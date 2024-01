Elon Musk deixa posto de homem mais rico do mundo após perda de US$ 18 bilhões em um dia

O empresário Elon Musk não é mais o homem mais rico do mundo desde esta sexta-feira, 26. Com patrimônio avaliado em US$ 204 bilhões pelo ranking de bilionários da revista Forbes, o dono da Tesla perdeu mais de US$ 18,8 bilhões no dia anterior.

A queda no patrimônio aconteceu após a montadora de carros elétricos não atender as expectativas de Wall Street na noite de quarta-feira, com crescimento anual de 1% nas vendas automotivas. Além disso, a Tesla projeta um ano difícil para 2024, com desaceleração na entrega de novos veículos. Como resultado, as ações da companhia caíram cerca de 13,2% no dia seguinte. Elon Musk, 52 anos, detém 21% das ações da Tesla, o que faz com que seu patrimônio seja dependente do bom resultado do desempenho da montadora na Bolsa americana. Isso significa que, se a empresa crescer em capitalização, a fortuna de Musk também deve aumentar.

Em 4 de novembro 2021, quando a Tesla era uma das poucas companhias com avaliação trilionária (junto de Apple, Microsoft, Google, Amazon e Meta), a fortuna de Musk chegou a ser avaliada em US$ 320,3 bilhões, valor inédito na história. Em 4 de abril de 2022, porém, o bilionário já havia perdido US$ 100 bilhões, em meio à desaceleração do mercado de capitais e à compra do Twitter, hoje chamado X (tendo de vender o equivalente a US$ 31 bilhões em ações da Tesla para financiar a aquisição da rede social).

Atualmente, o homem mais rico do mundo é o francês Bernard Arnault, presidente executivo do conglomerado de moda LVMH, dona de grifes como Louis Vuitton, Sephora e Tiffany’s. O patrimônio da família Arnault é de US$ 207 bilhões, diz a Forbes.

O terceiro colocado da lista da Forbes é Jeff Bezos, fundador da Amazon. A fortuna do americano é avaliada em US$ 181,3 bilhões. Em seguida vêm Larry Ellison (Oracle), com US$ 142,2 bilhões, e Mark Zuckerberg (Meta), com US$ 139,1 bilhões.