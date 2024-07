Esse pioneiro quer fundir a própria mente com sistemas de IA

Sentado perto de uma janela no Four Seasons Hotel de Boston, com vista para um lago de patos no Jardim Público da cidade, Ray Kurzweil segurou uma folha de papel que mostrava o crescimento constante da quantidade de potência bruta de computador que um dólar poderia comprar nos últimos 85 anos.

“Se você criar algo que seja milhares de vezes - ou milhões de vezes - mais poderoso do que o cérebro, não poderemos prever o que ele fará”, disse ele, usando suspensórios multicoloridos e um relógio do Mickey Mouse que comprou na Disney World no início dos anos 1980.

A sequência de Ray Kurzweil para seu livro de 2005, "The Singularity Is Near", chama-se "The Singularity Is Nearer" Foto: Tony Luong/NYT

Kurzweil, um renomado inventor e futurista que construiu uma carreira com base em previsões que desafiam a sabedoria convencional, fez a mesma afirmação em seu livro de 2005, “The Singularity Is Near” (A Singularidade Está Próxima). Após a chegada de tecnologias de inteligência artificial como o ChatGPT e os recentes esforços para implantar chips de computador na cabeça das pessoas, ele acredita que é o momento certo para reafirmar sua afirmação. Na semana passada, ele publicou uma continuação: “A Singularidade está mais próxima”.

Agora que Kurzweil tem 76 anos e está se movendo muito mais devagar do que antes, suas previsões têm uma vantagem adicional. Há muito tempo ele diz que planeja vivenciar a Singularidade, fundir-se com a IA e, dessa forma, viver indefinidamente. Mas se a Singularidade chegar em 2045, como ele afirma que acontecerá, não há garantia de que ele estará vivo para vê-la.

“Até mesmo um jovem saudável de 20 anos pode morrer amanhã”, disse ele.

Mas sua previsão não é tão extravagante quanto parecia em 2005. O sucesso do chatbot ChatGPT e de tecnologias semelhantes incentivou muitos cientistas da computação proeminentes, executivos do Vale do Silício e capitalistas de risco a fazer previsões extravagantes sobre o futuro da IA e como ela alterará o curso da humanidade.

Os gigantes da tecnologia e outros investidores de grande porte estão injetando bilhões no desenvolvimento da IA, e as tecnologias estão ficando mais poderosas a cada poucos meses.

Muitos céticos alertam que as previsões extravagantes sobre a inteligência artificial podem desmoronar à medida que o setor se depara com os limites das matérias-primas necessárias para construir a IA, incluindo energia elétrica, dados digitais, matemática e capacidade de computação. O otimismo tecnológico também pode parecer míope - e com direito - diante dos muitos problemas do mundo.

“Quando as pessoas dizem que a IA resolverá todos os problemas, elas não estão realmente analisando as causas desses problemas”, disse Shazeda Ahmed, pesquisadora da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que explora as afirmações sobre o futuro da IA.

O grande salto, é claro, é imaginar como a consciência humana se fundiria com uma máquina, e pessoas como o Kurzweil se esforçam para explicar como exatamente isso aconteceria.

Kurzweil previu há muito tempo que os avanços da IA e da nanotecnologia, que podem alterar o corpo em nível celular, irão contrapor-se à inevitabilidade da morte Foto: Tony Luong/NYT

Nascido na cidade de Nova York, o Kurzweil começou a programar computadores na adolescência, quando os aparelhos eram máquinas do tamanho de um cômodo. Em 1965, quando tinha 17 anos, ele apareceu no programa de televisão da CBS “I’ve Got a Secret”, apresentando uma peça para piano composta por um computador que ele projetou.

Quando ainda era aluno da Martin Van Buren High School, no Queens, trocou cartas com Marvin Minsky, um dos cientistas da computação que fundou o campo da inteligência artificial em uma conferência em meados da década de 1950. Ele logo se matriculou no Massachusetts Institute of Technology (MIT) para estudar com o Dr. Minsky, que se tornou o rosto dessa nova busca acadêmica - uma mistura de ciência da computação, neurociência, psicologia e uma crença quase religiosa de que máquinas pensantes eram possíveis.

