Como ser educado ao enviar e-mails no trabalho e evitar constrangimentos

THE WASHINGTON POST — Você está jantando depois do trabalho quando seu chefe lhe envia um e-mail. Você precisa responder? Se você enviar um e-mail a um colega, não há problema em enviar uma continuação antes que ele responda? E é ofensivo se o ChatGPT escrever seus e-mails?

As regras não escritas do e-mail ficaram ainda mais confusas depois que a pandemia de covid mudou a maneira como muitos de nós nos comunicamos com as pessoas no trabalho. Em vez de falarmos pessoalmente ou usarmos e-mail e telefones, agora fazemos regularmente videoconferências, enviamos mensagens instantâneas e até mesmo mensagens de texto. No entanto, o e-mail ainda faz parte do trabalho de muitos funcionários, e usá-lo corretamente pode ter um grande efeito sobre as pessoas com quem você trabalha, bem como sobre a percepção que elas têm de você.

“O e-mail ainda desempenha um papel extremamente importante (no trabalho)”, disse Andrea Weckerle, professora de comunicações integradas de marketing da Universidade de Georgetown e autora de “Civility in the Digital Age: How Companies and People Can Triumph Over Haters, Trolls, Bullies and Other Jerks”. “É o padrão que as pessoas usarão como a primeira fonte de comunicação com os outros.”

Então, como é o bom comportamento ao enviar e-mails e quando você está sendo irritante?

A maioria das situações depende da cultura do local de trabalho. Ainda assim, existem algumas regras básicas. Três especialistas em e-mail e negócios nos deram dicas de boa etiqueta de e-mail para que você possa evitar ser o idiota no trabalho.

Considere a possibilidade de não enviar um e-mail

Você deve se perguntar “quem é o seu leitor e qual é a melhor maneira de se comunicar com essa pessoa?”, disse Barbara Pachter, proprietária e presidente da Pachter & Associates, uma empresa de treinamento em etiqueta comercial e comunicação.

Continua após a publicidade

Nem todos os e-mails precisam ser e-mails. Você tem uma pergunta rápida para fazer a um colega? Pode ser mais fácil ir até a mesa dele ou enviar uma mensagem rápida por texto ou pela plataforma de mensagens instantâneas do local de trabalho. É necessária uma longa discussão com várias pessoas? Talvez seja melhor fazer uma reunião ou uma chamada de vídeo.

Mas se for menos urgente e exigir um pouco mais de explicação ou até mesmo um documento associado, o e-mail pode ser a melhor opção. Os especialistas dizem que é preciso seguir as normas de seu local de trabalho antes de enviar uma mensagem. Se seus colegas enviarem mensagens de texto, envie-as. O e-mail é uma opção segura para o primeiro contato, disse Weckerle.

Seja breve e claro

Seus e-mails devem ser acolhedores, mas também rápidos para ir direto ao ponto. Tenha consciência do quanto está digitando. E, embora não haja uma regra rígida quanto ao tamanho, Pachter disse que, em geral, não ultrapasse uma tela e meia, pois o leitor acabará parando de rolar a tela.

Atenha-se ao objetivo do e-mail, mostre um toque pessoal e termine o assunto. Isso demonstra respeito pelo tempo da pessoa e que você sabe o que está fazendo Kendra Losee, coautora do livro 'Digital Etiquette for Dummies'

Mas Kendra Losee, coautora do livro “Digital Etiquette for Dummies” (Etiqueta digital para leigos, em tradução livre), disse que a paciência das pessoas pode ser ainda mais curta se elas estiverem lendo no celular. Se você precisar se aprofundar, considere incluir um anexo ou até mesmo organizar uma reunião. Lembre-se de que ninguém quer ler uma dissertação, disse Weckerle.

“Atenha-se ao objetivo do e-mail, mostre um toque pessoal e termine o assunto”, disse ela. “Isso demonstra respeito pelo tempo da pessoa e que você sabe o que está fazendo.”

Continua após a publicidade

Facilite a leitura

Não faça com que o leitor se esforce para obter as informações em seu e-mail. O formato padrão é começar com uma saudação (um “olá”, “oi” ou “bom dia/tarde” mais o nome da pessoa) seguida de alguns parágrafos separados e um sinal, como “obrigado”, depois uma vírgula seguida do seu nome. Você também pode usar marcadores ou subtítulos para facilitar a localização de informações específicas, disse Losee. É melhor seguir o formato de sua empresa. Apenas certifique-se de não ter um bloco enorme de texto, o que é difícil para os olhos, disse Pachter.

