É possível uma IA tão poderosa quanto a do novo ‘Missão Impossível’?

THE WASHINGTON POST - O último filme “Missão: Impossível” apresenta uma inteligência artificial vilã chamada Entidade. Assustador, certo?

Como muitas IAs fictícias, incluindo a Skynet dos filmes “Exterminador do Futuro” e HAL 9000 de “2001: Uma Odisseia no Espaço”, a Entidade não tem boas intenções.

Há uma corrida entre os mocinhos e os vilões para assumir o controle desta IA onisciente e fora de controle antes que ela destrua o mundo de alguma forma não especificada.

Claro, o novo “Missão: Impossível” tem incríveis acrobacias e sequências de ação. Eu me diverti assistindo.

Mas meu cérebro obcecado por tecnologia se perguntou: Quão plausível é a Entidade? Como ela se compara a outros supercomputadores vilões da cultura popular? E quão a sério devemos levar a IA fictícia nos filmes?

Para explorar essas questões, conversei com Alex Hanna, diretor de pesquisa no Distributed AI Research Institute e co-apresentador do podcast “Mystery AI Hype Theater 3000″. (Uma versão editada e condensada de nossa conversa está abaixo.)

Talvez pareça bobo ter conversas profundas sobre vilões de IA de filmes, mas a ficção importa. Formas de vida artificiais inventadas, desde “Frankenstein”, romances de robôs de Isaac Asimov e quadrinhos do Homem de Ferro, influenciaram nossas crenças sobre a IA do mundo real.

Este texto vem com um alerta de spoiler: ele discute alguns detalhes da trama de “Missão: Impossível - Dead Reckoning, Parte Um”.

Mas ler isso não estragará o filme para você. A trama não é o ponto. (Ann Hornaday, do The Washington Post, deu três de quatro estrelas.)

A Entidade retrata com precisão as reais capacidades da IA?

Hanna: Não. É absurdo.

Por quê? O que há de implausível sobre a Entidade?

A ideia de que a Entidade pode invadir basicamente qualquer sistema eletrônico — que pode ouvir e ver tudo que acontece no mundo e aprender com isso — é bastante ridícula. Nenhuma das atuais tecnologias de IA pode fazer isso autonomamente.

A Entidade tem tanta previsão que pode prever quem vai fazer o quê no futuro até o segundo, e simular cada possibilidade com engenhosidade humana. Isso não é possível.

A Entidade também tem intenção. (O personagem de Tom Cruise) Ethan Hunt quer desligar ou controlar a Entidade, e ela é como os robôs da ficção de Isaac Asimov, tentando se proteger.

Minha colega Emily M. Bender diz que essas máquinas não entendem nada. O entendimento é exclusivo para seres sencientes.

Há tecnologias de IA mais realistas neste filme?

Sim. O reconhecimento facial é tão comum neste filme que nem é visto como IA. É usado pelas agências de inteligência americanas, pela polícia italiana e pela equipe de Hunt.

As representações estão alinhadas com muitas representações de reconhecimento facial na mídia popular — que o software tem visão verdadeira e pode identificar quem é um terrorista. Mas esta tecnologia no mundo real falha o tempo todo.

Há também um momento neste filme “Missão: Impossível” em que (um personagem chamado Benji Dunn) está em um carro autônomo e ele pula para o banco do passageiro. Ele coloca o cinto de segurança como se dissesse, eu não confio nessa coisa.

Essa é uma IA existente que ainda é questionável, e os cineastas tiveram o cuidado de fazer um personagem inseguro sobre isso. Isso foi ótimo.

Existem exemplos de outras IA na mídia popular que você acha que são precisas?

Não.

O problema perene é que tecnologia e computação são retratadas na mídia popular como mágica.

Mesmo neste filme “Missão: Impossível”, a ideia é que, uma vez que os mocinhos obtenham uma chave para acessar o código-fonte da Entidade, a IA pode ser controlada. Isso é um mal-entendido. Mesmo que você tivesse o código-fonte real de uma IA, ele não lhe diria o que você precisa saber.

Você também precisaria dos pesos do modelo em uma rede neutra para replicar qualquer uma de suas tomadas de decisão. Você precisaria saber a quais dados ela tem acesso.

Você gosta de algum entretenimento relacionado à tecnologia?

Adoro (o personagem androide) Data em “Jornada nas Estrelas” porque ele visa ser mais humano para melhorar seus relacionamentos com seus colegas de tripulação — ao contrário de seu irmão gêmeo malvado, Lore, que quer matar humanos e acumular poder.

O filme “Hackers” não é realista, mas eu o adoro pelo grupo heterogêneo de pessoas que estão tentando derrubar uma mega corporação. Além disso, um jovem Jonny Lee Miller e Angelina Jolie são divertidos.

Isso é tudo fictício. Por que representações fictícias de IA importam?

Ciência e ficção-científica cocriam uma à outra.

Representações de IA podem influenciar como pensamos sobre IA do mundo real porque podem atribuir a esses modelos da vida real muita agência ou poder.

Mas a IA do mundo real é muito mais limitada e destrói vidas com muito menos carnificina pública — por exemplo, reconhecimento facial e software de polícia preditivo.

Você acredita que alguns dos medos atuais dos tecnólogos de que a IA desencadeie a extinção humana são influenciados por máquinas assassinas fictícias?

Eu não sei. Medos de entidades artificiais fora de controle têm uma longa história. O monstro de Frankenstein é uma história de advertência sobre a arrogância do homem.

Se você estivesse escrevendo um vilão de IA fictício para um filme, qual seria?

Poderiam ser sistemas de IA usados como um cassetete pelos chefes para quebrar as costas dos trabalhadores. São esses os tipos de usos de IA que os sindicatos de escritores e atores de Hollywood estão discutindo agora.

Essas representações seriam mais como filmes sobre trabalho do que “Missão: Impossível”. Mas eu assistiria a isso.

Uma pequena vitória

Se você tem um telefone Android, em breve será notificado se alguém estiver te perseguindo com os dispositivos de rastreamento de localização AirTags, da Apple.

Rastreadores Bluetooth relativamente baratos, como os AirTags, podem ser úteis para manter controle sobre suas chaves e bagagens, mas também foram abusados por stalkers para rastrear suas vítimas secretamente.

Os iPhones da Apple adicionaram notificações quando AirTags desconhecidos estão se movendo junto com você, mas as notificações não foram incorporadas nos telefones Android. (A Apple tem um aplicativo Android para procurar AirTags nas proximidades. É provável que muitas pessoas não usem esse aplicativo.)

O Google disse na quinta-feira que a maioria dos telefones Android nas próximas semanas será atualizada automaticamente para incluir notificações anti-stalker para AirTags. As notificações não funcionam para outras marcas de rastreadores Bluetooth.

Uma vez que você tenha o software Android atualizado, poderá tocar nas notificações do telefone para obter mais informações e conselhos sobre o que fazer.

Esses alertas automatizados funcionam para a maioria dos dispositivos Android lançados a partir de 2015, disse o Google. O Google também incluiu um recurso para escanear manualmente rastreadores Bluetooth que estão perto de você. Vá para Configurações → Segurança e emergência → Alertas de rastreador desconhecido e toque no botão “Escanear agora”. (Esse recurso não estava disponível no meu telefone Android até sexta-feira pela manhã.)

Google e Apple estão trabalhando em uma tecnologia separada que poderia detectar automaticamente as principais marcas de rastreadores Bluetooth perto de você, incluindo AirTags, Tile, Chipolo e eufy Security.

Essa tecnologia ainda não está disponível. Sim, tudo isso é confuso. / TRADUÇÃO POR GUILHERME GUERRA