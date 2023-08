Disney+ estuda barrar compartilhamento de senhas entre usuários já para 2024

Seguindo os passos da concorrente Netflix, a plataforma de streaming da Disney, o Disney+, pode ser a próxima a realizar medidas para evitar o compartilhamento de senhas entre usuários — e essa nova política pode começar a valer já no ano que vem.

Em uma teleconferência na quarta-feira, 9, o CEO da Disney, Bob Iger, afirmou que a empresa “vai começar a atualizar nossos contratos de assinantes com termos adicionais e nossas políticas de compartilhamento” ainda em 2023 e que planejam implementar “táticas para impulsionar a monetização” dessa prática em 2024.

Ainda, Iger disse que a Disney está “ativamente explorando maneiras de abordar o compartilhamento de contas e as melhores maneiras para os assinantes pagos de compartilharem suas contas com famílias e amigos”.

Disney+ planeja começar a cobrar por compartilhamento de senha Foto: Estadão

No último trimestre, a Disney+ perdeu mais de 11 milhões de assinantes em comparação com o trimestre passado. Atualmente, o Disney+ possui planos que custam a partir de US$ 8 mensais e no início de setembro planeja lançar nos EUA um pacote sem anúncios por US$ 14 mensais.

A prática da cobrança por compartilhamento de senhas começou com a Netflix, que no início deste ano começou a cobrar uma taxa extra de usuários que usavam a plataforma de outro lugar sem ser a localização de cadastro, restringindo assim o compartilhamento de contas.

No último balanço financeiro da Netflix, de julho de 2023, a empresa afirmou que adicionou 6 milhões de novos assinantes pagos ao serviço depois que implementou a política anticompartilhamento de contas.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani