você veja apenas publicações legítimas, elas ainda podem ser confusas ou enganosas - podem ser as peças mais convincentes de um quebra-cabeça, mas não são o quadro completo. Tente aumentar os clipes ou histórias isoladas com um contexto mais amplo sobre o que está acontecendo. Inclua informações de especialistas estabelecidos no assunto, seja em política externa, guerra cibernética, história ou política. Você também pode recorrer a veículos on-line ou de televisão que acrescentem esse contexto.

6. Use truques para identificar imagens com IA

As ferramentas de geração de imagens de IA tornam a identificação de falsificações muito mais difícil, mas não impossível. Aqui estão cinco dicas que você pode procurar para identificar imagens geradas por IA, inclusive ao se concentrar em mãos, imagens de fundo e objetos inanimados que muitas vezes não parecem corretos.

Observe as mãos. O software de IA tem um histórico de geração de mãos humanas com muitos dedos ou outras peculiaridades, embora a tecnologia esteja melhorando rapidamente.

O software de IA tem um histórico de geração de mãos humanas com muitos dedos ou outras peculiaridades, embora a tecnologia esteja melhorando rapidamente. Aumente o zoom em qualquer objeto inanimado na imagem para ver se ele parece estranho. Concentre-se em itens de uma imagem, como óculos, cercas ou bicicletas, e veja se eles têm alguma falha perceptível.

Se estiver se perguntando se uma imagem foi criada por IA, procure a escrita em objetos como placas de rua ou outdoors e veja se ela está invertida ou sem sentido.

Examine o plano de fundo. As imagens geradas por IA podem ter detalhes borrados ou distorcidos, principalmente no plano de fundo.

As imagens geradas por IA podem ter detalhes borrados ou distorcidos, principalmente no plano de fundo. Verifique se as imagens são excessivamente brilhantes ou com aparência artística. Algumas imagens de pessoas reais geradas por IA parecem excessivamente estilizadas ou retratam pessoas com rostos de aparência plástica.

Use todos os outros sinais de desinformação se ainda não tiver certeza. Ela é compartilhada por uma fonte confiável? Há relatos separados sobre o mesmo evento?

7. Examine também vídeos e imagens reais

Procure várias edições e cortes estranhos, ou ouça atentamente o áudio e passe-o por uma ferramenta de terceiros, como o InVid, que ajuda a verificar a autenticidade dos vídeos. Isso pode ser mais difícil em vídeos transmitidos ao vivo, como o que está no Twitch ou em outra opção de mídia social ao vivo.

Para verificar imagens que não são geradas por IA, mas que ainda parecem suspeitas, coloque-as na pesquisa de imagens do Google, pegando uma captura de tela e arrastando-a para o campo de pesquisa. Se for uma imagem antiga que já circulou antes, você poderá ver resultados reveladores.

8. Use sites e ferramentas de verificação de fatos

Os sites de mídia social têm algumas de suas próprias ferramentas de verificação de fatos e rótulos de aviso, e muitos adicionaram seções especiais para promover os resultados oficiais das eleições. Entretanto, devido ao grande volume de publicações com as quais eles estão lidando, um vídeo ou publicação problemática ainda pode ser visto por milhões de pessoas antes de ser sinalizado.

Fique atento aos avisos de conteúdo nos sites de mídia social para publicações individuais, que podem aparecer como rótulos abaixo dos links ou como avisos antes de publicar algo que possa ser enganoso. Por fim, procure histórias ou imagens individuais em sites de verificação de fatos.

Shira Ovide e Geoffrey A. Fowler contribuíram com esta reportagem.