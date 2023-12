Estas empresas de marketing dizem que ouvem você pelo seu celular. Saiba como se proteger

Você já falou em voz alta sobre um assunto e, pouco tempo depois, viu algum produto ou marca relacionado a esse tema sendo exibido em uma publicidade na internet? Para algumas pessoas, isso é apenas uma coincidência. Para outras, trata-se do microfone do smartphone “ouvindo” a conversa.

Considerada polêmica por borrar as fronteiras com privacidade e consentimento do usário, essa última possibilidade foi confirmada por duas empresas de marketing dos Estados Unidos, conforme revelou o site 404 Media em reportagem publicada nesta quarta-feira, 19.

As companhias americanas MindSift e Cox Media Group (CMG) afirmaram publicamente que utilizam o microfone dos celulares de usuários pelo mundo para bisbilhotar conversas, entender o conteúdo e direcionar publicidade a essas pessoas por meio de anúncios microssegmentados.

A CMG, por exemplo, chama essa prática de “Audição Ativa”, com capacidade de identificar consumidores “a partir de conversas casuais em tempo real”, afirma o 404 Media a partir de documentos de divulgação da companhia para atrair clientes. Essa tecnologia aconteceria por meio de microfones instalados em smartphones, TVs inteligentes e outros dispositivos.

“O que significaria para a sua empresa se você pudesse atingir clientes potenciais que estão discutindo ativamente a necessidade de seus serviços em suas conversas diárias? Não, não se trata de um episódio de Black Mirror — são os dados de voz, e a CMG tem os recursos para usá-los a seu favor”, dizia a empresa em seu site, até deletar a página após contato do 404 Media, cuja reportagem confirmou a informação por meio do site WayBack Machine, cujo propósito é arquivar páginas da Web.

A MindSift faz afirmação semelhante. Dois dos três fundadores da empresa de marketing disseram publicamente, em um podcast “Real Business Roundtable”, que a tecnologia da companhia ouve conversas de usuários. “Eu vou dizer, tipo, ‘Ei, você já falou algo e viu um anúncio disso?’. Nós somos os caras. Somos nós. Distribuímos a tecnologia, que está conosco há um tempo, mas a tocha já foi passada”, declarou o fundador e vice-presidente Andy Galeshahi.

O site da MindSift também confirma que faz essa escuta por meio de tecnologia de análise de dados de voz de milhões de dispositivos. A empresa diz que “é possível saber exatamente quando alguém está em busca de algo no mercado para praticamente qualquer produto ou serviço em tempo real, o que dá à empresa de vendas uma vantagem significativa sobre a concorrência”, diz o 404 Media, citando o site da MindSift.

Privacidade de usuários pode estar em risco com microfone de celular ligado Foto: Dado Ruvic/Reuters - 28/3/2018

O 404 Media acrescenta que nenhuma das duas empresas explica como a tecnologia funciona, levantando dúvidas sobre a eficácia do serviço oferecido pela CMG e MindSift.

Como evitar que seu celular ‘ouça’ você

Tanto o Google (dono do Android) quanto a Apple (dona do iPhone) permitem que usuários desativem o uso do microfone para alguns aplicativos.

Siga estes passos no Android para desativar a câmera e microfone de alguns apps:

Deslize de cima para baixo na tela duas vezes;

Toque no bloco da câmera ou do microfone para desativar o acesso a eles;

Se os blocos não estiverem lá, toque em Editar ou Adicionar na parte de baixo das Configurações Rápidas;

Toque e arraste o bloco para adicioná-lo às Configurações rápidas.

No iPhone, siga estes passos para desativar o microfone e câmera de aplicativos:

Acesse Ajustes, e clique em Privacidade e Segurança;;

Toque em um recurso de hardware, como Câmera, Bluetooth, Rede Local ou Microfone.

Ainda, os dois sistemas acusam quando algum app está usando a câmera ou voz. No Android, um ícone verde vai aparecer no topo da tela. Já no iOS, o ícone verde significa que a câmera está em uso e o ícone laranja, o microfone.