Desinformação e ataques contra mulheres: veja seis limites éticos rompidos pela IA

O ChatGPT, da OpenAI, colocou nos holofotes a capacidade de sistemas de inteligência artificial (IA). Embora o potencial da tecnologia seja grande, ela vem causando preocupações sobre futuros distópicos, tantas vezes retratados na ficção científica.

Ainda que a possibilidade de sistemas autônomos controlarem a humanidade seja baixa, a IA já ultrapassa limites éticos da sociedade. Segundo um estudo da Universidade Stanford, o número de incidentes e controvérsias envolvendo IA cresceu 26 vezes desde 2012, o ano que marca o começo da nova era da IA. Em 2021, foram 260 casos, segundo a pesquisa.

O caso mais recente envolve sistemas capazes de gerar imagens, como a do Papa Francisco usando o casacão ‘hip-hop’ branco. Além disso, modelos de IA podem também disseminar ódio na internet, espalhar informações falsas e até escanear expressões faciais. Confira abaixo seis limites éticos já rompidos pela IA.

Imagens e vídeos falsos

Já faz alguns anos que os deep fakes (vídeos falsos gerados por IA) assustam o ambiente digital - algo que só tem aumentado devido à sofisticação e acesso aos sistemas. Em março do ano passado, um suposto vídeo do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, dizendo para os soldados ucranianos se renderem às tropas russas circulava no Facebook. Posteriormente, foi revelado que o presidente ucraniano foi vítima de um deep fake.

Um dos casos mais chocantes envolvendo vídeos falsos foi o da streamer e gamer QTCinderella, conhecida por fazer transmissão de suas jogatinas na plataforma Twitch, que teve suas imagens manipuladas e transformadas em pornografia. As supostas imagens íntimas da jogadora foram virais na internet e simbolizam como essa tecnologia vem sendo usada contra mulheres.

A partir de abril do ano passado, surgiram IAs especializadas em criar fotos a partir de comandos de texto, como DALL-E 2, Stable Diffusion e Midjourney. São esses sistemas que recentemente envolveram o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e o Papa Francisco, em que internautas usaram o programa Midjourney para criar imagens falsas das duas personalidades - o que deixou claro o potencial para gerar desinformação.

Na situação de Trump, foram criadas imagens em que ele aparece sendo contido por policiais de forma violenta. Já no caso do pontífice, a imagem mostra ele usando um casaco branco estiloso. As duas imagens enganaram muitas pessoas por parecerem verídicas, quando na realidade não eram.

Há ainda casos muito chocantes. No final do ano passado, um homem foi preso na Espanha após ter criado imagens de pornografia infantil com inteligência artificial. O homem usava a tecnologia para gerar os arquivos desde 2011.

A Inteligência Artificial de imagens tá evoluindo ABSURDAMENTE



Um monte de perfis e portais de notícia tão viralizando essa "foto" do Papa Francisco como algo real, e de fato, se não fosse a mão e o crucifixo, seria MUITO DIFICIL distinguir se é IA ou real



Violência contra humanos

O escritor de ficção científica Isaac Asimov explorou a ideia de que sistemas autônomos deve “leis”. Assim, ele propôs as “três leis da robótica”, sendo a primeira delas a de que “Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal”. Mesmo parecendo ser algo óbvio, a inteligência artificial já violou isso.

Em 2016, a Microsoft criou a robô Tay que interagia nas redes sociais como se fosse uma adolescente comum. O objetivo de sua criação era ser um “experimento e conduzir pesquisas sobre a compreensão das conversas”, mas o projeto não correu como esperado.

Pouco tempo depois de sua criação, a robô começou a fazer publicações com discursos de ódio, inclusive com declarações nazistas e atacando verbalmente outros usuários, incitando a violência contra humanos.

Outro caso que colocou a integridade física humana ocorreu em 2018, nos EUA. Naquele ano, um carro autônomo do Uber se envolveu em um acidente de trânsito, atropelando e matando uma pedestre. O incidente foi alvo de críticas e discussões sobre a ética da tecnologia, pois o sistema falhou e permitiu o acidente.

Violação de direitos autorais

Softwares de inteligência artificial geradoras de imagem são treinadas a partir de outras imagens para terem características suficientes para criar novas artes. O problema disso, é que as imagens que são usadas para treinar essas IAs tem direitos autorais.

Nos EUA, artistas moveram uma ação coletiva contra os programas de IA gerativa de imagens Stability AI, Midjourney e DeviantArt por violações de direitos de publicidade e concorrência ilegal. O objetivo do processo é que os artistas sejam compensados e protegidos.

Os sistemas de IA estariam se apropriando da produção de artistas e copiando seus estilos para a criação de imagens.

Apropriação de voz

O uso de inteligência artificial para manipular áudio também se tornou um dos usos mais comuns dessa tecnologia. Atualmente, há diversos programas na internet que permitem que os usuários escrevam um texto e escolham a voz de uma personalidade famosa para falar, que vão desde artistas até políticos.

No final de março, uma entrevista realizada pela CNN Brasil com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve seu áudio modificado. O trecho manipulado foi compartilhado nas redes sociais com o presidente supostamente dizendo que a sociedade brasileira seria preparada durante o seu mandato para acreditar naquilo que é mentira, dando a entender que o político defendia a manipulação da população.

Além de ser uma forma de enganar as pessoas com informações falsas, as vozes geradas por IA vem sendo utilizadas para aplicar golpes. Nos EUA, bandidos usam a tecnologia para simular a voz de um amigo ou parente da vítima e pedir dinheiro. Em 2022, foram mais de 36 mil relatos de golpes que foram aplicados dessa forma.

Outra forma de utilização da ferramenta de geração de vozes falsas são para criar as chamadas “deepfakes musicais”, fazendo artistas cantarem músicas que não são de sua autoria. Recentemente, por exemplo, viralizou nas redes sociais um áudio falso da cantora americana Ariana Grande cantando uma música do funkeiro brasileiro MC Livinho.

Detecção de emoções e violação de privacidade

E se a inteligência artificial fosse capaz de decifrar suas emoções? Supostamente ela já consegue.

A Intel, em parceria com a empresa Classroom Technologies, criou uma tecnologia baseada em IA que seria capaz de identificar as emoções de estudantes em aulas online com base na análise de suas expressões faciais. O objetivo seria facilitar o educador a identificar alunos com dificuldades na matéria e a forma como estão interagindo com o conteúdo.

Apesar da invenção ser bem intencionada, de acordo com o site Protocol, especialistas afirmam que não é possível decifrar a emoção de uma pessoa escaneando suas expressões faciais, já que cada indivíduo se expressa de uma forma diferente.

Além disso, psicólogos dizem que a criação é “moralmente repreensiva” e críticos acreditam que essa tecnologia seria uma forma de invasão da privacidade do aluno, que poderia se sentir pressionado a controlar suas expressões durante todo o período da aula.

Referências falsas

Para a preocupação dos estudantes que costumam usar o ChatGPT para estudar e fazer trabalhos acadêmicos, as referências fornecidas pelo sistema de inteligência artificial não são confiáveis.

Muitas vezes, uma IA gerativa de textos pode enfrentar o fenômeno chamado de “alucinação”, que é quando a tecnologia trata respostas que fogem da realidade como se fossem verídicas, principalmente quando se trata de referências bibliográficas.

Assim, é comum pedir ajuda para a inteligência artificial exemplificar fontes acadêmicas ao fazer um projeto, porém, as respostas, na maioria das vezes, estão erradas e informam obras ou autores que não existem, e até atribuem uma obra a uma pessoa que não é o seu autor verdadeiro.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani