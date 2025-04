Tarifaço pode tornar iPhone ‘americano’ mais caro que o ‘brasileiro’; entenda cenários de preços

O presidente americano Donald Trump elevou para 125% a tarifa sobre todas as importações chinesas a partir desta quarta-feira, 9, medida que promete impactar significativamente o preço do iPhone nos EUA. A Apple fabrica cerca de 90% de seus smartphones na China e, com o aumento dos custos de produção, é possível que a empresa repasse parte desse valor ao consumidor, tornando o iPhone mais caro do que o preço praticado no Brasil e reduzindo a vantagem de comprá-lo no exterior.

O anúncio das novas tarifas foi feito pelo próprio Trump em uma postagem na rede Truth Social. “Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos EUA para 125%, com efeito imediato”, escreveu o republicano. A medida ocorre após Pequim anunciar uma nova rodada de retaliação, ou seja, ações de resposta a decisões de outros países que ela considera injustas.

Alta de tarifa anunciada por Trump pode encarecer iPhone nos EUA e inverter vantagem de compra em relação ao Brasil Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE Na mesma publicação, Trump disse que irá interromper temporariamente as tarifas recíprocas aplicadas a outros países, mantendo uma alíquota mínima de 10% durante os próximos 90 dias. Ele chamou a decisão de uma “pausa” nas tarifas detalhadas na semana passada, que haviam elevado as tensões na guerra comercial global. Segundo o presidente, mais de 75 países procuraram representantes dos EUA, incluindo os Departamentos de Comércio, Tesouro e a USTR (agência responsável pelo comércio exterior), para negociar uma solução. Entre os países que devem abrir negociações individuais estão o Vietnã e a Índia, que foram diretamente afetados pelas novas medidas. Antes do novo anúncio, a expectativa era que a tarifa sobre produtos chineses subisse até 54%, conforme revelado na terça-feira, 8. O plano original, divulgado na semana passada, previa um aumento de 34 pontos percentuais sobre a alíquota de 20% já em vigor. No entanto, após a retaliação da China, que impôs uma tarifa de 84% sobre produtos americanos, os EUA decidiram endurecer ainda mais sua posição. A nova medida inclui um acréscimo adicional de 105 pontos porcentuais sobre os 20% originais, elevando a tarifa total para 125%.

As negociações seguem em andamento e o cenário ainda é incerto, mas já há expectativa de aumento nos preços de produtos importados nos EUA. Se a Apple decidir repassar integralmente a nova alíquota, os EUA podem ter iPhones mais caros do que os do Brasil. Por exemplo, o modelo de 128 GB do iPhone 16 básico custa US$ 799 nos EUA, mas, com a nova tarifa, o preço pode subir para cerca de US$ 1.637,95, o equivalente a aproximadamente R$ 9.565,60, considerando o dólar a R$ 5,84. Já o modelo mais avançado da mesma linha, o iPhone 16 Plus, sai por US$ 899, mas pode chegar a US$ 1.842,95 com a nova tarifa, o que corresponde a cerca de R$ 10.762,80.

Com isso, o preço final nos EUA superaria o valor cobrado no Brasil, onde o iPhone 16 básico custa R$ 7.799 e o iPhone 16 Plus, R$ 9.499. Na prática, a diferença de preço entre os dois países mudaria drasticamente: no caso do iPhone 16 básico, passaria de uma vantagem de 66,28% para os EUA para uma vantagem de 22,65% para o Brasil. Já no modelo Plus, a diferença passaria de 79,98% a favor dos EUA para 11,74% a favor do Brasil, tornando menos vantajosa a compra do aparelho por brasileiros em viagens ao exterior.

“Acho que os preços dos iPhones aqui no Brasil não vão aumentar”, explicou Cristina Helena Pinto de Mello, professora de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) ao Estadão. “Se a China buscar outros mercados, pode ser que a gente consiga preços até mais competitivos do que antes. Ir pra Miami comprar iPhone já não vale mais a pena, só se for pra algum outro país, como algum da Europa ou até o México, por exemplo.”

Segundo a professora, a compra de iPhones nos EUA perdeu atratividade. “Vai ficando menos interessante comprar lá, porque os preços tendem a subir significativamente. A tendência é de um aumento localizado”, disse.

Na Europa, por exemplo, o mesmo iPhone 16 básico custa € 979. Considerando a cotação do euro a R$ 6,39, esse valor equivale a R$ 6.255,81, uma diferença de 24,67% em relação ao preço no Brasil e de 52,91% em relação ao valor final nos EUA com o tarifaço de 125%. Já o iPhone 16 Plus custa € 1.129, o que, na mesma cotação, corresponde a R$ 7.214,31, uma diferença de aproximadamente 31,65% em relação ao preço no Brasil e de 49,18% em relação ao valor final nos EUA.

Realizando a mesma comparação com a moeda mexicana, e considerando o peso mexicano cotado a R$ 0,29, o iPhone 16, que custa 19.999 pesos, sairia por R$ 5.766,59. O iPhone 16 Plus, vendido a 22.999 pesos, ficaria em R$ 6.631,62. O valor do iPhone 16 representa uma diferença de 35,25% de vantagem em relação ao preço no Brasil; já o modelo Plus apresenta uma diferença de 43,24%. Em relação aos valores com a tarifa de 125% nos EUA, o iPhone 16 básico vendido no México tem uma vantagem de 65,89%, enquanto o iPhone 16 Plus fica 62,30% mais barato.

Já a firma de serviços financeiros UBS estima um aumento de 30% do iPhone nas prateleiras americanas, o que deixaria os aparelhos em um patamar mais baixo do que os dispositivos vendidos no Brasil.

Por aqui, o preço do iPhone não deve ser alterado no curto prazo — isso porque a companhia precifica seus produtos já fazendo uma estimativa da diferença cambial por um período mais longo de tempo. Isso significa que apenas o iPhone 17, que costuma ser lançado em setembro, pode refletir as altas nos preços americanos, a reorganização da cadeia produtiva global e possíveis altas do dólar diante do real.

Produção concentrada na Ásia

PUBLICIDADE Uma possível alternativa para a Apple evitar o repasse dos custos ao consumidor americano seria transferir a produção dos iPhones para o Vietnã e a Índia, que voltaram a sofrer com taxas de 10%. A estratégia, no entanto, ainda não foi confirmada pela empresa. Procurada pela reportagem, a Apple não se manifestou. Historicamente, a companhia tenta evitar aumentos de preços abruptos, absorvendo parte dos custos ou realocando sua produção, com uma margem de lucro de cerca de 38% por aparelho, tem fôlego para adiar repasses. Ainda assim, especialistas apontam que o impacto no custo de produção pode ser alto demais para ser totalmente contornado. Para Cristina Helena, professora da PUC, as opções são mais limitadas no mercado americano. “Dificilmente a Apple conseguirá evitar repasses lá”, afirmou. “Produzir nos EUA exigiria investimentos altos em uma mão de obra cara, reduzindo a lucratividade”.

Já para os aparelhos vendidos aqui, Paulo Vicente, professor da Fundação Dom Cabral, trouxe uma possível saída: “Teoricamente, a Apple poderia enviar produtos diretamente da China para o Brasil, pulando os EUA e evitando as tarifas. Não há impedimentos técnicos”. Atualmente, os iPhones passam pelos EUA para embalagem, branding e rotulagem antes de serem distribuídos globalmente. Além disso, a Apple conta com produção no Brasil de alguns modelos do seu telefone, que atendem exclusivamente o mercado nacional.

Possíveis cenários

A professora explicou que o déficit comercial dos EUA com a China é um problema antigo, agravado pela política cambial chinesa. “A China mantém uma taxa de câmbio depreciada, o que torna seus produtos extremamente baratos. Os EUA compravam muito, mas não conseguiam vender de volta”, disse.

Essa dinâmica, segundo ela, levou à perda de empregos industriais nos EUA e à dependência de importações. Trump, avaliou Mello, age como um gestor, não como político: “Ele coloca o bode na sala para depois negociar”. O risco, porém, é que governos, diferentemente de fornecedores, têm poder de retaliação. “A China pode desvalorizar ainda mais sua moeda, anulando parte do tarifaço, ou direcionar vendas para outros mercados”, alertou.

Para os consumidores americanos, as opções são limitadas. “Nos EUA, a alternativa é mudar a cesta de consumo, comprar menos, ou buscar produtos fora do país”, afirmou a economista. Ela citou o exemplo do iPhone: como a Apple depende de componentes chineses, o preço do aparelho deve subir significativamente nos EUA — a menos que a empresa transfira produção para território americano, o que levaria tempo e encareceria os custos. “Quem tem recursos pode comprar no México ou viajar, mas a maioria dos americanos está empobrecida e não tem esse hábito”, pontuou. A tendência, segundo ela, é de redução do consumo e pressão popular contra as tarifas.

Para o Brasil, o cenário é de incerteza. “EUA e China são parceiros comerciais importantes. Ficar no meio desse impasse é complicado”, ressaltou Mello. A saída, sugeriu, seria diversificar mercados e evitar retaliações. Quanto aos preços de produtos importados, como eletrônicos, a professora avaliou que o impacto pode ser menor do que o esperado: “Se a China buscar outros compradores, como o Brasil, pode até oferecer preços mais competitivos”. No entanto, produtos com componentes tarifados, como partes de celulares, podem ficar mais caros a médio prazo.

O tarifaço pode acelerar essa mudança, sem necessariamente enfraquecê-la”. Sobre o hábito de compras nos EUA, a professora foi direta: “Ir para Miami? Esqueça. Temos destinos mais interessantes”. A alta de preços lá, somada ao dólar valorizado, reduziu o apelo das compras no exterior. “A tendência é que isso caia ainda mais”, concluiu.

Enquanto o mundo aguarda os desdobramentos do “tarifaço”, a recomendação para consumidores, tanto americanos quanto brasileiros, é se adaptar: buscar alternativas locais, acompanhar oscilações e, se possível, diversificar fontes de compra.

Cenário B: Tarifas podem desencadear crise global e levar Brasil à recessão

O professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, por sua vez, analisou os efeitos das novas tarifas impostas pelos EUA sobre produtos chineses e traçou um panorama preocupante para a economia global e brasileira. Ao Estadão, ele explicou que a medida americana tem um caráter arbitrário: “A primeira tarifa de 54% já era questionável, pois só considerava bens, não serviços. Agora, esse outro adicional foi completamente aleatório”.

Sobre os impactos para o Brasil, Vicente alertou que o país deve sentir os efeitos em alguns meses. “A economia brasileira vai entrar em crise, não imediatamente, mas daqui a pouco, porque a gente depende muito da China, e a China depende muito dos EUA”. Ele previu um efeito dominó: “A economia global vai começar a parar. Já se fala em 60% de chance de recessão nos EUA, e isso vai chegar aqui, mesmo que com atraso”.

O dólar e a inflação nos EUA também devem sofrer pressão. “Os preços dos bens vão continuar subindo porque eles não vão poder mais contar com importação de muita coisa”, afirmou. Esse movimento, segundo ele, deve se refletir nos dados de inflação americanos a partir de maio, com um possível arrefecimento da economia em seguida.

Sobre os preços de produtos como o iPhone, Vicente avaliou que os consumidores sentirão o impacto. “O preço deve subir nos EUA e, consequentemente, no resto do mundo, pelo menos até que as cadeias de produção se reorganizem”. No Brasil, a alta pode ser ainda mais significativa devido à política de preços globais da Apple. “Se o iPhone dobrar de preço lá, provavelmente dobrará aqui também, mantendo a lógica do ‘dólar-Apple’, que já é muito acima do câmbio oficial”, explicou.

Apesar de haver alternativas para reduzir custos, como enviar iPhones diretamente da China para o Brasil, evitando as tarifas americanas, o professor pondera que a Apple pode resistir a essa mudança para não desequilibrar sua estratégia de preços global. “Se o produto ficar mais barato aqui do que nos EUA, isso criaria um problema de posicionamento”, completou.

Por que o iPhone é tão caro no Brasil?

O alto custo do iPhone no Brasil se deve a uma série de fatores que vão além da simples conversão do dólar para o real. Ao chegar ao mercado brasileiro, o preço final se torna significativamente maior devido a impostos, logística de importação e posicionamento da marca como um produto premium no país.

A carga tributária brasileira é um dos principais componentes que elevam o preço do aparelho. O iPhone importado está sujeito a impostos como o Imposto de Importação, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). De acordo com especialistas, cerca de 52% do valor final do iPhone no Brasil vem dessa carga tributária, tornando o custo do aparelho muito superior ao praticado em mercados onde a tributação sobre o consumo é menor.

Outro fator que influencia o preço é a estratégia de mercado da Apple. Globalmente, a empresa adota uma política de preços elevados para manter sua identidade como marca de luxo, e no Brasil essa estratégia se mantém. Com lojas em bairros nobres e um público fiel disposto a pagar pelo status do produto, a Apple consegue manter margens de lucro mais altas, mesmo vendendo um número menor de unidades em comparação com concorrentes como Samsung e Motorola, que possuem uma variedade maior de modelos acessíveis.

A produção local poderia ser uma alternativa para reduzir custos, mas isso nem sempre se traduz em preços mais baixos. Embora a Apple tenha uma linha de montagem no Brasil, essa estrutura atende apenas modelos mais antigos, enquanto os lançamentos mais recentes ainda são importados. Além disso, os altos custos trabalhistas e burocráticos do país dificultam a competitividade da fabricação nacional em relação a países como a China, onde a empresa concentra sua produção global.

A escala de distribuição também impacta os preços no Brasil. Enquanto concorrentes vendem milhões de aparelhos em diferentes faixas de preço e conseguem negociar melhores condições com varejistas e operadoras, a Apple foca no segmento premium, onde há menor volume de vendas. Isso limita as possibilidades de descontos e promoções, fazendo com que o consumidor brasileiro pague um preço elevado para ter um dos smartphones mais desejados do mundo.

A Apple adota uma política de preços mais ou menos padronizada no mundo todo, o que significa que, mesmo com variações de impostos e câmbio, a diferença de valores entre países tende a ser limitada. “Ela não vai fazer um preço muito mais baixo no Brasil do que ela fará nos EUA”, explicou o professor da Fundação Dom Cabral. “Então, vamos imaginar que US$ 799 ou US$ 899 seja o preço do modelo que você queira. E vai agora subir praticamente 100%”, detalhou.

Outro fator que ajuda a explicar o preço elevado dos iPhones no Brasil é o chamado “dólar Apple”, uma referência ao fato de que a conversão feita pela empresa costuma embutir uma série de custos além do câmbio oficial. “Se não me falha a memória, eles cobram hoje, um dólar tipo R$ 12,00 equivalente, enquanto o câmbio é mais ou menos R$ 6,00. Porque tem um monte de outros custos”, disse o especialista. É uma lógica semelhante ao “dólar-livro”, que historicamente foi mais alto por conta de tarifas específicas.