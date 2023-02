Como o K-pop pretende salvar o metaverso

THE NEW YORK TIMES - Num estúdio enorme nos arredores de Seul, técnicos se amontoavam diante de monitores, assistindo a versões em desenho animado de cantoras de K-pop dançando em frente a um cenário psicodélico – pelo menos uma delas tinha uma cauda. Uma mulher balançava as asas de fada que usava.

Todos que apareciam na tela eram reais, de certa forma. As cantoras tinham suas versões humanas no estúdio, isoladas em cabines, com fones de ouvido na cabeça e joysticks nas duas mãos. Imersas num mundo virtual, elas estavam competindo para (com sorte) fazer parte da próxima grande banda feminina coreana.

As apostas eram altas. Algumas das concorrentes, depois de não conseguirem avançar na competição, eram lançadas em lava borbulhante.

Este, segundo alguns, é o futuro do entretenimento no metaverso, um gostinho oferecido pela Coreia do Sul, o lugar para de testes de todas as coisas tecnológicas do mundo.

“Tem muita gente querendo entrar no metaverso, mas ele ainda não conquistou um número de usuários recomendável”, disse Jung Yoon-hyuk, professor da Escola de Mídia e Comunicação da Universidade da Coreia. “Outros lugares querem se aventurar no metaverso, mas para ter sucesso você precisa ter um conteúdo bom. Na Coreia, esse conteúdo é o K-pop.”

No metaverso – seja lá o que isso for exatamente –, as regras convencionais não valem. E a indústria coreana do entretenimento está se lançando nas possibilidades, confiante de que os fãs virão em seguida bem contentes.

Os grupos de K-pop têm versões virtuais há anos. Karina, integrante de carne e osso da banda Aespa, pode ser vista no YouTube conversando com sua versão digital, “ae-Karina”, sem problemas, como se estivesse num daqueles talk shows de fim de noite.

Apresentadora do reality show coreano "Girl's Re:verse" colocando os equipamentos para poder assistir o show virtual Foto: NYT / NYT

A empresa coreana Kakao Entertainment quer ir além e está trabalhando com uma empresa de games para dispositivos móveis, a Netmarble, para desenvolver uma banda de K-pop chamada Mave, que existe apenas no ciberespaço, onde quatro integrantes artificiais vão interagir com fãs da vida real em todo o mundo.

A Kakao também está por trás do Girl’s Re:verse, um programa de K-pop no metaverso, cujo episódio de estreia nas plataformas de streaming, em janeiro, foi visto mais de um milhão de vezes em três dias. Para ambos os projetos, a Kakao está considerando lançamentos de álbuns, publicidade de marcas, videogames e quadrinhos digitais, entre outras coisas.

Trampolim

Em comparação com as colegas coreanas, as empresas de mídia nos Estados Unidos se envolveram apenas em “experimentos leves” com o metaverso até agora, disse Andrew Wallenstein, presidente e analista-chefe de mídia da Variety Intelligence Platform.

Países como a Coreia do Sul “são muitas vezes vistos como um laboratório para saber como será o futuro”, disse Wallenstein. “Se alguma tendência for lançada de outro país para os EUA, eu colocaria a Coreia do Sul na frente da fila de quem é mais provável de ser esse trampolim.”

Os experimentos da Coreia do Sul com o entretenimento virtual existem há pelo menos 25 anos, desde a breve experiência com um cantor artificial chamado Adam. Uma criança dos anos 90, ele era uma criatura pixelizada de computação gráfica, tinha uma franja que cobria os olhos e uma voz rouca que se esforçava um pouco demais para parecer sexy. Adam desapareceu dos olhos do público depois de lançar um álbum em 1998.

Concorrentes em cabines individuais nos bastidores do reality show "Girl's Re:verse" Foto: NYT / NYT

Mas criações digitais como ele têm sido uma característica típica da cultura pop coreana há uma geração. Hoje, “influenciadores virtuais” coreanos, como Rozy e Lucy, têm um número de seis dígitos de seguidores no Instagram e promovem marcas bem reais, como Chevrolet e Gucci.

