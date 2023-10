Como resolver remotamente perrengues tecnológicos de família

THE WASHINGTON POST - Talvez a impressora de um amigo esteja com defeito ou seus pais estejam se perguntando por que o computador deles está mais lento do que o normal. Esses problemas técnicos comuns acontecem o tempo todo e eu apostaria que você já teve que solucionar um deles — ou pedir ajuda a alguém — pelo menos uma vez. Mas o que acontece quando as pessoas em sua vida que precisam de ajuda prática moram longe?

Acontece que você já pode ter acesso a ferramentas que podem ajudar a assumir o controle do computador de outra pessoa e a corrigir os problemas à distância. Melhor ainda: elas são gratuitas e muito mais fáceis de usar do que você imagina.

Mas como alguém disse uma vez: “com grandes poderes vem grandes responsabilidades”. Quando as pessoas da sua vida descobrirem que você pode resolver alguns dos problemas do computador delas no conforto do seu sofá, pode ser que você se veja sobrecarregado de pedidos de suporte técnico. Nosso conselho? Use esse poder com sabedoria e (talvez) estabeleça alguns limites.

É importante ter em mente

Pode não ser tão necessário dizer, mas as pessoas de ambos os lados dessa equação precisam estar conectadas à internet. Se a pessoa que você está tentando ajudar remotamente não tiver uma conexão com a web, você pode tentar orientá-la a usar o compartilhamento de internet móvel em um iPhone ou smartphone Android compatível, se o plano de celular dela permitir isso.

Como as ferramentas que discutiremos fornecem essencialmente uma transmissão de vídeo ao vivo do computador de outra pessoa pela internet, não se surpreenda com “soluços” ou atrasos ocasionais — isso acontece às vezes.

E, por fim, essas ferramentas estão integradas às versões amplamente utilizadas do Windows da Microsoft e do MacOS da Apple, mas não estão em todas elas. Talvez seja necessário encontrar outra solução se estiver tentando solucionar problemas em dispositivos muito mais antigos.

Para computadores com Windows

Do que você precisa:

Dois computadores com Windows 10 ou 11. (Se você usa regularmente uma versão mais antiga do Windows, recomendamos que faça a atualização em algum momento. A Microsoft encerrou o suporte para o Windows 8.1 em janeiro de 2023.

Uma conta da Microsoft (para a pessoa que está tentando ajudar outra pessoa).

Primeiros passos:

Localize e execute o aplicativo Quick Assist (a maneira mais fácil de fazer isso é digitar “Quick Assist” na barra de pesquisa; talvez você também precise atualizar o aplicativo por meio da Microsoft Store se nunca o tiver usado).

Clique no botão Ajudar outra pessoa, depois em Dar assistência e faça login em sua conta da Microsoft.

Depois de fazer login, você receberá um código de seis caracteres que deverá ser compartilhado com a pessoa que você está tentando ajudar. Peça que ela abra o aplicativo Quick Assist e insira o código antes que o tempo limite de 10 minutos expire.

Se quiser supervisionar a pessoa do outro lado enquanto ela tenta resolver o problema sozinha, selecione a opção View screen (Exibir tela). Mas se preferir fazer tudo sozinho, selecione a opção Take full control (Assuma o controle total).

Nesse ponto, a pessoa que você está tentando ajudar precisa conceder sua permissão. Quando ela clicar no botão Accept (Aceitar), você poderá ver — e controlar -— o PC dela.

A partir daí, você pode entrar diretamente no computador e fazer as alterações que ambos decidirem ser úteis ou necessárias.

Para MacBooks

Assim como o Windows, os computadores Mac da Apple vêm com uma ferramenta de compartilhamento de tela integrada competente e gratuita. Então, qual é a desvantagem?

Bem, para começar, é um pouco difícil de encontrar. Você não a verá no Launchpad ou na pasta Aplicativos do seu Mac. A melhor maneira de acessá-lo é abrir a barra de pesquisa do Spotlight (que tem um ícone de lupa) pressionando a tecla Command e a barra de espaço ao mesmo tempo e digitando Screen sharing.

Depois de iniciar o aplicativo com sucesso, você precisará do nome do usuário da máquina remota ou do ID Apple vinculado a essa máquina.

Felizmente, há uma maneira mais fácil de começar a usar essa ferramenta.

Do que você precisa:

Dois computadores Mac com o macOS High Sierra ou mais recente.

IDs Apple para ambos os computadores.

Como começar:

Inicie — ou continue — uma conversa no aplicativo Messages integrado com a pessoa cujo computador você deseja controlar.

Clique no ícone no canto superior direito que se parece com um “i” dentro de um círculo.

Clique no botão compartilhar, seguido de Pedir para compartilhar a tela.

A pessoa do outro lado receberá um aviso solicitando o compartilhamento da tela. Depois de aceitar a solicitação, a pessoa poderá escolher entre dar a você controle total sobre o computador dela - para que você possa fazer alterações diretamente — ou apenas permitir que você observe. / TRADUÇÃO POR ALICE LABATE