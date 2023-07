Cogumelo, limão, fênix: esses são uns dos 28 novos emojis da safra de 2023; veja lista

Um limão verde, uma fênix e um cogumelo marrom estão entre os emojis cotados para o próximo pacote de figurinhas da Emojipedia, que pode ser lançado entre 2023 e 2024. São 28 desenhos na versão Emoji 15.1, enviados para aprovação do consórcio Unicode, organização responsável por padronizar caracteres em teclados de celulares e computadores.

Os novos emojis propostos incluem duas cabeças balançando, uma corrente quebrando e modelos de família sem representação de gênero, apenas ilustradas por silhuetas azuis em formato de busto.

Além disso, a atualização também inclui figurinhas já existentes, mas apontadas para outro lado, como cadeiras de rodas, pessoas andando, correndo e agachadas.

Emojis cotados para o próximo pacote de figurinhas da Emojipedia, que pode ser lançado entre 2023 e 2024 Foto: Emojipedia/Reprodução

Os novos modelos, desenhados pelo chefe de design da Emojipedia, Joshua Jones, estão sujeitos à aprovação da Unicode. Caso aceitos, as empresas responsáveis pelos sistemas operacionais – como Apple e Google, com iOS e Android, respectivamente – podem criar os próprios desenhos ou modificá-los. É por isso que alguns emojis diferem de plataforma para plataforma.

As figurinhas propostas seguem a esteira do Emoji Awards, uma premiação da Emojipedia que escolhe o desenho mais representativo do ano. Em 2023, o vencedor foi a carinha derretendo, que desbancou outros 16 nomes no páreo.