Está se sentindo exausto? Veja como passar menos tempo nas redes sociais

Você tem passado muitas horas em suas redes sociais sentindo-se ansioso, combativo ou simplesmente improdutivo? Assim como a limitação da exposição à rede social foi recomendada para a saúde mental das crianças, muitos adultos também podem se beneficiar.

Mesmo que você não esteja pronto para uma desintoxicação digital completa (em que você reduz drasticamente o uso do celular ou até mesmo fica uma semana offline), pequenos ajustes em sua rotina diária podem ajudá-lo a reservar tempo para outras atividades. E se você decidiu que é hora de seguir em frente, veja o que pode levar com você antes de encerrar suas contas.

Redes sociais são uma ótima forma de se conectar com pessoas, mas às vezes podem te sobrecarregar se o uso for muito frequente Foto: Adobe Stock

Estabeleça limites

As plataformas de rede social oferecem bons motivos para permanecer nelas, como conectar familiares distantes ou oferecer espaço comunitário online para grupos de pessoas. Se você quiser continuar a usá-las, mas com moderação, as configurações do seu telefone podem ajudar. Primeiro, tente controlar as notificações dos aplicativos sociais. Em um iPhone ou iPad com iOS, abra o ícone Configurações, toque em Notificações e role para baixo na lista de aplicativos para silenciar os aplicativos selecionados. No menu Configurações de um telefone com Android, toque em Notificações e depois em Notificações de aplicativos para acessar os controles.

Se você preferir silenciar as notificações por períodos específicos (como o horário de trabalho), use as configurações do modo “foco” do telefone ou o recurso Não perturbe. No iOS 18, selecione Configurações e, em seguida, Foco para acessar os controles. No Android 15, vá para Configurações e role para baixo até Bem-estar digital e Controle dos pais para acessar as opções do Modo de foco, Não perturbe e outras ferramentas para bloquear interrupções.

A Apple e o Google também incluem controles para racionar o tempo nos aplicativos. Nas configurações do iOS 18, selecione Screen Time (Tempo de tela), selecione App & Website Activity (Atividade de aplicativos e sites) e ative-a (se já não estiver ativada) e, em seguida, toque em App Limits (Limites de aplicativos). Nas configurações de Bem-estar digital do Android 15, toque no gráfico circular na parte superior da tela e, em seguida, selecione os aplicativos da lista abaixo para definir suas restrições.

Remova a tentação

É fácil desperdiçar partes do dia dando uma olhada rápida nos seus feeds de rede social. Se limitar as notificações ou definir temporizadores para seu uso não for suficiente, vá além: Exclua o aplicativo do seu telefone.

A exclusão do aplicativo não exclui sua conta social. No entanto, isso o obriga a verificar seus feeds em um dispositivo diferente, como um laptop ou tablet que fica em casa.

Para excluir um aplicativo de um iPhone ou iPad, pressione e mantenha pressionado o ícone da tela inicial, selecione Remover aplicativo e, em seguida, Excluir aplicativo.

A desinstalação de aplicativos em um telefone Android pode variar de acordo com a versão do hardware e do software, mas no Android 13 e posterior, abra a Google Play Store, toque no ícone do seu perfil no canto superior direito, escolha Gerenciar aplicativos e dispositivos, depois toque em Gerenciar. Em alguns telefones, você também pode arrastar o ícone de um aplicativo para a parte superior da tela e soltá-lo na opção Desinstalar.

A maioria das plataformas de rede social permite que você faça uma pausa temporária desativando sua conta Foto: Adobe Stock

Faça uma pausa

A maioria das plataformas de rede social permite que você faça uma pausa temporária desativando sua conta. A desativação basicamente oculta seu perfil até que você faça login novamente para reativá-lo. As etapas variam de acordo com a plataforma, mas normalmente você inicia o processo na área de configurações da conta. Verifique a seção de suporte da plataforma para obter instruções específicas.

Se decidir desativar, verifique a política da empresa de rede social. Algumas plataformas, como X e Snapchat, oferecem um período de 30 dias de desativação antes que a conta seja automaticamente excluída para sempre.

Outras plataformas, incluindo Facebook, Bluesky, YouTube e TikTok, não estabelecem um limite de tempo para seu retorno. A desativação de uma conta do Instagram também coloca sua conta do Threads (se você tiver uma) no gelo.

Saia de vez

Ao contrário da desativação, a exclusão de sua conta é uma saída permanente da plataforma. A opção de exclusão geralmente está na mesma área das configurações que os controles de desativação.

Se você decidir excluir, todo o conteúdo que publicou na plataforma desaparecerá, mas muitos sites permitirão que você baixe um arquivo de suas fotos e outras publicações antes de sair. Procure a opção “Baixar suas informações” ou “Baixar seus dados” nas configurações de sua conta.

Facebook, Instagram, X, Snapchat e TikTok estão entre os que têm instruções em suas páginas de suporte. O site de ajuda do Google para o YouTube tem um guia para baixar vídeos que você carregou em seu canal, e você também pode obter esses clipes usando a ferramenta Google Takeout.