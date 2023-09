Elon Musk arruma confusão com Bill Gates e desiste de projetos; leia trecho inédito de biografia

Com previsão de lançamento para a próxima quarta-feira, dia 12, a nova biografia sobre o bilionário Elon Musk, escrita pelo jornalista americano Walter Isaacson, vem revelando detalhes sobre a vida do fundador da Tesla, montadora de carros elétricos.

A biografia já revelou a relação ruim entre Elon Musk e sua filha transexual, que se tornou “comunista”, segundo o bilionário. E os bastidores da compra do Twitter, concluída em outubro de 2022, vieram à tona, como as rusgas entre Musk e o então presidente executivo da empresa, Parag Agrawal.

Agora, um novo trecho, disponibilizado de forma inédita pelo Estadão nesta sexta-feira, 8, torna pública uma troca de farpas entre Elon Musk e o cofundador da Microsoft, Bill Gates. Na discussão, o desinvestimento milionário que Gates realizou na Tesla, da ordem de US$ 500 milhões, é criticado por Musk: “Pura hipocrisia”, disse ao seu biógrafo.

Leia abaixo o trecho inédito do livro.

Capítulo 71, Bill Gates - 2022

A visita

“Olha só, eu iria adorar me encontrar com você e falar sobre filantropia e clima”, disse Bill Gates a Musk quando, por acaso, se depararam um com o outro em um evento no início de 2022. As vendas das ações de Musk o haviam levado, por razões fiscais, a investir 5,7 bilhões de dólares em um fundo de caridade criado por ele. Gates, que na época gastava a maior parte do tempo fazendo filantropia, gostaria de dar muitas sugestões.

Eles tinham se encontrado antes, e a interação fora amistosa, incluída a ocasião em que Bill Gates levou o filho Rory à SpaceX. Musk, que sempre gostou mais do sistema operacional da Microsoft do que a maioria dos tecnólogos, se identificava com um sujeito que havia criado uma empresa com uma atitude intensa e incansável. Eles concordaram em marcar uma visita, e Gates, que tem uma equipe de assistentes e pessoas responsáveis por sua agenda, disse que ia incumbir seu escritório de ligar para a pessoa que cuida da agenda de Musk.

“Não tenho ninguém cuidando da minha agenda”, respondeu Musk. Ele tinha decidido se livrar de seu assistente pessoal por querer controle completo do próprio calendário. “Peça à sua secretária que ligue diretamente para mim.” Gates, que considerou “bizarro” o fato de Musk não ter alguém para cuidar da agenda, achou estranho que seus assistentes ligassem para Musk, de modo que ligou pessoalmente e marcou uma hora em que os dois pudessem se encontrar em Austin.

“Acabei de pousar”, disse Gates por mensagem de texto na tarde de 9 de março de 2022.

“Boa”, respondeu Musk, que mandou Omead Afshar se dirigir à entrada da gigafábrica para recebê-lo.

Com relação ao seleto grupo daqueles que já receberam o título de pessoa mais rica do mundo, Musk e Gates apresentam algumas semelhanças. Os dois têm mentes analíticas, uma capacidade de concentração imensa e uma confiança intelectual que beira a arrogância. Nenhum dos dois tem paciência com gente tola. Todas essas características tornavam provável que eles entrassem em rota de colisão, o que aconteceu a partir do momento em que Musk começou a fazer um passeio guiado pela fábrica.

Biografia de Elon Musk é publicada no Brasil pela Intrínseca

Gates afirmou que baterias nunca seriam capazes de prover energia para grandes carretas, e também que a energia solar não teria um papel importante para resolver o problema do clima. “Mostrei os números a ele”, diz Gates. “Trata-se de uma área em que eu claramente sabia algo que ele não sabia.” Gates também jogou duro com Musk sobre Marte. “Não me empolgo com Marte”, me disse Gates depois. “Ele está superentusiasmado com Marte. Deixei que ele explicasse a sua opinião sobre isso, e é uma coisa meio estranha. É uma coisa maluca que talvez ocorra uma guerra nuclear na Terra, e aí o pessoal em Marte está lá e vai voltar para cá e, sabe, sobreviver depois que a gente se matar.”

Apesar disso, Gates se impressionou com a fábrica que Musk tinha construído e com o conhecimento minucioso que ele mostrara ter de cada máquina e do processo. Ele também admirava a SpaceX por ela ter lançado uma grande constelação de satélites da Starlink para oferecer internet a partir do espaço. “A Starlink é a realização de algo que eu tentei com a Teledesic vinte anos atrás”, afirma Gates.

No fim da visita guiada, a conversa passou para a filantropia. Musk expressou seu ponto de vista de que a maior parte do trabalho de filantropia era “bobagem”. Ele estimava que cada dólar tinha um impacto de apenas 20 centavos, e que podia fazer muito mais pela mudança climática investindo na Tesla.

“Olha só, vou mostrar para você cinco projetos, cada um de 100 milhões”, respondeu Gates. Ele listou dinheiro para refugiados, escolas norte-americanas, uma cura para a aids, erradicação de tipos de mosquito por meio da genética e sementes geneticamente modificadas que resistirão aos efeitos da mudança climática. Gates é muito diligente quando se trata de filantropia, e prometeu escrever para Musk e enviar uma “descrição extensa das ideias”.

Havia uma questão controversa que eles precisavam abordar. Gates vendera ações da Tesla a descoberto, apostando alto que elas iam desvalorizar. Ele estava errado. Quando chegou a Austin, tinha perdido 1,5 bilhão de dólares. Musk ficara sabendo disso e estava furioso. Pessoas que apostam na baixa das ações estavam nos círculos centrais do inferno de Musk. Gates disse que lamentava o fato, mas isso não aplacou Musk. “Eu pedi desculpa”, relatou Gates. “Quando ficou sabendo que eu tinha feito venda a descoberto, ele foi supergrosseiro comigo, mas ele é supergrosseiro com muita gente, então não dá para levar muito para o lado pessoal.”

