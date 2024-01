Cruzeiro, que dará volta ao mundo em nove meses, é o novo ‘reality show’ favorito do TikTok

THE NEW YORK TIMES - Nos últimos meses, Beth Fletcher, uma fotógrafa de 39 anos de Derbyshire, Inglaterra, conquistou um pequeno número de seguidores no TikTok recapitulando e analisando o reality show britânico “I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!”. Quando a última temporada terminou no início de dezembro, Fletcher ficou sem conteúdo porque, segundo ela, “não teremos outro reality show bom tão cedo”.

Foi então que o algoritmo do TikTok apareceu: um vídeo de Brooklyn Schwetje, uma estudante de pós-graduação e influenciadora, compartilhando um dia de sua vida no Ultimate World Cruise, uma viagem de nove meses ao redor do mundo com a Royal Caribbean. Fletcher ficou imediatamente extasiada. “Eu nunca tinha feito um cruzeiro e a ideia de um cruzeiro de nove meses me surpreendeu”, disse ela. Depois de encontrar mais vídeos de outros passageiros do cruzeiro, algo se encaixou: “Talvez este seja nosso próprio reality show, mas melhor”.

Nova moda no TikTok é 'reality show' em cruzeiro

Desde que o navio partiu de Miami em 10 de dezembro, o TikTok tem sido inundado com publicações de voyeurs em terra, dissecando os vídeos compartilhados pelos passageiros do cruzeiro e especulando sobre o potencial do navio como uma arena flutuante para um drama de alto nível. Alguns estão declarando que se trata de um “reality show de nove meses do TikTok”, com os passageiros se tornando celebridades não intencionais.

Os vídeos com a hashtag #UltimateWorldCruise tiveram mais de 138 milhões de visualizações no aplicativo de mídia social.

Essa não é a primeira vez que os criadores do TikTok - competindo por visualizações com milhões de outras contas - exploram vídeos publicados por outras pessoas para criar seu próprio gênero de reality show online. Em 2021, a corrida das irmandades da Universidade do Alabama se tornou uma fixação na internet conhecida como #BamaRush (e, por fim, um documentário). Mas, assim como no reality show, a verdade por trás do conteúdo pode parecer irrelevante.

Com um itinerário de 274 noites, o Ultimate World Cruise é o cruzeiro mais longo já oferecido pela Royal Caribbean. As tarifas para a viagem completa - que faz paradas em 65 países - começam em US$ 54 mil por pessoa e podem chegar a US$ 117,6 mil, excluindo impostos e taxas, de acordo com o site da Royal Caribbean. O navio, chamado Serenade of the Seas, tem capacidade para 2.476 hóspedes, embora um representante da Royal Caribbean não tenha confirmado quantos estão a bordo no momento.

Da Inglaterra, Fletcher começou a postar vídeos de si mesma falando sobre o cruzeiro, apresentando passageiros que ela identificou por meio de suas contas no TikTok como “membros do elenco” e compartilhando informações sobre a vida deles a bordo do navio, obtidas de seus vídeos.

Surgiram mais contas dedicadas ao cruzeiro: Uma criadora se refere a si mesma como a diretora de “chá do mar” do TikTok, atualizando seus seguidores com “notícias de última hora” (alegando que alguém havia deixado o cruzeiro e que outro havia testado positivo para o coronavírus). Outro usuário do TikTok criou uma cartela de bingo virtual com previsões como “pequenos dramas de vizinhos”, “um casamento”, “passageiro clandestino” e “invasão de piratas”. O vídeo da cartela de bingo acumulou mais de 300 mil visualizações e centenas de comentários como “Este é o novo Hunger Games” e “Deve ser um experimento social”.

Ryan Holland, um jovem de 28 anos que posta regularmente sobre o cruzeiro, diz que as pessoas estão “curiosas para saber como as pessoas podem pagar por isso” e “como as pessoas aguentam ficar em um barco por tanto tempo”. Ela vê dois resultados possíveis para a fixação da tendência. Ou “ele desaparece”, disse ela, “ou muda o futuro do reality show”.

Uma estrela improvável do #cruisetok é Joe Martucci, 67 anos, recém-aposentado de St. Cloud, Flórida, que faz postagens do navio com o nome @spendingourkidsmoney. Os quatro filhos de Martucci o incentivaram a postar atualizações em vídeo no TikTok, que ele nunca havia usado antes. Seu primeiro vídeo tem quase meio milhão de visualizações.

“Não estamos tentando ficar famosos”, disse Martucci, que agora publica diariamente com sua esposa, referindo-se a si mesmos como “Cruise Mum & Dad” e abrindo cada vídeo com um atrevido “Oi, crianças”.

Martucci, que agora tem mais de 69 mil seguidores no TikTok, diz que a atenção é, em sua maioria, positiva, mas ele se preocupa com as contas de fãs dedicadas a criar drama. “Acho que eles estão tentando fabricar algo”, disse ele. “Eles estão nisso por causa das visualizações e dos seguidores.”

Outra passageira, Lindsay Wilson, uma professora de 32 anos de Phoenix, disse que a atenção “foi muito, muito estranha”. Desde então, ela e alguns dos outros passageiros que acumularam novos seguidores no TikTok se conectaram pessoalmente e conversam por meio de bate-papos em grupo sobre seu estrelato noturno.

Além de algumas reclamações sobre o fato de passageiros de diferentes níveis de clientes serem tratados de forma desigual, poucos dramas reais ainda não surgiram. Uma exceção, no entanto, foi um vídeo (atualmente com 2,5 milhões de visualizações) publicado em 17 de dezembro por Brandee Lake, uma criadora de conteúdo negra e passageira de cruzeiro, que disse ter sido confundida com um membro da tripulação, uma vez por um passageiro e outra vez por um membro da equipe. Nem Lake nem a Royal Caribbean confirmaram se haviam entrado em contato a respeito do problema.

Apesar da fixação do TikTok com o cruzeiro (e da esperança de drama), a maioria dos vídeos provenientes do Serenade of the Seas tem sido mais mundana do que emocionante. Lake descreveu um dia típico no mar: Aula de Zumba, café da manhã, café no Café Latte-tudes e uma atividade como fazer um quebra-cabeça em equipe ou fazer casas de gengibre. Após o jantar, ela ocasionalmente participa da programação noturna, como uma discoteca silenciosa, mas geralmente se retira para seu quarto. “Estou tentando descobrir onde está esse drama”, disse Lake. “O que estou perdendo?”

