Curtidas do X voltam a ficar visíveis após aparente falha e geram tumulto na rede: ‘acabou pra mim’

Usuários do X, o antigo Twitter, relataram nesta segunda-feira, 8, que as curtidas em publicações de outros perfis voltaram a ser vísiveis publicamente de forma momentânea, em uma aparente falha da plataforma, que não foi confirmada pela empresa. Desde junho, esse tipo de interação se tornou foi removida da plataforma, visando mais privacidade aos usuários.

Motivo de comemoração para uns, a falha também causou desespero para outros. “Automaticamente fazendo uma limpa no que eu curti”, escreveu uma usuária. “Parem de dizer que as curtidas voltaram a aparecer pois curti barbaridades e não quero que vejam”, disse outro perfil. Já um terceiro escreveu: “as curtidas voltaram meu deus acabou pra mim”. Por outro lado, alguns usuários ficaram aparentemente felizes com a suposta falha: “as curtidas voltaram, já posso caçar sarna para me coçar”.

PUBLICIDADE De acordo com os relatos publicados na rede social, a aparente falha foi percebida, principalmente, por usuários do sistema iOS. Até o fim da noite desta segunda-feira, o X não havia se manifestado a respeito da mudança. Desde o dia 12 de junho, a aba “Curtidas” nos perfis, que exibia aos seguidores os posts que um usuário havia dado like, não existe mais. Com essa atualização, apenas o proprietário da conta pode ver suas próprias curtidas. Da mesma forma, usuários ainda podem ver quem curtiu suas postagens e o número de curtidas em posts alheios.

Usuários do X relataram nesta segunda-feira, 8, que as curtidas em publicações de outros perfis voltaram a ser vísiveis publicamente de forma momentânea. Foto: daily_creativity/Adobe Stock

A decisão de tornar as curtidas privadas para todos surgiu após a recente atualização da política do X, que passou a permitir conteúdo adulto e pornográfico consensualmente produzido e distribuído, desde que devidamente sinalizado. Na época, o dono do antigo Twitter, Elon Musk, argumentou que era “importante permitir que as pessoas curtam posts sem serem atacadas por isso”.

Veja a reação dos usuários após a aparente falha