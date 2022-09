E se Musk, Gates, Zuckerberg e Bezos fossem a mesma pessoa? IA ‘imagina’ junção dos bilionários

A inteligência artificial (IA) Stable Diffusion imaginou como seria a fusão de quatro dos mais conhecidos rostos do mundo da tecnologia: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates e Jeff Bezos. O resultado do “Frankstein de bilionários” foi postado no Twitter com o nome de “Jeflon Zuckergates”.

A Stable Diffusion é um modelo de IA que funciona de forma parecida com a DALL-E 2, da empresa OpenAI, e gera imagens a partir de comandos de texto - o sistema usa cerca de 890 parâmetros (representações matemáticas) para gerar as imagens. O modelo foi criado por pesquisadores da empresa Stability e da univeridade Ludwig Maximilian, em Munique, Alemanha.

O Stable Diffusion foi parcialmente financiada pela empresa NightCafe, que o disponibilizou gratuitamente na internet. É possível gerar até cinco imagens por dia sem pagar nada. Acima disso, é necessário fazer uma assinatura ou comprar créditos.

Arte criada pelo estúdio Stable Diffusion Pics & DreamStudio que junta os rostos de Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk e Jeff Bezos

Modelos como o Stable Diffusion e o DALL-E 2 atingiram um avançado grau de desenvolvimento nos últimos meses e vêm fazendo sucesso nas redes sociais. Os sistemas têm potencial para ganhar espaço no mundo artístico e no design, ao ajudar profissionais com criações do ponto de vista criativo.

Já Jeflon Zuckergates, caso existisse, teria uma fortuna acumulada de US$ 565,3 bilhões, soma das fortunas de Musk (US$ 250,4 bilhões), Jeff Bezos (US$ 151,5 bilhões), Bill Gates (US$ 106,2 bilhões) e Mark Zuckerberg (US$ 57,6 bilhões).

