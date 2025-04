Copilot, IA da Microsoft, trabalha no PC para você; veja novos recursos

A Microsoft anunciou nesta sexta-feira, 4, uma série de novos recursos para o Copilot, sua inteligência artificial (IA) integrada ao ecossistema do Windows. As atualizações colocam a ferramenta no centro da tendência global dos agentes de IA — modelos capazes de realizar tarefas complexas de forma autônoma — e consolidam a tentativa de transformar o Copilot em um assistente pessoal completo, moldado para atuar no cotidiano do usuário. É algo que a Microsoft já tentou no passado, com a Cortana, e fracassou.

A principal novidade é a função Actions, que permite ao Copilot agir em nome do usuário na internet, reservando jantares ou comprando presentes por meio de comandos de texto. Junto dela, a Microsoft também apresentou melhorias em personalização, visão por câmera em tempo real e funcionalidades de organização de conteúdo. A promessa da empresa é transformar o Copilot em um parceiro de vida digital, que aprende, interage, toma iniciativa e se adapta ao estilo de cada pessoa.

IA da Microsoft ganha novos recursos com ações automatizadas, personalização e visão por celular Foto: Microsoft/Divulgação

As mudanças chegam em um momento de forte disputa no setor de IA generativa, com empresas como Google, OpenAI, Anthropic e outras startups tentando liderar o desenvolvimento de agentes cada vez mais poderosos.

Copilot agora age por você: conheça o recurso Actions

A Microsoft colocou o Copilot para trabalhar, literalmente. Com o novo recurso Actions, o assistente de IA pode executar tarefas de forma ativa, interagindo com sites e serviços parceiros para concluir demandas cotidianas. Basta escrever um comando, como "reserve um jantar no sábado" ou "compre flores para minha mãe", e a IA se encarrega do resto. O sistema atua nos bastidores, poupando o usuário do trabalho manual. A ferramenta já funciona com plataformas como OpenTable, Skyscanner, Booking.com e 1-800-Flowers, e está sendo expandida gradualmente. O objetivo é reduzir o atrito em tarefas online, usando a IA como um agente que entende o contexto e finaliza ações por conta própria.

Com visão por câmera, Copilot entende o mundo físico

Outra atualização importante do Copilot é a chegada do Vision ao app no smartphone e ao Windows. A partir de agora, a IA pode acessar a câmera do celular e analisar o mundo em tempo real. O recurso permite, por exemplo, apontar o celular para uma planta e perguntar se ela precisa de água, ou escanear o ambiente de trabalho e receber sugestões de organização. A funcionalidade também lê fotos armazenadas no aparelho.

No Windows, o Vision será lançado primeiro para usuários do programa Insider (de testes antecipados de serviços) e, em breve, chegará ao público geral. A versão para desktop será integrada ao aplicativo nativo do Copilot, que, por sua vez, lê a tela do computador, interpreta o conteúdo aberto e auxilia o usuário com sugestões, buscas e automações. A interação com o app pode ser feita por texto ou por comando de voz, com o atalho Alt+Espaço.

Memória e personalização

Para que o Copilot seja de fato um companheiro pessoal, a Microsoft apostou em memória e personalização. A IA agora armazena informações contextuais do usuário, como o nome de pessoas próximas, preferências de conteúdo e tarefas recorrentes. Com isso, pode oferecer respostas mais relevantes, sugestões proativas e lembretes adequados ao estilo de vida de cada um. Tudo é controlado por um painel de privacidade, onde o usuário escolhe o que será lembrado — ou apagado.

Além disso, a empresa está testando formas de deixar o Copilot visualmente customizável, com avatares que podem ser personalizados. A proposta é transformar a IA em um personagem interativo que reflete o perfil de cada usuário, mantendo um tom conversacional ao mesmo tempo em que entrega funcionalidades concretas.

Podcasts, páginas e compras

Entre os novos recursos também está a geração de podcasts personalizados. Com base em temas sugeridos pelo usuário, o Copilot pode criar programas de áudio sob medida, seja para planejar férias, estudar um assunto ou simplesmente consumir informação de forma mais leve. O usuário pode continuar interagindo com o Copilot durante a reprodução para aprofundar tópicos ou fazer novas perguntas.

Outra novidade é o Pages, uma espécie de organizador de ideias integrado ao Copilot. A ferramenta transforma rascunhos e notas soltas em documentos estruturados, acompanhando o processo de edição do começo ao fim. Já o recurso de compras transforma a IA em um personal shopper, com alertas de promoções, comparativos de preços e a possibilidade de comprar direto pelo app.

Deep Research e Copilot Search