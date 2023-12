THE WASHINGTON POST - Faz sentido que os pais queiram compartilhar seus filhos com o mundo. Seus sorrisos fáceis, momentos de alegria e marcos parecem ser algo inocente a ser comemorado.

A maioria das pessoas também sabe que não deve publicar excessivamente imagens de crianças pequenas, pré-adolescentes ou adolescentes online.

A esta altura, já estamos familiarizados com os riscos de compartilhar fotos e vídeos de menores em sites ou aplicativos de mídia social, onde eles podem ser usados para intimidação ou mal utilizados por estranhos. Uma ameaça em evolução são as ferramentas de inteligência artificial (IA), que estão melhorando em um ritmo acelerado. Elas podem ser alimentadas com imagens e fotos reais para criar “falsificações convincentes”.

Isso já está acontecendo. Estudantes do ensino médio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, supostamente usaram ferramentas de IA para criar imagens sexualizadas de seus colegas de classe usando “fotos originais” tiradas por eles. Um estudante do ensino médio em Washington supostamente usou fotos reais de colegas de classe para criar imagens sexualizadas que foram compartilhadas. E, na Espanha, pais de mais de 20 meninas com idades entre 11 e 17 anos afirmam que fotos de suas filhas foram alteradas usando ferramentas de IA para criar imagens sexuais.

Fotos de crianças na internet podem ser manipuladas por IA e compartilhadas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

As ferramentas de IA “precisam de apenas uma foto atualmente”, diz Wael Abd-Almageed, cientista principal e diretor de pesquisa do Instituto de Ciências da Informação da Universidade do Sul da Califórnia. “Você pode treinar a IA para captar as características faciais de alguém. Portanto, se a IA conseguir captar as características faciais de uma criança, você poderá substituí-las em um vídeo.”

Quanto você pode realmente remover da internet?

Não existe um botão de borracha mágico para apagar todas as imagens ou vídeos de alguém da internet. Se você já sabe o que deseja remover, é mais fácil, mas, se estiver lidando com uma criança cuja imagem foi amplamente compartilhada, localizar tudo será demorado ou até mesmo impossível.

“O que vai para a internet fica na internet. Nunca desaparece”, disse Abd-Almageed.

As imagens e os vídeos são compartilhados e compartilhados novamente, armazenados em backup e arquivados pelas empresas, ou podem ser salvos e compartilhados em bate-papos criptografados ou na dark web, disse ele. Mesmo a remoção de uma foto de um menor de idade dos resultados de pesquisa do Google não a retira de fato da internet. Ela ainda existirá no site que a estava hospedando.

Seja para limpar o passado ou controlar o futuro, manter todos os dados de uma criança fora da internet também é um compromisso enorme e pode não ser realista para a maioria das famílias.

“Talvez não seja um nível de vigilância com o qual a maioria de nós possa conviver neste momento”, disse Devorah Heitner, autora de “Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital World”. Em vez disso, ela sugere olhar para o futuro e dar a seu filho a oportunidade de decidir se e onde a imagem dele aparecerá on-line.

Qual é o processo do Google, TikTok e Facebook?

A maioria das grandes empresas de tecnologia tem u sistema para solicitar a remoção de imagens. Reunimos os procedimentos básicos para o Google, o TikTok, o Facebook e o Instagram. Sempre há exceções, e nem todas as fotos podem ser removidas. À medida que seus filhos ficarem mais velhos, você também poderá ter problemas com o fato de eles quererem se compartilhar mais do que você gostaria - a maioria dos serviços permite que menores de idade criem suas próprias contas, desde que tenham 13 anos ou mais.

Pesquisa do Google, Fotos, Drive: Um menor de idade, seu responsável ou alguém autorizado a agir em seu nome, como um advogado, pode solicitar que um conteúdo - uma imagem, um vídeo ou um texto - seja removido dos resultados da Pesquisa Google usando este formulário. Há algumas limitações. O conteúdo é removido apenas dos resultados do Google, mas continuará existindo no site original. O Google não removerá o conteúdo se ele estiver em sua própria página de mídia social e poderá recusar solicitações se as imagens forem de interesse público - por exemplo, se uma criança for uma figura pública ou se a foto for de um evento digno de notícia. Em geral, o processo leva alguns dias. Se a imagem estiver no Google Fotos, você pode denunciá-la aqui, e no Google Drive aqui. Se for uma foto que foi removida, mas ainda aparece nos resultados de pesquisa, use esta ferramenta.