Quando o termo inteligência artificial foi apresentado ao público pela primeira vez, em uma conferência realizada em 1956 no Dartmouth College, o Dr. Minsky e os outros cientistas da computação ali reunidos não acreditavam que demoraria muito para construir máquinas que pudessem se equiparar ao poder do cérebro humano. Alguns argumentaram que um computador venceria o campeão mundial de xadrez e descobriria seu próprio teorema matemático em uma década.

Eles eram um pouco otimistas demais. Um computador não venceria o campeão mundial de xadrez até o final da década de 1990. E o mundo ainda está esperando que uma máquina descubra seu próprio teorema matemático.

Essa era uma ideia antiga, descartada por pessoas como o Dr. Minsky décadas antes. Mas ela começou a funcionar de maneiras surpreendentes, graças às enormes quantidades de dados que o mundo havia carregado na internet e à chegada do poder de computação bruto necessário para analisar todos esses dados.

O resultado, em 2022, foi o ChatGPT. Ele foi impulsionado por esse crescimento exponencial da capacidade de computação.

Geoffrey Hinton, professor da Universidade de Toronto que ajudou a desenvolver a tecnologia de redes neurais e pode ser o maior responsável por seu sucesso do que qualquer outro pesquisador, já descartou a previsão do Kurzweil de que as máquinas ultrapassariam a inteligência humana antes do final desta década. Agora, ele acredita que ela foi perspicaz.

“A previsão dele não parece mais tão tola. As coisas estão acontecendo muito mais rápido do que eu esperava”, disse o Dr. Hinton, que até recentemente trabalhava no Google, onde Kurzweil lidera um grupo de pesquisa desde 2012.

O Dr. Hinton está entre os pesquisadores de IA que acreditam que as tecnologias que impulsionam chatbots como o ChatGPT podem se tornar perigosas - talvez até mesmo destruir a humanidade. Mas o Kurzweil é mais otimista.

Ele previu há muito tempo que os avanços na IA e na nanotecnologia, que poderiam alterar os mecanismos microscópicos que controlam a maneira como nossos corpos se comportam e as doenças que os afligem, farão com que a inevitabilidade da morte seja repelida. Em breve, disse ele, essas tecnologias prolongarão a vida em um ritmo mais rápido do que o envelhecimento das pessoas, chegando a uma “velocidade de escape” que permitirá que as pessoas prolonguem suas vidas indefinidamente.

“No início da década de 2030, não morreremos por causa do envelhecimento”, disse ele.

Se ele conseguir chegar a esse momento, explicou Kurzweil, provavelmente conseguirá chegar à Singularidade.

Mas as tendências que ancoram as previsões do Kurzweil - gráficos de linhas simples que mostram o crescimento da potência dos computadores e de outras tecnologias durante longos períodos de tempo - nem sempre seguem o caminho que as pessoas esperam, disse Sayash Kapoor, pesquisador da Universidade de Princeton e coautor do influente boletim on-line “A.I. Snake Oil” e de um livro com o mesmo nome.

Quando um repórter do jornal americano New York Times perguntou ao Kurzweil se ele estava prevendo a imortalidade para si mesmo em 2013, ele respondeu: “o problema é que não posso pegar o telefone com você no futuro e dizer: ‘bem, consegui, vivi para sempre’, porque nunca é para sempre.” Em outras palavras, nunca se poderia provar que ele estava certo.

Mas ele poderia estar errado. Sentado perto da janela em Boston, Kurzweil reconheceu que a morte vem em muitas formas. E ele sabe que sua margem de erro está diminuindo.

Ele se lembrou de uma conversa com sua tia, uma psicoterapeuta, quando ela tinha 98 anos de idade. Ele explicou sua teoria da velocidade de escape da longevidade da vida - que as pessoas acabarão chegando a um ponto em que poderão viver indefinidamente. Ela respondeu: “você pode, por favor, se apressar com isso?” Duas semanas depois, ela morreu.

Embora o Dr. Hinton esteja impressionado com a previsão do Kurzweil de que as máquinas se tornarão mais inteligentes do que os humanos até o final da década, ele não está tão convencido da ideia de que o inventor e futurista viverá para sempre.

“Acho que um mundo dirigido por homens brancos de 200 anos de idade seria um lugar terrível”, disse o Dr. Hinton.