A disputa era reflexo de mentalidades diferentes. Quando perguntei a Gates por que ele havia apostado na baixa da Tesla, ele explicou que tinha calculado que a oferta de carros elétricos seria maior do que a demanda, o que levaria os preços a cair. Assenti com a cabeça, mas insisti na mesma pergunta: por que ele tinha vendido as ações a descoberto? Gates me olhou como se eu não tivesse entendido o que ele tinha acabado de explicar e respondeu como se a resposta fosse óbvia: ele achou que ao vender as ações da Tesla a descoberto podia ganhar dinheiro.

Esse modo de pensar não fazia sentido para Musk. Ele acreditava na missão de levar o mundo a passar a usar carros elétricos, e investiu todo o dinheiro de que dispunha nesse objetivo, ainda que não parecesse um investimento seguro. “Como alguém pode dizer que é apaixonado pela luta contra as mudanças climáticas e aí fazer algo que reduzia o investimento total na empresa que mais estava fazendo algo nessa direção?”, me perguntou Musk poucos dias depois da visita de Gates. “É pura hipocrisia. Por que ganhar dinheiro com o fracasso de uma empresa automotiva de energia sustentável?”

Grimes acrescentou a interpretação dela: “Acho que é meio que uma competição para ver quem tem o pinto maior.”

Gates retomou a conversa em meados de abril, e enviou para Musk o documento que havia prometido sobre filantropia com opções que ele havia escrito pessoalmente. Musk respondeu por texto com uma única pergunta: “Você continua apostando meio bilhão de dólares contra a Tesla?”

Gates estava sentado no salão de jantar do hotel Four Seasons em Washington, D.C., com o filho Rory, que estava começando a pós-graduação. Ele riu, mostrou a mensagem para Rory e pediu um conselho sobre como responder.

“Diga que sim e depois mude de assunto rápido”, sugeriu Rory.

Gates tentou essa abordagem. “Lamento dizer que isso ainda não foi resolvido”, respondeu ele. “Eu queria discutir possibilidades de filantropia.”

Não funcionou. “Lamento”, respondeu Musk imediatamente. “Não posso levar a sério a sua filantropia sobre clima se você está apostando tão alto assim contra a Tesla, a empresa que mais trabalha para resolver a questão climática.”

Quando irritado, Musk pode ser brutal, especialmente no Twitter. Ele tuitou uma foto de Gates com uma camisa polo que realçava uma barriga saliente que quase dava a impressão de que ele estava grávido. “Caso você precise acabar rapidinho com uma ereção”, dizia o comentário de Musk.

Gates estava de fato intrigado com o motivo que levou Musk a ficar incomodado por ele vender as ações a descoberto. E Musk estava igualmente intrigado por Gates achar isso intrigante. “A essa altura, estou convencido de que ele é categoricamente louco (e um cretino de verdade)”, me escreveu Musk depois da conversa que tivera com Gates. “Eu realmente queria gostar dele (suspiros).”

De sua parte, Gates foi bem mais gracioso. Ainda naquele ano, ele compareceu a um jantar em Washington no qual as pessoas estavam criticando Musk. “Vocês podem achar o que quiserem sobre o comportamento do Elon”, disse Gates, “mas não existe ninguém em nossa época que tenha feito mais do que ele para ampliar as fronteiras da ciência e da inovação”.

Filantropia

Musk demonstrou pouco interesse por filantropia ao longo dos anos, pois tinha a impressão de que poderia fazer mais bem à humanidade mantendo dinheiro investido nas empresas dele que trabalhavam em prol da energia sustentável, da exploração espacial e da segurança da inteligência artificial.

Poucos dias depois de Bill Gates visitá-lo com sugestões de filantropia, Musk se sentou a uma mesa no mezanino que dava vista para as linhas de montagem da nova gigafábrica da Tesla, no Texas, com Birchall e quatro conselheiros de planejamento patrimonial. Embora não tivesse sido convencido por Gates a mergulhar na filantropia, ele queria ideias para financiar algo que fosse mais operacional do que uma fundação tradicional.

A opção proposta por Birchall era criar uma holding sem fins lucrativos, que é mais ou menos uma empresa que orienta e financia múltiplas organizações sem fins lucrativos que estão sob a proteção dela própria. Como Birchall explicou, a estrutura seria similar à do Howard Hughes Medical Institute. “Vamos fazer isso aos poucos”, me disse Birchall, “mas em última instância isso pode se tornar algo bem grande, quem sabe, um verdadeiro instituto de ensino superior”.

Embora o conceito tivesse agradado a Musk, ele não estava pronto para se comprometer. “Tenho muita coisa em que pensar agora”, disse ele ao sair da mesa.

Verdade, ele tinha mesmo. Naquele dia, 6 de abril de 2022, estava se preparando para a abertura da Giga Texas, e passou a manhã numa intensa caminhada de inspeção na linha de montagem do Model Y e aprovando os detalhes da festa que estava sendo planejada, batizada de Giga Rodeio. Também era o dia da conversa remota com autoridades da Casa Branca sobre comércio internacional, China e subsídios para baterias. E ainda havia a questão que estava ocupando mais espaço na cabeça de Musk, uma oferta que havia acabado de aceitar, mas sobre a qual tinha dúvidas: entrar para o conselho de uma empresa cujas ações ele vinha acumulando em segredo desde janeiro.

‘ELON MUSK’, por Walter Isaacson