YouTube: Se houver um vídeo de uma criança no YouTube, o menor ou seu representante poderá preencher uma solicitação de remoção aqui. O YouTube está adicionando materiais gerados por IA em suas políticas para que você também possa solicitar sua remoção com mais facilidade.

Facebook e Instagram: Esses sites de mídia social só permitirão que os pais solicitem a remoção de conteúdo para menores de 13 anos. Se a criança tiver entre 13 e 17 anos, ela mesma deverá enviar uma solicitação. Os links para os formulários do Facebook estão aqui, e os formulários do Instagram estão aqui.

TikTok: Se você quiser solicitar que o TikTok remova um vídeo de um menor de idade, a pessoa retratada ou seu responsável deverá preencher este formulário de privacidade. Selecione “denunciar uma violação de privacidade” no menu suspenso. A publicação de um menor de idade sem sua permissão não viola automaticamente as diretrizes da comunidade da empresa - mas, se for sinalizada, a empresa diz que deve removê-la.

Como você encontra as imagens que deseja remover?

Comece com pesquisas de seus nomes no Google, vasculhe as contas de mídia social suas, de membros da família e de escolas ou clubes aos quais eles tenham pertencido. Se estiver procurando cópias de uma imagem específica, tente fazer uma pesquisa de imagem reversa. Vá para images.google.com e clique no ícone da câmera para pesquisar por imagem.

O que vai para a internet fica na internet. Nunca desaparece. Wael Abd-Almageed, cientista principal e diretor de pesquisa do Instituto de Ciências da Informação da Universidade do Sul da Califórnia

Várias empresas controversas de detecção de rostos, como a Clearview AI e a PimEyes, podem pegar uma imagem de uma pessoa e encontrar correspondências na internet. Infelizmente, elas não foram projetadas para serem úteis para as pessoas que tentam controlar sua própria privacidade. A PimEyes está disponível para o público, mas recentemente disse que não incluiria mais rostos que seus sistemas de IA sinalizassem como menores de idade. A Clearview AI afirma que seu banco de dados é destinado a entidades como as autoridades policiais, não a indivíduos.

Há pouca ou nenhuma legislação que impeça as empresas de fazer scraping de imagens na Web. No entanto, há leis estaduais de privacidade que você pode usar para obter uma lista de imagens desses sites na Califórnia, Colorado, Connecticut e Virgínia, EUA. Primeiro, envie uma solicitação para acessar suas informações ou as de seu filho - aqui está o link do PimEyes e aqui está o da Clearview. Você deve receber um arquivo que mostra todas as imagens encontradas e os sites onde elas estão hospedadas. Em seguida, você pode ir diretamente a esses sites para solicitar a remoção das imagens. Quando terminar, faça outra solicitação, mas desta vez para excluir todos os seus dados.

O que você pode fazer daqui para frente?

É mais fácil estabelecer regras para o compartilhamento no futuro do que limpar o passado. No caso de crianças menores, essa responsabilidade recairá sobre os adultos que as cercam.

Compartilhe imagens e vídeos de seus filhos somente de forma privada. A maneira mais segura é em bate-papos em grupo criptografados, como o iMessage, da Apple, ou o Signal. Se preferir o alcance mais amplo das mídias sociais, você pode publicar fotos da família com os rostos desfocados ou usar opções que “desaparecem”, como o Instagram Stories. Comunique claramente suas preferências aos membros da família, como informar ao avô que você não quer que ele compartilhe fotos de bebês no Facebook.

Com as escolas de ensino médio no centro desses escândalos iniciais de IA, considere onde os alunos encontram fotos uns dos outros. À medida que as crianças participam de diferentes programas, escolas e atividades, os responsáveis receberão formulários de liberação de fotos para assinar. Você pode optar por não participar de todos eles, se quiser, ou apenas daqueles que desejam usar imagens publicamente ou em grupos fechados.

É importante que as crianças possam confiar em nós para não violar sua privacidade Devorah Heitner, autora de “Growing Up in Public: Coming of Age in a Digital World”

Quando eles entrarem na adolescência, você provavelmente precisará passar algumas dessas decisões para os próprios filhos. Forneça a eles todas as informações e o apoio de que precisam para tomar boas decisões, caso queiram iniciar um canal no YouTube ou até mesmo aparecer no feed do Instagram de um amigo.

“Há um ponto em que acho que todos nós estamos na internet”, disse Heitner. “Dar às crianças o poder e o controle sobre quando elas publicam sobre si mesmas lhes dá autonomia sobre sua própria reputação - pode haver todos os tipos de motivos pelos quais elas não querem que publiquemos certas coisas, e é importante que elas possam confiar em nós para não violar sua privacidade.”

