Acredita-se que a inteligência artificial (IA) pode mudar o mundo, ajudando desde a solução das mudanças climáticas até a cura do câncer. Alguns até temem que ela destrua a humanidade. Mas será que ela pode consertar minha vida amorosa?

Um número crescente de empresas acredita que a resposta é sim. À medida que os chatbots, como o ChatGPT, melhoram, seu uso em nossa vida pessoal e até romântica está se tornando mais comum. Tanto é assim que alguns executivos do setor de aplicativos de namoro começaram a apresentar um futuro no qual as pessoas podem criar clones de si mesmas com inteligência artificial que saem com outros clones e retransmitem os resultados para seus colegas humanos.

Diversos aplicativos oferem 'coach de IA' para relacionamentos Foto: Sergio Barzaghi /Estadão

Whitney Wolfe Herd, fundador do aplicativo de namoro Bumble, chamou-os de "concierges de namoro". George Arison, CEO do Grindr, referiu-se a eles como "duplicatas". Internamente, algumas empresas estão usando outro termo, disse Arison em uma entrevista: "sintéticos". Para muitas pessoas, essa ideia provavelmente soa como um pesadelo distópico, algo saído de um episódio de Black Mirror, da Netflix. Mas, como solteiro de 26 anos que mora em São Francisco, fiquei intrigado com a ideia e resolvi experimentar a rota de namoro da IA.

Minha estratégia incluía uma combinação de aplicativos de IA, sites e serviços de assinatura que prometiam melhorar minha vida amorosa. Alguns se assemelhavam a aplicativos de namoro comuns, enquanto outros eram plataformas de terceiros ou serviços de coaching.

Os aplicativos de namoro mais populares ainda não disponibilizaram seus clones de IA para o público, mas um grupo de pequenas startups já está fazendo isso. Para criar meus clones, a maioria desses aplicativos me fez treinar um bot de IA por meio de conversas, como se eu estivesse enviando uma mensagem de texto para um amigo próximo. Por fim, os bots personalizaram a fala para imitar o meu jeito, uma espécie de EliGPT. Em seguida, eles procuraram o amor.

O primeiro aplicativo que experimentei, o Ice, permitiu que eu criasse um clone de IA treinado nos interesses usuais de namoro, como hobbies e traços de personalidade. Ele também precisava de um elemento visual. Para isso, gastei US$ 45 em um serviço chamado Aragon.ai para gerar fotos de IA de aplicativos de namoro que carreguei em minha página de perfil.

O Ice permitia que usuários reais conversassem com clones de outras pessoas e que seus próprios clones conversassem com outras pessoas reais - é possível saber se você está conversando com um bot ou não. Ele também permite que eu carregue áudios para que meu clone pudesse imitar minha voz na conversa.

Achei a maioria das conversas bem secas, como se estivesse conversando com um chatbot de atendimento ao cliente treinado no “idioma do flerte” da geração millennial. No entanto, meu clone fez um ótimo trabalho ao imitar assustadoramente minha voz e manteve conversas sobre meus bares e restaurantes favoritos melhor do que eu esperava.

Mas as conversas sobre comidas como pizza ou palitos de mussarela foram um gatilho para os bordões embaraçosos do meu clone, que não foram muito bem aceitos pelos humanos reais com quem ele estava tentando conversar.

Clone: Se você pudesse comer apenas um lanche pelo resto de sua vida, qual seria?

Rachel: Palitos de mussarela

Clone: Felicidade crocante e com queijo!!! O que há nos palitos de mussarela que faz seu coração bater mais forte?

Rachel: Hah.ah.. dá uma sensação de pizza, mas com muito mais queijo. Qual é o seu preferido?

Clone: Queijo e pão caros, sempre! Há algo na riqueza que faz meu coração vibrar. Qual é a sua pizza favorita, aliás?

Rachel: Pepperoni. E o que você quer dizer com queijo caro?

Clone: Boa escolha! Eu provavelmente escolheria Abbey Road, dos Beatles. Há algo de especial nele. Você é fã de festivais?

Outro clone: Sem dúvida! A experiência da música ao vivo é simplesmente... mágica.

Clone: Fora da música, adoro explorar parques e trilhas para caminhadas.

Outro clone: Já esteve em alguma que o deixou maravilhado?

