Como preparar crianças para usar a internet?

Como começar a se preparar para proteger seu filho pequeno ao usar a internet e as redes sociais conforme ele cresce? Controlar a relação com a tecnologia já é bastante difícil para adultos. E afastar as crianças das telas pode parecer uma tarefa quase impossível.

Mesmo se a criança ainda não tem acesso à internet, nunca é cedo demais para começar a pesquisar e refletir qual será a estratégia adotada pela família. Em inglês, há sites de organizações que defendem os direitos das crianças, como Common Sense Media, Protect Young Eyes e Wait Until 8th.

Controlar tempo de tela de crianças divide especialistas

Procure pontos de vista opostos também. Por exemplo, alguns especialistas defendem que pedir um “tempo de tela” reduzido é extremamente simplista quando as crianças precisam de recursos digitais para se comunicar e realizar atividades. Os limites para o uso de tecnologia vão variar de família para família. Mas Brooke Shannon, diretora executiva e fundadora da Wait Until 8th – que encoraja os responsáveis por crianças a esperarem até o 9.º ano para dar celulares a elas – compartilhou algumas dicas que ela acredita poderem ser úteis a qualquer pai na busca por um equilíbrio adequado.

Primeiro, comece a conversar sobre dispositivos e aplicativos muito antes de seus filhos pedirem para usá-los. Por exemplo, a justificativa pode ser “em nossa família, vamos esperar até o 9.º ano para dar um smartphone para que possamos [X]”. Preencha esse espaço em branco com algo específico relacionado aos valores de sua família, aconselhou Brooke. Talvez sua família goste de atividades ao ar livre, ou de aprender coisas novas, ou de ajudar os outros. Remover a tecnologia fica mais fácil quando a criança entende com o que ela está sendo substituída. Para conseguir isso, é importante estruturar a vida das crianças para que elas possam desenvolver interesses que não estejam nas telas, disse Brooke.

É importante estruturar a vida das crianças para que elas possam desenvolver interesses que não estejam nas telas Brooke Shannon, fundadora da Wait Until 8th

Quando ela começar a ter contato com a tecnologia – com tablets ou vendo filmes –, faça isso aos pouquinhos. É fácil perder o controle, disse Brooke, então converse com seu parceiro com antecedência a respeito dos limites de tempo nos dispositivos ou quando é apropriado colocar a criança sentada em frente a TV. Antes de apresentar qualquer novo aplicativo ou dispositivo, configure o controle parental para que você possa impor limites sem precisar tirar um tablet das mãos da criança.

Na casa de Brooke, há algumas regras fundamentais, ela disse. Primeiro, nada de dispositivo nos quartos, nem mesmo televisores. Segundo, crianças pequenas, em idade pré-escolar e crianças até dez anos não usam tablets ou outros dispositivos, a menos que a família esteja viajando. Terceiro, nada de tecnologia quando recebem visitas de amigos para brincar em casa. E quarto, um aplicativo ou jogo “educacional” não está isento das regras.

Quando seu filho fizer perguntas ou ficar frustrado, tenha uma resposta pronta. Brooke adota a seguinte: “Em nossa família, seguimos a pesquisa”. Com crianças mais velhas, você pode até mesmo falar dos resultados da pesquisa e o que eles significam.

Por último, deixe espaço para flexibilidade. Caso você adoeça, as regras em relação ao tempo de tela podem ir para o espaço e está tudo bem, disse Brooke. Alguns dias ou semanas de tecnologia extra (ou uma pandemia inteira) não significam que você fracassou, e nunca é tarde demais para uma redefinição de limites na família. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA