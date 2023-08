Dungeons & Dragons : jogo de RPG proíbe o uso de IA para produção de arte

Os responsáveis pelo jogo de RPG Dungeons & Dragons afirmaram que não permitirão que artistas usem tecnologia de inteligência artificial (IA) para desenhar seu elenco de feiticeiros, druidas e outros personagens e cenários. Um gigante de machado pareceu muito estranho para alguns fãs, levando-os a recorrer às redes sociais para questionar se era feito por humanos.

Franchise do jogo Dungeons & Dragons disse que não irá permitir o uso de IA para a produção de arte de personagens e cenários Foto: Jason A. Frizzelle/The Star-News via AP, File

A D&D Beyond, de propriedade da Hasbro, que cria ferramentas online e outros conteúdos complementares para a franquia, disse que não sabia até sábado, 5, que um ilustrador com quem trabalha há quase uma década usou IA para criar obras encomendadas para um próximo livro. A franquia, administrada pela Wizards of the Coast, subsidiária da Hasbro, afirmou em comunicado que conversou com esse artista e está esclarecendo suas regras.

“Ele não usará IA para os trabalhos da Wizards daqui para frente”, afirmou uma postagem da conta da D&D Beyond no X, anteriormente conhecido como Twitter. “Estamos revisando nosso processo e atualizando nossas diretrizes para os artistas, deixando claro que eles devem se abster de usar a geração de arte por IA como parte do processo de criação de arte para o desenvolvimento de D&D (Dungeons & Dragons ).”

A arte gerada por IA hoje frequentemente apresenta defeitos evidentes, como membros distorcidos, o que chamou a atenção dos céticos fãs de D&D. A Hasbro e a Wizards of the Coast não responderam a pedidos de comentários adicionais no domingo.

A Hasbro comprou a D&D Beyond por US$ 146,3 milhões no ano passado. A gigante do brinquedo sediada em Rhode Island é proprietária da Wizards of the Coast há mais de duas décadas. A arte em questão está em um livro de capa dura que será lançado em breve, com descrições e histórias de monstros, chamado “Bigby Presents: Glory of the Giants”. A versão digital e física do pacote está sendo vendida por US$ 59,95 no site de D&D e tem previsão de lançamento para 15 de agosto.

O uso de ferramentas de IA para auxiliar no trabalho criativo tem levantado preocupações de direitos autorais e trabalhistas em diversas indústrias, contribuindo para a greve de Hollywood, levando a Recording Academy da indústria da música a revisar seus protocolos para o Grammy Awards e levando alguns artistas visuais a processar empresas de IA por utilizar suas obras sem permissão para criar geradores de imagens que qualquer um pode usar.

A rival da Hasbro, Mattel, usou imagens geradas por IA para ajudar a criar ideias para novos carrinhos Hot Wheels, embora não tenha dito se isso foi mais do que um experimento./AP