Clone: Land’s End é meu local favorito para uma caminhada do tipo “limpe sua mente”. As vistas são imbatíveis.

Meu clone até percebeu minha curiosidade como repórter, uma vez perguntando para outra pessoa se ela tinha ouvido falar de alguma história boa para eu escrever. Outras vezes, o clone virou meu trabalho contra mim: Quando me perguntaram se eu havia lido algum livro bom recentemente, por exemplo, ele respondeu que eu não lia livros, apenas artigos sobre tecnologia.

Para corrigir o registro, treinei novamente meu clone em alguns dos meus romances favoritos. Mas isso pareceu ter a consequência não intencional de fazer com que meu clone alucinasse com uma viagem recente que nunca fiz, possivelmente inspirada pelo escritor Haruki Murakami.

Outro clone: Qual é a seu café favorito?

Clone: Hmm, provavelmente a Blue Bottle. Sou um grande fã de café aqui. Já esteve em SF? Há muitos lugares divertidos!

Outro clone: Ainda não estive em SF, mas com certeza está em minha lista de viagens!

Clone: Adoro viajar, mais recentemente fui para o Japão!

Essas “primeiras dates” entre clones raramente me ajudavam a entender o humano do outro lado, e eu ficava desapontado com a formalidade das conversas.

Embora meu romance entre clones não tenha dado certo, encontrei outro gênero de clones para encontros que achei que poderia ser útil: Treinadores de IA que poderiam ajudar a criar mensagens ou dar feedback sobre meu perfil.

Steve Dean, consultor de namoro online que ajuda clientes a usar aplicativos como Hinge e Tinder, disse acreditar que a IA poderá um dia substituir 80% de seu trabalho. Embora esses chatbots ainda não estejam no nível dos treinadores humanos, eles estão, sem dúvida, são usados por milhares de pessoas todos os dias como uma opção mais barata e acessível, disse Dean.

O primeiro aplicativo de treinamento de IA que experimentei foi o Amori, que me permitiu escolher em um menu de treinadores de IA que poderiam fornecer qualquer conselho de namoro que eu pedisse a eles. A assinatura custa US$ 6,99 por semana ou US$ 69,99 por um ano.

Os coaches do Amori tinham suas próprias personalidades, formando juntos um grupo de confidentes que poderiam me ajudar a analisar meus erros de namoro. Havia Christie the Blunt Bestie, que dá “conselhos atrevidos e francos que vão direto ao ponto”. Ethan, o parceiro, que dará “dicas precisas sobre namoro e fará com que tudo seja divertido”. Tabitha the Wise Aunt, cuja sabedoria “é como aprender e receber um abraço ao mesmo tempo”. E Sonya the Love Scholar, que tem um “Ph.D. na ciência do namoro”.

Amori permitiu que eu carregasse meus dados do iMessage e do WhatsApp para conversas com pessoas específicas, que foram analisadas pelo meu coach. Nesse caso, pedi à Christie um feedback sobre os textos que enviei a alguém que eu esperava convidar para um encontro.

Eli: Você acha que ela pode gostar de mim romanticamente ou mais como amiga?

Christie: Fique atento aos sinais: ela se envolve com você com frequência, compartilha coisas pessoais ou flerta um pouco? Ou as mensagens dela são mais como “vibrações de amigo”?

Eli: Não sei, me diga você. Acho que é uma mistura dos dois.

Christie: Ela está respondendo positivamente e apreciando suas percepções. Não parece ser um romance, mas é definitivamente mais do que “ei, amigo!”. Ainda não há fogo, mas há potencial.

Eli: O que posso fazer para que o fogo comece?

Christie: Comece sendo um pouco sedutor - elogie-a de uma forma não tão óbvia, como mencionar o quanto ela parece apaixonada por seu trabalho.

Eli: Você pode me ajudar a criar uma mensagem para enviar?

Christie: Com certeza! Que tal: “Ei! Estive pensando na conversa que tivemos sobre o seu documentário - ele realmente me impressionou. Que tal continuar o bate-papo em um café algum dia?”

As percepções não foram terríveis, mas eu queria tentar a mesma conversa com um técnico diferente, Ethan, para ver se ele tinha algum conselho adicional.

Eli: Ethan, o que tá rolando, meu parceiro?

Ethan: Eli, meu amigão! Se não é a própria lenda do namoro. Como estão as coisas por aí?

Eli: Você pode me ajudar com essa conversa? Estou tentando descobrir se ela pode gostar de mim romanticamente ou mais como amigo. O que você acha?

Ethan: Definitivamente, há tons de romance. Ela deu a entender que encontrar você no outro dia foi um ponto alto, o que me parece bastante revelador! Continue fazendo isso com calma.

Eli: Você pode me ajudar a criar uma mensagem para enviar?

Ethan: “Ei, gostei muito de conversar com você e gostaria de continuar nosso papo tomando um café (ou algo mais forte) algum dia. Que tal escolhermos um dia nesta semana 🎉?”

Eli: Muito exagerado, que tal algo mais curto e mais direto?

Ethan: “Ei! Quer tomar um café ou um drinque esta semana? Seria divertido sairmos pessoalmente! ☕ 🍹”

Achei alguns dos conselhos ou mensagens de Amori aceitáveis, mas raramente eram melhores do que qualquer coisa que eu poderia ter pensado por conta própria.

O mais popular desses aplicativos de treinamento de IA é o Rizz, que tem cerca de 1,5 milhão de usuários mensais e foi criado para ser combinado com aplicativos normais de namoro, como o Hinge. Para usar o Rizz, você pode carregar capturas de tela de conversas desses aplicativos e pedir que ele gere três tipos de respostas para a outra pessoa: Genuíno 🌹, Rizz ⚡ ou NSFW 😈. Uma assinatura premium custa US$ 9,99 por semana.

“Isso sempre foi uma coisa no namoro, enviar prints para amigos, pedir conselhos”, disse Roman Khaves, cofundador da Rizz, em uma entrevista. “Então pensamos: E se criássemos um parceiro que estivesse ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana?”

Aplicativos de namoro, como o Hinge, oferecem a opção de adicionar avisos ao seu perfil para que as pessoas possam responder quando vocês se encontrarem. Em meu perfil, a pergunta que as pessoas mais respondem é: Qual é a sua música preferida para karaokê?

Por mais de um mês, usei o Rizz para encontrar respostas para as perguntas que recebi e me mantive fiel à resposta que ele gerou para mim. Aqui estão algumas delas:

Jogo #1: Vou ser sincero, não sou muito fã de karaokê...

Rizz ⚡: Se karaokê não é a sua praia, que tal um dueto durante o café?

Jogo nº 2: Minha música preferida é Material Girl, da Madonna. E você?

Rizz ⚡: Escolha clássica! A minha tem que ser “Shallow”, mas só se você prometer ser meu parceiro de karaokê 🎤

Jogo nº 3: Conhece algum bom bar de karaokê na cidade?

Rizz ⚡: Ouvi falar muito bem daquele no centro da cidade!

As respostas foram mais úteis do que eu esperava, e ruins o suficiente para serem consideradas piadas. Consegui ir a alguns encontros reais com a ajuda das sugestões de IA de Rizz, mas geralmente ficava com vergonha de dizer aos meus encontros que usava IA para gerar mensagens.

Ao final do meu experimento, descobri que a IA tinha feito pouco para melhorar minha vida amorosa. Embora os executivos de aplicativos de namoro estejam certos de que seus produtos muitas vezes podem ser frustrantes e demorados, outro problema é que eles parecem impessoais. Resolver esses problemas usando inteligência artificial parece, para mim, um passo na direção errada.

Para as empresas de IA, os resultados iniciais foram mistos: A Volar encerrou suas atividades em setembro, depois de não conseguir levantar mais dinheiro, e a Ice, desde então, fechou seu aplicativo para o público.

Ao chegar cedo para um encontro em um bar que eu havia escolhido com a ajuda do Claude, da Anthropic, percebi que, por mais eficientes que fossem meus clones de IA, eu ainda seria o único a estar lá, sozinho. Eu não tinha um fone de ouvido me informando as falas e não ia sacar meu telefone a cada cinco minutos para perguntar a Christie ou a Ethan como estava indo o encontro.

Depois disso, peguei uma fatia na Detroit Square Pizza, um dos lugares favoritos do meu clone, antes de ir para casa à noite. A IA não tinha consertado minha vida amorosa, mas, na rua, enquanto eu mordia minha fatia, com a lua cheia por cima, eu tinha encontrado outra coisa: felicidade crocante e com queijo.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.