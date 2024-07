Emissões do Google crescem quase 50% devido à inteligência artificial

Data centers são importantes para o treinamento e operação de modelos de inteligência artificial, a exemplo do Gemini, do próprio Google. Uma pesquisa do Electric Power Research Institute de maio apontou que, até o ano de 2030, esses centros podem utilizar até 9% de toda a eletricidade gerada nos Estados Unidos.

Seus computadores e sistemas de refrigeração exigem grandes quantidades de energia elétrica, o que, por sua vez, coloca bastante pressão sobre o meio ambiente.