Demissões em call centers causadas pelo ChatGPT preocupa Índia e Filipinas

THE WASHINGTON POST - Suumit Shah nunca gostou da equipe de atendimento ao cliente de sua empresa. Seus agentes davam respostas genéricas aos problemas reportados. Quando confrontados com problemas difíceis, muitas vezes pareciam perplexos, disse ele.

Mas quando Shah viu que o ChatGPT podia responder às perguntas com respostas complexas e realistas, ele sabia que poderia consertar a linha direta de atendimento ao cliente de sua plataforma de comércio eletrônico baseada na Índia, a Dukaan.

Shah usou o software para aprimorar seu chatbot interno de atendimento ao cliente, Lina, treinando-o amplamente com o conteúdo da central de ajuda de sua empresa. Em dezembro de 2022, ele deixou que o bot alimentado pelo ChatGPT respondesse a quase todas as mensagens e descobriu que seus clientes estavam muito satisfeitos.

Em junho, ele havia demitido 27 de seus agentes de atendimento ao cliente e os substituído por Lina.

“Não foi difícil para mim substituir toda a equipe por um bot”, disse ele em uma entrevista, “que é 100 vezes mais inteligente, instantâneo e que me custou um centésimo do que eu costumava pagar à equipe de suporte”.

IA vem substituindo atendentes de call centers Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Os call centers, que começaram a se popularizar no final da década de 1990, fornecem mão de obra barata no exterior para lidar com tarefas corporativas rotineiras para empresas ocidentais. Agora, em meio a uma onda maior de automação, esse trabalho está sendo terceirizado mais uma vez: para a inteligência artificial.

Empresas iniciantes, bancos e corporações de bens de consumo afirmam que a tecnologia pode ajudá-los a reduzir os custos dispendiosos do atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, oferecer a eles um serviço personalizado. Elas argumentam que a IA dará mais suporte aos funcionários remanescentes das centrais de atendimento, ajudando-os a se sentirem realizados em seus empregos.

Mas economistas e especialistas em desenvolvimento da força de trabalho dizem que a mudança pode ter um efeito profundo nas economias de todo o mundo, especialmente em países como a Índia e as Filipinas, onde as centrais de atendimento proporcionam a milhões de pessoas um trabalho de remuneração modesta e onde as pesquisas mostraram que a automação poderia tornar obsoletos mais de um milhão de empregos. A mudança está provocando um debate no Sul Global sobre o que eles podem fazer, se é que podem fazer algo, para evitar uma interrupção em massa da força de trabalho.

“Você (...) acabará vendo muitos empregos serem eliminados”, disse Sharad Sharma, cofundador da iSPIRT Foundation, um think tank (laboratório de ideias) de tecnologia indiano sem fins lucrativos. “E os poucos empregos que permanecerão serão de tipos diferentes.”

Terceirização

A terceirização ganhou velocidade na década de 1990, à medida que as economias globais se tornaram mais abertas e os computadores facilitaram a realização de trabalhos em qualquer lugar. As empresas americanas, buscando controlar os custos, começaram a enviar empregos que eram necessários - mas não essenciais - para o exterior, onde havia ampla oferta de mão de obra barata.

Países como a Índia, com trabalhadores jovens, bem-educados e que falam inglês, tornaram-se um destino popular para esses empregos de retaguarda - principalmente nas funções de atendimento ao cliente, tecnologia da informação e processamento de dados.

Os impactos econômicos foram significativos. No início dos anos 2000, as empresas ocidentais empregavam apenas alguns milhares de pessoas nas Filipinas, mas em 2023 esse número aumentou para mais de 1,6 milhão, de acordo com dados de analistas do setor. Na Índia, a terceirização de empregos agora contribui para quase 10% do produto interno bruto do país, segundo analistas do setor.

O surgimento da inteligência artificial (IA) generativa - tecnologia que sustenta os chatbots de IA, os criadores de imagens e o software de clonagem de voz - ameaça o setor. É provável que os problemas dos clientes sejam resolvidos por um software capaz de analisar milhões de pontos de dados para encontrar a solução mais comum para um problema, em vez da engenhosidade humana.

Em uma pesquisa realizada em setembro com mais de 300 líderes de TI e de call centers, 80% afirmaram que os produtos de IA conversacional serão “imprescindíveis” para suas empresas no futuro, sendo que 52% das empresas pesquisadas informaram que já haviam investido na tecnologia.

Segundo políticos, economistas e especialistas em desenvolvimento da força de trabalho, essa mudança faz com que os países que dependem do trabalho de call center se preparem para a mudança.

Em maio, Imee Marcos, uma senadora das Filipinas, solicitou uma investigação sobre o possível deslocamento de trabalhadores pela tecnologia, especialmente no setor de terceirização do país. Ela mencionou um estudo da Oxford Economics e da Cisco, que estimou que a automação digital poderia tornar obsoletos 1,1 milhão de empregos em seu país até 2028.

“A IA está se desenvolvendo mais rapidamente do que a maioria das pessoas pode compreender”, disse ela em um comunicado à imprensa, “e está ameaçando tirar empregos e virar o crescimento do emprego de cabeça para baixo”.

Na Índia, as empresas já estão testando como substituir os funcionários de atendimento ao cliente e os agentes de call center por grandes modelos de linguagem, disse Sharma, embora ele tenha se recusado a revelar quais empresas que ele conhecia estavam fazendo esses tipos de testes.

Especialistas acreditam que IA na área do call centers pode ser benéfico apesar das demissões Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Ele observou que, com os agentes usando IA para aumentar seu trabalho, o número de funcionários necessários para lidar com o mesmo volume de chamadas diminuirá.

O efeito sobre a economia será inegável, disse ele, e as empresas indianas de terceirização precisarão adaptar rapidamente a inteligência artificial às suas operações se quiserem evitar que os empregos sejam transferidos para outros lugares. “A Índia precisa adotar o aumento mais rápido do que qualquer outro país”, disse Sharma. “Essa é a conversa que está ocorrendo.”

Mas os especialistas em IA e direitos trabalhistas estão divididos quanto aos impactos.

Erik Brynjolfsson, professor do Stanford Institute for Human-Centered AI, disse que a automação pode ser uma vantagem para o setor. Como parte de sua pesquisa sobre o impacto da IA nos call centers, ele descobriu que muitas empresas estão aumentando o trabalho de seus agentes com software de IA em vez de automatizá-los totalmente.

Brynjolfsson disse que um conjunto de ferramentas de software de IA ajuda os funcionários das centrais de atendimento a realizar melhor seu trabalho: o software de transcrição analisa as conversas de chamadas em tempo real e fornece aos agentes as soluções ideais; outras ferramentas identificam clientes irritados e fornecem técnicas para acalmá-los.

Esse suporte permite que os funcionários lidem com problemas difíceis com muito mais facilidade, disse ele, levando a uma maior satisfação do cliente e a uma menor rotatividade de funcionários. Em seu estudo, que pesquisou mais de 5 mil agentes de call center usando software de inteligência artificial, o acesso às ferramentas aumentou a produtividade em 14%, sendo que os trabalhadores novatos obtiveram os maiores ganhos e os trabalhadores altamente experientes obtiveram uma melhora insignificante.

Ele disse que as empresas devem tomar nota dessas descobertas. “Não busque primeiro a automação”, acrescentou. “Pense em onde você pode aumentar as coisas.”

Virginia L. Doellgast, professora de relações trabalhistas da Universidade de Cornell, EUA, argumentou que a tecnologia tornará os trabalhos mais difíceis: os problemas fáceis de atendimento ao cliente serão resolvidos por chatbots de inteligência artificial, deixando os problemas mais complicados para os humanos resolverem.

Os trabalhadores remanescentes lidarão com tarefas mais difíceis que levam mais tempo para serem resolvidas. Se as estruturas de remuneração das empresas estiverem vinculadas a métricas, como um volume menor de chamadas, elas poderão ser penalizadas financeiramente.

Se a inteligência artificial facilitar o desempenho dos trabalhadores novatos, disse ela, isso também poderá justificar a contratação de talentos menos caros e menos experientes pelas empresas, o que levará à deflação salarial em todo o setor e a um atendimento ao cliente menos satisfatório.

“Por que você precisaria contratar um funcionário realmente experiente, que custa mais dinheiro por suas habilidades, se você pode obter o mesmo desempenho com um menos experiente?

Mas para empresários como Shah, o custo é mais importante do que tudo. Após o sucesso de seu chatbot Dukaan, ele criou um produto derivado que permite que outras pessoas façam a transição para uma linha direta totalmente alimentada por IA.

Nem todo funcionário de atendimento ao cliente deve se preocupar em ser substituído, mas aqueles que simplesmente copiam e colam respostas não estão mais seguros, de acordo com Shah.

“Esse trabalho não existe mais”, disse ele. “100%.” /TRADUÇÃO ALICE LABATE