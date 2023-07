Denúncia de falsificação coloca em xeque o futuro da supercondutividade

THE NEW YORK TIMES - Uma importante revista de física está removendo um artigo científico publicado dois anos atrás que descrevia as transformações de um composto químico ao ser pressionado entre dois pedaços de diamante. Tal descoberta - e a remoção - normalmente não atrairia muita atenção.

Mas um dos líderes desta pesquisa é Ranga P. Dias, professor dos departamentos de física e engenharia mecânica da Universidade de Rochester, em Nova York. Dias causou um grande impacto científico no início deste ano, anunciando a descoberta de um supercondutor à temperatura ambiente, o que poderia revolucionar a computação de maneiras inimagináveis.

Paralelamente, Dias virou alvo de acusações de má conduta científica, e suas supostas descobertas sobre supercondutores permanecem em grande parte não confirmadas.

O artigo removido não envolve supercondutividade, mas sim descreve como um material relativamente comum, o sulfeto de manganês, altera seu comportamento de um isolante para um metal e depois volta a ser um isolante sob pressão crescente.

Uma denúncia de que um dos gráficos no artigo parecia suspeito levou a revista Physical Review Letters a recrutar especialistas externos para uma análise mais detalhada.

A investigação chegou a conclusões inquietantes.

“As descobertas confirmam as alegações de fabricação/falsificação de dados de forma convincente”, escreveram os editores da revista em um e-mail aos autores do artigo em 10 de julho.

Ranga Dias, professor da Universidade de Rochester teve artigo removido de publicação científica

O Times obteve cópias do e-mail e três relatórios escritos pelos revisores externos. Esses não foram publicados, mas circularam entre cientistas da área. O jornal Campus Times da Universidade de Rochester e a revista Nature noticiaram anteriormente sobre a remoção iminente.

Os revisores não se convenceram pelas explicações oferecidas pelos autores. Além disso, dados adicionais solicitados pela revista para respaldar as alegações do artigo claramente não correspondiam ao que havia sido publicado.

Embora Dias continue a defender o trabalho, para alguns cientistas, agora há evidências claras de má conduta.

“Não há mais nenhuma negação plausível”, disse N. Peter Armitage, professor de física e astronomia na Universidade Johns Hopkins em Baltimore, que está entre os cientistas que viram os relatórios. “Eles enviaram dados falsificados. Não há ambiguidade alguma.”

Nos últimos anos, Dias e seus colegas publicaram uma série de descobertas espetaculares em revistas científicas de topo.

A última reivindicação veio em março. Eles descreveram, na revista Nature, a descoberta de um supercondutor - um material que conduz eletricidade sem perder energia para resistência elétrica - que funcionava a temperaturas de até 21 graus Celsius (embora também exigisse uma pressão esmagadora de 145.000 libras por polegada quadrada). A maioria dos supercondutores precisa ser resfriada a temperaturas ultrafrias, o que limita seu uso prático.

Muitos cientistas foram céticos, no entanto, porque um artigo anterior sobre supercondutores de Dias e seus colegas, também publicado na Nature, já havia sido removido. Críticos também descobriram que a tese de doutorado de Dias, concluída em 2013 na Washington State University, contém trechos de plágio copiados do trabalho de outros cientistas.

Vários dos autores dos dois artigos da Nature também aparecem no artigo do Physical Review Letters sobre sulfeto de manganês. Entre eles estão Ashkan Salamat, professor de física na Universidade de Nevada, Las Vegas; e Keith V. Lawler, professor de pesquisa na UNLV.

Em uma declaração fornecida enviada por sua assessoria de imprensa, o Dr. Dias disse: “Expressamos nossa decepção em relação à decisão tomada pelos editores do PRL e apresentamos devidamente nossas respostas para abordar suas perguntas sobre a qualidade dos dados no artigo original.”

Não ocorreu nenhuma má conduta científica e o trabalho não continha fabricação ou manipulação de dados, disse Dias na declaração. Salamat e Lawler não responderam aos pedidos de comentário.

O assessor de Dias disse que os autores ainda estão discutindo com os editores da revista sobre os próximos passos.

Representantes da Universidade de Rochester e da Universidade de Nevada afirmam que as escolas estavam cientes das discussões sobre a proposta de remoção, e se recebessem uma notificação de que o artigo foi retirado por causa de má conduta, seguiriam suas políticas para lidar com tais alegações.

Diamante é usado em experimento de supercondutividade Foto: Lauren Petracca/The New York Times

A investigação

A investigação do Physical Review Letters concentrou-se em um gráfico no artigo que pretendia mostrar resistência elétrica no sulfeto de manganês. No entanto, curvas muito semelhantes também apareceram na tese de Dias para um material completamente diferente, o seleneto de germânio.

Os cientistas, denominados Revisores Alpha, Beta, Delta e Gama, não foram identificados. (Alpha e Beta colaboraram em um relatório conjunto.) Quando solicitados os dados experimentais originais usados para gerar o gráfico, Salamat forneceu uma planilha de números que aumentou ainda mais as suspeitas.

Todos os revisores notaram que quando colocaram os dados de Salamat em um gráfico, não viram kinks visíveis no gráfico publicado. “Os supostos ‘dados brutos’ parecem ser uma versão suavizada e de outra forma adulterada dos dados mostrados” no artigo do periódico, escreveram os revisores Alpha e Beta.

Em seu e-mail, os editores da revista escreveram: “Vemos essa falta de correspondência e o que parece ser uma tentativa deliberada de obstruir a investigação como outra violação ética.”

O periódico disse aos autores que eles poderiam se voluntariar para corrigir o artigo. O periódico acrescentou que removeriam o artigo se os autores não o fizessem.

Depois que James J. Hamlin, professor de física na Universidade da Flórida, denunciou as semelhanças entre os gráficos, um dos autores do artigo, Simon A.J. Kimber, disse que imediatamente reconheceu problemas com os dados de resistência.

“Pedi a correção menos de 24 horas depois e não estive envolvido nas tentativas de preveni-la”, disse o Dr. Kimber em um e-mail.

Os outros autores - Salamat e Dias, em particular - continuaram a defender o artigo, dizendo que sob pressão, tanto o sulfeto de manganês quanto o seleneto de germânio agem como metais, e, portanto, não seria surpreendente que ambos os materiais conduzissem eletricidade de maneira semelhante.

Os revisores não estavam convencidos, apontando para pontos menores nas curvas que pareciam ser problemas de medição ou ruído.

“Se você quiser uma analogia”, disse um dos revisores, que pediu para permanecer anônimo porque os revisores não foram identificados publicamente, “você poderia dizer, ah, uma atriz loira se parece com qualquer outra atriz loira. Mas essas falhas são mais como a pinta no rosto de Marilyn Monroe.”

Encontrar outra atriz loira com uma pinta idêntica no mesmo local do mesmo rosto desafiaria a descrença. É assim que a curva do sulfeto de manganês corresponde à do seleneto de germânio, disse este revisor.

A conclusão no relatório do Revisor Gama observou ironicamente que essa correspondência, se verdadeira, anunciaria uma grande descoberta - “uma nova universalidade na natureza” de que diferentes materiais sob diferentes condições se comportam da mesma maneira.

O revisor Gama acrescentou: “Também é concebível que essas descobertas sugiram um afastamento das práticas padrão na pesquisa experimental de matéria condensada e requerem uma investigação mais aprofundada.”

Enquanto o artigo do Physical Review Letters enfrenta a remoção, a alegação de supercondutividade de março permanece em limbo científico.

“O grupo que fez essa alegação fenomenal é um grupo que agora está envolvida em manipulação de dados descuidada ou até fraudulenta”, disse o revisor que falou sob condição de anonimato. “Isso simplesmente coloca um enorme sinal de cuidado nesses resultados.”

A nuvem de suspeita e incerteza pairando sobre Dias ofusca as descobertas anteriores de outros cientistas, disse o revisor. A partir de 2014, um grupo de pesquisa liderado por Mikhail Eremets do Instituto Max Planck de Química na Alemanha mostrou que compostos contendo hidrogênio são supercondutores em temperaturas surpreendentemente quentes quando espremidos sob pressões ultraltas.

“Parece realmente haver supercondutividade de alta pressão e quase à temperatura ambiente”, disse o revisor. “Esta é uma descoberta fenomenal e é amplamente aceita na comunidade.”

Dias não é o único pesquisador em busca de um supercondutor à temperatura ambiente. Um artigo postado por pesquisadores da Coreia do Sul há alguns dias afirma que a modificação do mineral apatita produz um supercondutor que funciona a temperaturas e pressões normais. /TRADUÇÃO BRUNO ROMANI