Agende para mais tarde

Os provedores de e-mail oferecem uma opção para escrever seu e-mail agora, mas programá-lo para ser enviado mais tarde. Portanto, se estiver trabalhando até tarde da noite ou bem cedo pela manhã, programe seu e-mail para ser enviado no início do dia útil. Isso evita que seu e-mail seja enterrado e também não faz com que seus colegas ou supervisor questionem ou entrem em pânico por causa do seu horário, disse Losee.

Se você preferir não programar seus e-mails, pelo menos inclua o horário em que espera uma resposta da pessoa, para que ela não pense que precisa responder imediatamente. Da mesma forma, a maioria das pessoas não lê os e-mails no minuto em que os recebe. Portanto, não, você não precisa responder ao seu chefe às 23h (e, se o fizer, ele provavelmente ligará, enviará uma mensagem de texto e/ou uma mensagem para você).

Não há necessidade de responder seu chefe às 23 horas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Não sobrecarregue a caixa de entrada

Continua após a publicidade

Não envie vários e-mails para a mesma pessoa antes que ela tenha tido a chance de responder, dizem os especialistas.

“Parece que você não está preparado”, disse Weckerle.

Você pode enviar um segundo e-mail se tiver esquecido de mencionar algo no primeiro ou como lembrete se não tiver recebido uma resposta em tempo hábil - geralmente, você deve dar às pessoas até o final do dia ou, se for tarde, 24 horas para responder. Além disso, aguarde uma resposta antes de enviar um terceiro e-mail. Você pode incluir qualquer item esquecido em sua resposta.

Como destinatário de um e-mail, é uma boa forma informar ao remetente que você recebeu a mensagem, mesmo que não seja necessária uma resposta, disse Weckerle.

Verifique seu tom

Seus e-mails devem ter um tom profissional e, em alguns casos, amigável. Se você estiver chateado, pare um pouco antes de responder. Mas não seja muito casual ou sem filtro, pois os e-mails sempre podem ser encaminhados a outros destinatários.

“Leia seu texto em voz alta para ouvir como ele soa” antes de enviá-lo, disse Pachter. “Se soar rude, pode soar rude para o leitor.”

Continua após a publicidade

As ferramentas digitais também podem ajudar com o tom. Os bots de inteligência artificial, como o ChatGPT, permitem que você envie seu texto e pergunte em que tom ele foi escrito (apenas tome cuidado para que o e-mail não inclua nenhuma informação privada), disse Losee. O Grammarly também tem um verificador de tom, mas só funciona em inglês.

Como destinatário de um e-mail, não presuma que um e-mail curto seja agressivo ou pessoal. Muitas vezes, as pessoas apressam suas respostas, portanto, dê a elas o benefício da dúvida, disse Losee.

Use sua voz

A internet tem inúmeras ferramentas para ajudá-lo a escrever e-mails quando você não tem certeza de como responder. Você pode encontrar respostas padronizadas ou usar ferramentas de IA generativas para escrever o e-mail para você. Mas os especialistas dizem que não basta copiar e colar. As pessoas querem saber que estão se comunicando com um ser humano, especificamente você. Portanto, sinta-se à vontade para usar as ferramentas, depois volte e edite para incluir um pouco de sua personalidade, disse Losee.

Se você enviar erros constantemente ou se um único e-mail tiver vários erros, seu profissionalismo será questionado Barbara Pachter, presidente da Pachter & Associates

Sempre revise

Reserve alguns segundos extras para reler seu e-mail antes de clicar em enviar. Isso evitará muita dor de cabeça quando você perceber que escreveu errado o nome do seu chefe na saudação. E se você usar qualquer tipo de preenchimento automático ou texto preditivo, é possível que a máquina tenha errado alguma coisa.

Continua após a publicidade

“Qualquer um de nós pode cometer um erro de vez em quando”, disse Pachter. “Mas se você enviar erros constantemente ou se um único e-mail tiver vários erros, seu profissionalismo será questionado.”

Rejeitar responder a todos

Embora haja algumas exceções, na maioria das vezes “as pessoas odeiam isso”, disse Pachter.

Basta clicar em responder e poupar o restante do grupo de um e-mail extra.

Não exagere nos emojis

Não exagere nos emojis, exclamações, citações, cores e fontes em seus e-mails.

“Ninguém se importa”, disse Losee. “É um e-mail.” / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA