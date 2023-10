Na quarta-feira, 25, o Estadão lançou a Leia, seu próprio chatbot de inteligência artificial (IA) que atua como uma assistente virtual de leitura. A Leia formula suas respostas usando como base de informações o arquivo de conteúdos publicados no jornal, o que permite que ela ofereça respostas precisas e atualizadas. Para acessar a Leia, basta ir a leia.estadao.com.br.

Nesta primeira fase experimental, a Leia responde apenas sobre os publicados no Link, a editoria de tecnologia do Estadão - a ideia é ampliar a cobertura para todas as editorias do jornal. Assim, todos os fatos relevantes do mundo tecnológico estão no “cérebro” do chatbot. Além disso, a Leia é capaz de dar dicas sobre tecnologia, como, por exemplo, “como economizar bateria do celular?”.

Leia é a nova IA do Estadão que atua como uma guia de informações do jornal Foto: Estadão

Assim, eu decidi testar a Leia e perguntar como posso reduzir o tempo de tela de crianças, considerando que a Meta, controladora do Facebook e do Instagram, está sendo acusada de viciar crianças e adolescentes. Para isso, fui na barra de bate-papo e digitei “Dê dicas para reduzir o tempo de tela dos meus filhos”. Sua resposta foi a seguinte:

Reduzir o tempo de tela dos filhos pode ser um desafio, mas existem algumas estratégias que podem ajudar. Uma delas é estabelecer limites de tempo para o uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets e videogames. Determine um tempo específico para cada atividade e explique aos seus filhos a importância de ter momentos de descanso longe das telas.

Além disso, é importante incentivar outras atividades fora do mundo virtual, como brincadeiras ao ar livre, leitura de livros, jogos de tabuleiro e interação com amigos e familiares. Estabelecer uma rotina equilibrada, com momentos dedicados a diferentes atividades, também pode ajudar a reduzir o tempo de tela.

Outra dica é criar espaços livres de dispositivos eletrônicos, como a mesa de jantar ou o quarto de dormir, para promover momentos de convivência em família e descanso adequado.

A resposta foi objetiva e junto dela, a IA sugeriu mais perguntas e indicou os links de onde pegou as informações, sendo estes das matérias: Crescendo diante da tela: como um ano vivido online mudou nossos filhos, Netflix lança recursos para controle parental em serviço kids e O que fazer quando a tecnologia começa a afetar as crianças?.

A Leia é capaz de dar dicas conforme o comando do usuário Foto: Estadão

Após essa primeira resposta, continuei o bate-papo pedindo dicas para manter as crianças entretidas fora da internet. Assim, enviei “O que mais posso fazer para que meus filhos fiquem entretidos fora das telas?”. Leia respondeu:

Existem muitas atividades que seus filhos podem fazer fora das telas. Aqui estão algumas sugestões:

Jogos de tabuleiro: Existem muitos jogos de tabuleiro educativos e divertidos que podem ser jogados em família.

Atividades ao ar livre: Caminhadas, ciclismo, piqueniques ou simplesmente brincar no parque podem ser ótimas maneiras de passar o tempo.

Leitura: Incentive seus filhos a lerem. Você pode começar uma pequena biblioteca em casa com livros adequados para a idade deles.

Artesanato: As crianças geralmente adoram fazer coisas com as mãos. Fornecer-lhes materiais de artesanato pode mantê-las ocupadas por horas.

Cozinhar: Ensinar seus filhos a cozinhar pode ser uma atividade divertida e educativa. Eles podem começar com receitas simples e avançar para pratos mais complicados.

Esportes: Incentive seus filhos a participar de esportes. Isso não apenas os mantém ativos, mas também ajuda a desenvolver habilidades de equipe e liderança.

Música: Aprender a tocar um instrumento musical pode ser uma atividade gratificante para as crianças.

Jardinagem: Se você tem espaço, a jardinagem pode ser uma atividade maravilhosa para as crianças. Eles podem aprender sobre a natureza e a satisfação de ver algo crescer.

Lembre-se, o importante é que seus filhos se divirtam enquanto aprendem e crescem.

A IA é capaz de fornecer as fontes das suas respostas Foto: Estadão

Continuando a conversa, enviei o seguinte comando: “Explique a importância das crianças não ficarem muito tempo na internet”. Sua resposta foi a seguinte:

A internet se tornou uma parte essencial da vida moderna, oferecendo acesso a uma vasta quantidade de informações e oportunidades de interação. No entanto, é importante que as crianças não fiquem muito tempo na internet por diversos motivos.

Primeiro, o uso excessivo da internet pode prejudicar o desenvolvimento social das crianças. Passar muito tempo online pode levar ao isolamento social, pois as crianças podem negligenciar as interações presenciais com amigos e familiares. Além disso, o uso excessivo da internet pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão.

Além disso, a exposição prolongada à internet pode expor as crianças a conteúdos inapropriados. A internet é um espaço vasto e nem todo o conteúdo disponível é adequado para crianças. Elas podem ser expostas a material violento, sexual ou perigoso, o que pode ter um impacto negativo em seu desenvolvimento emocional e cognitivo.

Outra preocupação é a falta de atividade física. Quando as crianças passam muito tempo na internet, elas tendem a ficar sedentárias, o que pode levar a problemas de saúde, como obesidade e problemas de postura.

Por fim, o uso excessivo da internet pode prejudicar o desempenho acadêmico das crianças. Ficar muito tempo online pode levar à distração e dificuldade de concentração, o que pode afetar negativamente o aprendizado.

Novamente, Leia sugeriu outras perguntas e indicou de onde tirou as informações que usou na resposta. Ela consultou as matérias Cerca de 1,4 milhão de jovens nunca acessaram internet no Brasil, diz pesquisa e Estado americano assina lei que restringe acesso de menores às redes sociais e a coluna Como podemos ajudar nossos filhos em escolhas profissionais num mar de mudanças tecnológicas?.

É possível continuar o bate-papo com a Leia a partir das sugestões de perguntas que ela dá Foto: Estadão

Decidi continuar a conversa usando as perguntas sugeridas pela IA, então cliquei na opção “Quais são os melhores aplicativos educativos para crianças?” (se não pode vencê-los, junte-se a eles) e a Leia respondeu:

Existem vários aplicativos educativos para crianças que podem ser úteis no aprendizado e desenvolvimento delas. Aqui estão algumas sugestões de aplicativos:

1. Appediatra (iOS): Este aplicativo é voltado para pais e crianças e tem como objetivo ajudar as crianças a se prepararem para exames comuns em consultórios pediátricos, como auscultação, exames de ouvido e garganta, medição de peso e altura, além de fornecer dicas de nutrição.

2. PlayKids (iOS, Android): O PlayKids é um aplicativo brasileiro que oferece uma variedade de vídeos, jogos e outros conteúdos educativos para crianças. Ele possui uma parte gratuita e outra mediante assinatura mensal, e já conta com mais de 6 milhões de usuários ativos por mês. Essas são apenas algumas opções, mas existem muitos outros aplicativos educativos disponíveis.

Ao final da resposta, ela sugeriu mais perguntas e indicou que usou a coluna Dez dicas de aplicativos para pais e crianças para responder.

Como consulta as notícias e conteúdos do jornal, a Leia é capaz de fornecer respostas atualizadas Foto: Estadão

Com essas respostas eu já sei dizer porque é importante impedir que crianças fiquem muito tempo na internet, conseguiria saber o que fazer para evitar que meus filhos ficassem muito online e também saberia como permitir que eles usem a internet de forma educativa, mas e de forma segura?

Continuei usando as perguntas sugeridas, e a próxima foi “Como proteger meus filhos na internet?”. Leia respondeu:

Proteger os filhos na internet é uma preocupação comum para os pais. Existem algumas medidas que você pode adotar para garantir a segurança online das crianças:

1. Converse com seus filhos: Tenha conversas abertas e honestas sobre os perigos da internet, explicando os riscos e orientando sobre o comportamento seguro online.

2. Estabeleça regras claras: Defina limites de tempo de uso da internet e estabeleça regras sobre quais tipos de conteúdo são apropriados.

3. Use ferramentas de controle parental: Existem diversos aplicativos e softwares que permitem monitorar e controlar as atividades online dos seus filhos, como o Qustodio, o Norton Family e o Kaspersky Safe Kids.

4. Ensine sobre privacidade: Oriente seus filhos a não compartilharem informações pessoais, como nome completo, endereço, telefone, escola, etc., com pessoas desconhecidas online.

5. Esteja presente: Acompanhe o que seus filhos estão fazendo online, participe das atividades virtuais e esteja disponível para responder dúvidas e oferecer suporte.

A IA também indicou que usou como fonte as matérias Como preparar crianças para usar a internet?, Só 17% dos pais monitoram atividades dos filhos na internet, diz estudo do Google e Discord lança recurso para pais supervisionarem contas dos filhos; veja como funciona.

A IA tem como base de dados as notícias do Estadão Foto: Estadão

Seguindo com mais uma pergunta sugerida pela IA, selecionei “Quais são os melhores aplicativos de controle parental” (já que as crianças vão usar telas, que seja de maneira controlada) e Leia respondeu:

Existem diversos aplicativos de controle parental disponíveis no mercado. Alguns dos mais populares são:

1. Qustodio: Oferece recursos como monitoramento de atividades online, bloqueio de conteúdo impróprio, limites de tempo de uso e localização em tempo real.

2. Norton Family: Permite monitorar a atividade online das crianças, bloquear sites inadequados, definir limites de tempo de uso e receber relatórios detalhados.

3. Kaspersky Safe Kids: Possui recursos como bloqueio de conteúdo impróprio, controle de tempo de uso, monitoramento de redes sociais e localização em tempo real.

4. Google Family Link: Permite definir limites de tempo de uso, bloquear aplicativos inadequados, monitorar a localização e receber relatórios de atividades.

5. FamiSafe: Oferece recursos como monitoramento de atividades online, bloqueio de conteúdo impróprio, limites de tempo de uso e localização em tempo real. Lembrando que a escolha do melhor aplicativo de controle parental pode variar de acordo com as necessidades e preferências de cada família.

Leia sugeriu perguntas relacionadas ao tema e indicou o link para a matéria Só 17% dos pais monitoram atividades dos filhos na internet, diz estudo do Google como sua fonte.

Leia ainda está em fase de testes Foto: Estadão

Tem dúvidas para a Leia? Deixe na sessão de comentários abaixo ou teste a IA você mesmo, acessando leia.estadao.com.br.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani