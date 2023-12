THE NEW YORK TIMES - A Mistral AI, startup de Paris fundada há sete meses por pesquisadores da Meta e do Google, levantou nesta segunda, 11, cerca de US$ 415 milhões, em mais um sinal de interesse nos sistemas de inteligência artificial (IA) que impulsionam os chatbots online.

O negócio avalia a empresa de 22 pessoas em cerca de US$ 2 bilhões, segundo duas pessoas familiarizadas com o negócio. Os investidores incluem gigantes do capital de risco do Vale do Silício, incluindo Andreessen Horowitz e Lightspeed Venture Partners.

O valor da startup aumentou mais de sete vezes em apenas seis meses. Em julho, ela levantou uma rodada de financiamento inicial de cerca de US$ 113 milhões, que avaliou a empresa em cerca de US$ 260 milhões.

Mistral AI, startup de IA, foi avaliada em US$ 2 bilhões em rodada de financiamento Foto: Mistral AI/Reprodução

O que faz a Mistral AI?

A Mistral desenvolve tecnologia que outras empresas podem usar para implantar chatbots, mecanismos de busca, tutores online e outros produtos orientados por IA. Ela faz parte de um pequeno grupo de empresas - incluindo as gigantes do setor de tecnologia e um punhado de startups - que estão criando IA que pode rivalizar com a tecnologia em desenvolvimento na OpenAI, a startup de São Francisco, EUA, que deu início ao boom da IA com o lançamento do ChatGPT.

A Mistral também está entre as empresas que acreditam no compartilhamento dessa tecnologia como software de código aberto - código de computador que pode ser copiado, modificado e reutilizado livremente - fornecendo a pessoas de fora tudo o que precisam para criar rapidamente seus próprios chatbots. Empresas rivais, como a OpenAI e o Google, argumentam que a abordagem de código aberto é perigosa e que a tecnologia bruta poderia ser usada para disseminar desinformação e outros materiais prejudiciais.

Continua após a publicidade

Qual a importância da Mistral?

O destino da Mistral assumiu uma importância considerável na França, onde líderes como Bruno Le Maire, o ministro das finanças da França, apontaram a empresa como uma chance de o país desafiar os gigantes da tecnologia dos EUA. A Europa não produziu muitas empresas de tecnologia significativas desde o boom da internet e vê a IA como um campo em que pode ganhar terreno.

Os investidores estão injetando dinheiro em outras startups que acreditam na abordagem de código aberto. A Perplexity, fundada no ano passado por outro grupo de pesquisadores de primeira linha, levantou uma nova rodada de financiamento de US$ 70 milhões que avalia a empresa em US$ 500 milhões, informou uma pessoa familiarizada com o negócio. Os investidores incluem a IVP e a Bessemer Venture Partners.

“Acreditamos que a IA deve ser aberta”, disse Anjney Midha, sócio geral da Andreessen Horowitz, que liderou o novo investimento na Mistral. A maioria das principais tecnologias que impulsionam a computação moderna é de código aberto, acrescentou ele, incluindo sistemas operacionais de computador, linguagens de programação e bancos de dados.

Quem são os fundadores?

A Mistral foi fundada por Timothée Lacroix e Guillaume Lample, que anteriormente trabalharam como pesquisadores no laboratório de IA da Meta em Paris, proprietária do Facebook e do Instagram, e Arthur Mensch, que foi pesquisador da DeepMind, um laboratório de IA que o Google adquiriu em 2014 por US$ 650 milhões.

Os funcionários da empresa gostam de brincar que as primeiras letras dos sobrenomes dos fundadores são “L.L.M.” - que também é a abreviação de large language model (modelo grande de linguagem grande), a tecnologia de IA que a empresa está desenvolvendo.

Continua após a publicidade

Como a Mistral é importante para o código aberto?

Empresas como OpenAI, Microsoft e Google estão liderando a corrida da IA, depois de gastar centenas de bilhões de dólares nesse tipo de tecnologia. Ao analisar enormes quantidades de texto digital retirado da internet, um grande modelo de linguagem pode aprender a gerar texto por conta própria. Isso significa que ele pode responder a perguntas, escrever poesia e até mesmo gerar código de computador.

Empresas como a OpenAI e o Google acreditam que essa tecnologia é tão poderosa que só a liberam para o público somente na forma de um chatbot online, depois de passar meses aplicando proteções digitais que o impeçam de transmitir desinformação, discurso de ódio e outros materiais tóxicos.

Mas muitos pesquisadores de IA, executivos de tecnologia e investidores de risco acreditam que a corrida da IA será vencida pelas empresas que criarem a mesma tecnologia e depois a distribuírem gratuitamente - sem nenhuma proteção.

A Meta, antiga casa de dois fundadores da Mistral, está na vanguarda das empresas que incentivam a abordagem de código aberto. Este ano, a gigante da tecnologia construiu um grande modelo de linguagem chamado LLaMA e o distribuiu como software de código aberto.

No domingo, 10, a Mistral também lançou sua mais recente tecnologia de código aberto, afirmando que seu desempenho está no mesmo nível da tecnologia da Meta.

Segundo Midha, compartilhar amplamente o código subjacente da IA é o caminho mais seguro, pois mais pessoas podem analisar a tecnologia, encontrar suas falhas e trabalhar para removê-las ou atenuá-las.

Continua após a publicidade

“Nenhuma equipe de engenharia pode encontrar todos os erros”, disse ele. “Grandes comunidades de pessoas são melhores na criação de software mais barato, mais rápido, melhor e mais seguro.”

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.