Elas foram criadas intencionalmente para parecerem pessoas de carne e osso, mas nem tanto; a aparência delas quase humana é parte de seu atrativo, disse Baik Seung-yup, criador de Rozy. “Queremos criar um novo gênero de conteúdo”, disse Baik, cujos cálculos estimam que cerca de 70% dos influenciadores virtuais do mundo são coreanos.

De acordo com a McKinsey, mais de US$ 120 bilhões (por volta de R$ 620 bilhões) foram gastos em todo o mundo no desenvolvimento de tecnologia para o metaverso nos primeiros cinco meses de 2022. Grande parte disso veio de empresas atuando nos EUA, disse Matthew Ball, empresário de tecnologia que escreveu um livro sobre o metaverso.

O exemplo recente mais conhecido é o de quando o Facebook mudou o próprio nome para Meta, numa tentativa multibilionária de incorporar a próxima fronteira digital, mas acabou vendo suas ações despencarem e seus lucros diminuírem.

Seul investe pesado

O governo sul-coreano está investindo mais de US$ 170 milhões (por volta de R$ 879 milhões) para apoiar as iniciativas em desenvolvimento no país, formando o que chama de “aliança do metaverso”, que inclui centenas de empresas nacionais.

Ball afirmou que esse é um dos programas mais ousados do gênero. No entanto, embora a Coreia do Sul possa estar “léguas à frente” quando o assunto são estrelas pop artificiais, se suas empresas têm chances de assumir um papel de liderança conforme o metaverso evolui “é uma questão em aberto”, disse o empresário.

Produtores do programa sul-coreano "Girl's Re;verse" Foto: NYT / NYT

O apoio do governo às novas tecnologias valeu a pena para a Coreia do Sul no passado. O país construiu sua economia moderna nas últimas décadas às custas de conglomerados de tecnologia e fez uma aposta vencedora na indústria de celulares, preparando o terreno para que ele se tornasse o que Bernie Cho, um executivo do meio musical de Seul, chamou de “o país mais conectado e sem fios” de todo o mundo.

Os adolescentes coreanos leem quadrinhos nos celulares, consomem inúmeras horas de doramas (séries asiáticas) coreanos sem um decodificador e seguem fielmente as estrelas do K-pop nas redes sociais e nas novas plataformas. Em redes como Zepeto e Weverse, os fãs interagem uns com os outros, às vezes como avatares personalizados, e com suas bandas favoritas.

Reality show

O programa musical da Kakao, o Girl’s Re:verse, tem um formato conhecido de reality shows: 30 cantoras que vão sendo eliminadas aos poucos até restarem as cinco últimas que formam uma banda. Entretanto, as candidatas – todas integrantes de bandas de K-pop conhecidas ou artistas de carreira solo – competem, batem papo e se divertem como avatares, num mundo virtual chamado “W”. Suas identidades reais não são reveladas até elas deixarem o programa (em alguns casos sendo lançadas em lava) ou chegarem à final.

Há poucos limites para a imaginação em “W”, que leva suas candidatas para lugares como o alto-mar, um palácio semelhante ao de Versalhes e uma paisagem no deserto. Um avatar é uma princesa de chocolate, nascida de um cacaueiro; outro tem chifres de diabo vermelho. Pengsoo, um pinguim sem papas na língua e mascote famoso na Coreia do Sul, é um dos juízes.

Entrevista coletiva sobre o reality show "Girl's Re:verse": K-pop impulsiona inovação na Coreia do Sul Foto: NYT / NYT

As concorrentes participam da criação de seus avatares, disse Son Su-jung, produtora do programa. Ela disse que parte do objetivo era dar às cantoras de K-pop – “ídolos”, como são chamadas – um descanso dos padrões de beleza cruéis da indústria, permitindo que elas sejam julgadas por seu talento, não por sua aparência. (Apesar de todos os avatares, talvez valha a pena mencionar, terem olhos grandes e rostos em formato de coração.)

O programa também possibilita que elas deixem de lado suas personas públicas certinhas, relaxem e façam piadas. “Espera-se que os ídolos no mundo real sejam um produto da perfeição, mas esperamos que, por meio deste programa, seja possível não levar em consideração essas pressões”, disse Su-jung. TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA