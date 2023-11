Descubra como usar no iPhone e no Galaxy o recurso que o Google pagou para esconder de você

O julgamento antitruste movido pelo Departamento de Justiça dos EUA que o Google enfrenta revelou que, em 2021, a companhia pagou US$ 26,3 bilhões para Apple e Samsung. O objetivo era tornar o motor de busca mais famoso da internet padrão nos celulares das gigantes do hardware - o acordo tentava impedir que outras opções fossem exibidas aos usuários durante a configuração inicial dos aparelhos.

Isso não significa que não seja possível mudar isso, embora o recurso não seja tão visível aos usuários. E uma vez acessada, a ferramenta que permite trocar de buscador é bastante fácil de usar. Veja a seguir como trocar de buscador padrão em seu smartphone.

Veja como redefinir o buscador padrão no celular Foto: Stefan Wermuth/Reuters

Como trocar de buscador padrão no iPhone?

No iPhone, mudar de buscador padrão é mais fácil do que se imagina. Abra as Configurações e role a tela até encontrar a opção Safari.

Na nova aba, clique em Buscador e selecione uma das opções disponíveis, como Bing, Yahoo ou DuckDuckGo.

Como trocar de buscador padrão no Galaxy?

No Galaxy, o processo é um pouco diferente. Abra o aplicativo Samsung Internet ou Internet, dependendo do modelo do aparelho. Depois, toque nos três pontinhos no canto inferior direito da tela para abrir o menu. Selecione Configurações e, em seguida, Configurações avançadas.

Depois, é só ir em Buscador e selecionar seu buscador favorito entre as opções disponíveis.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani