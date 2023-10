Na quarta-feira, 25, o Estadão lançou a Léia, seu próprio chatbot de inteligência artificial (IA) que atua como uma assistente virtual de leitura. A Leia formula suas respostas usando como base de informações o arquivo de conteúdos publicados no jornal, o que permite que ela ofereça respostas precisas e atualizadas. Para acessar a Léia, basta ir a leia.estadao.com.br.

Nesta primeira fase experimental, a Leia responde apenas sobre os publicados no Link, a editoria de tecnologia do Estadão - a ideia é ampliar a cobertura para todas as editorias do jornal. Assim, todos os fatos relevantes do mundo tecnológico estão no “cérebro” do chatbot. Além disso, a Leia é capaz de dar dicas sobre tecnologia, como, por exemplo, “como economizar bateria do celular?”.

Léia é a nova IA do Estadão capaz de guiar o usuário pelas notícias do jornal Foto: Estadão

Não é incomum o pacote de internet do celular acabar e precisarmos usar redes públicas de Wi-Fi, mas será que elas realmente são seguras? Pensando nisso, eu decidi testar a Léia e perguntar mais sobre esse assunto. Comecei o bate-papo digitando na barra de texto “Quais são os riscos de usar redes Wi-Fi públicas?”. Léia respondeu:

Ao usar redes Wi-Fi públicas, existem diversos riscos de segurança que devemos estar cientes. Essas redes, disponíveis em locais como praças, shoppings e transportes, não são seguras e podem ser alvos de hackers.

Quando você se conecta a uma rede Wi-Fi pública, suas atividades online podem ser monitoradas por terceiros, suas informações pessoais e senhas podem ser roubadas e seu dispositivo pode ser infectado por vírus. Isso ocorre porque essas redes não são protegidas por senhas, permitindo que qualquer pessoa acesse e invada sua conexão facilmente.

Para se proteger ao usar redes Wi-Fi públicas, é recomendado seguir algumas dicas de segurança, como:

Instalar uma VPN (rede privada virtual), que cria uma conexão segura entre o seu dispositivo e a rede Wi-Fi;

Evitar realizar transações financeiras ou acessar informações confidenciais em redes públicas;

Mantenha seu dispositivo e aplicativos atualizados;

Desativar o compartilhamento de arquivos e impressoras;

Utilizar senhas fortes e diferentes para cada conta;

Desconecte-se de redes Wi-Fi públicas quando não estiver utilizando-as.

A resposta veio em formato de tópicos, como dicas. Além disso, a IA sugeriu mais perguntas que eu poderia fazer sobre o tema e indicou o links que usou para basear sua resposta: Não cometa esses erros ao usar redes públicas de Wi-Fi.

É possível ter um bate-papo com a Léia usando apenas as perguntas que ela mesma sugere ao usuário Foto: Estadão

Como a Léia explicou, Wi-Fi público não é assim tão seguro para conectar o celular, mas, como eventualmente é algo inevitável, perguntei “Como posso proteger meu celular para usar uma rede wi-fi pública?” e ela respondeu:

Para proteger seu celular ao usar uma rede Wi-Fi pública, é importante seguir algumas medidas de segurança:

Evite realizar transações financeiras ou acessar informações confidenciais enquanto estiver conectado a uma rede pública.

Verifique se a rede Wi-Fi pública é legítima e confiável antes de se conectar.

Utilize uma VPN (Virtual Private Network) para criptografar seus dados e garantir uma conexão segura.

Mantenha seu sistema operacional e aplicativos sempre atualizados, pois as atualizações geralmente incluem correções de segurança.

Desative a opção de conexão automática a redes Wi-Fi públicas em seu celular.

Utilize senhas fortes e diferentes para suas contas e aplicativos.

Ative a autenticação em dois fatores sempre que possível.

Utilize aplicativos de segurança que oferecem recursos de proteção contra malware e roubo de dados.

Novamente indicou outras perguntas que eu poderia fazer para ela e forneceu as fontes da sua resposta.

Apesar de ainda estar em fase de testes, IA é capaz de dar respostas completas sobre diversos assuntos Foto: Estadão

Continuei a conversa usando uma das perguntas sugeridas pela IA e selecionei “Como escolher uma boa senha?”. Léia respondeu:

Escolher uma boa senha é essencial para garantir a segurança de suas contas online. Aqui estão algumas dicas:

Use uma combinação de letras e minúsculas, números e símbolos.

Evite usar informações pessoais óbvias, como dados de nascimento ou nomes de familiares.

Crie senhas longas, com pelo menos 8 caracteres.

Não use a mesma senha para várias contas.

Considere o uso de um gerenciador de senhas para armazenar e gerar senhas seguras.

Lembre-se de que é importante trocar suas senhas periodicamente e manter suas informações de login com segurança.

Até o momento, a IA responde apenas perguntas relacionadas à tecnologia, mas futuramente será capaz de responder sobre qualquer assunto Foto: Estadão

Segui com uma última pergunta para saber mais sobre como posso proteger mais ainda meus aparelhos eletrônicos ao acessar redes públicas. Perguntei “Que aplicativos posso usar para manter meu celular seguro ao acessar redes públicas de Wi-Fi?” e a resposta foi a seguinte:

Existem vários aplicativos de segurança que podem ajudar a manter seu celular seguro ao acessar redes públicas de Wi-Fi. Aqui estão algumas opções:

1. NordVPN: É uma VPN (Virtual Private Network) confiável que criptografa sua conexão e protege seus dados pessoais. Disponível para Android e iOS.

2. Avast SecureLine VPN: Oferece uma conexão segura e privada em redes Wi-Fi públicas. Além disso, possui recursos adicionais de segurança. Disponível para Android e iOS.

3. McAfee Mobile Security: Além de proteção contra malware e roubo de dados, o McAfee Mobile Security também possui um recurso de VPN para proteger sua conexão em redes públicas. Disponível para Android e iOS.

4. Hotspot Shield: Oferece uma conexão VPN segura e protege seus dados pessoais ao usar redes Wi-Fi públicas. Disponível para Android e iOS. Lembre-se de sempre baixar aplicativos de fontes confiáveis, como a Play Store (para Android) ou a App Store (para iOS). Além disso, é importante ler as avaliações e verificar as permissões solicitadas pelos aplicativos antes de encontrá-los.

Léia é capaz de dar respostas atualizadas porque tem como base de dados as notícias do jornal Foto: Estadão

Tem dúvidas para a Leia? Deixe na sessão de comentários abaixo ou teste a IA você mesmo, acessando leia.estadao.com.br.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani