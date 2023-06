Falastrão e ativo nas redes: como Zuckerberg se inspira em Musk para se manter relevante

THE WASHINGTON POST - No último ano, Mark Zuckerberg apareceu em podcasts apresentados pelo comediante Joe Rogan e pelo pesquisador de inteligência artificial (IA) Lex Fridman, ambos populares entre os fãs do CEO do Twitter, Elon Musk.

Zuckerberg postou no Instagram fotos suadas em ação mostrando suas habilidades em jiu-jitsu e nesta semana, aceitou o desafio de Musk para uma luta em jaula após notícias sobre a Meta criando um concorrente para o Twitter. Os dois concordaram em lutar no “Octógono de Vegas”, uma arena do Ultimate Fighting Championship (UFC), embora não esteja claro se isso acontecerá.

Tudo isso faz parte de uma estratégia para mostrar Zuckerberg como um inovador visionário - a ideia é “dar um banho de loja” na imagem do executivo diante de um público que está perdendo o entusiasmo pelo seu império de mídia social. Assim, Zuck intensificou seus esforços no último ano, cortejando as mesmas pessoas que têm sido cativadas por Musk, empresário que se tornou concorrente direto do chefe do Facebook em mais de um sentido.

Mark Zuckerberg vem treinando jiu jitsu e aceitou lutar com Musk Foto: Instagram/@zuck/Reprodução

“Acho que Mark também está sentindo que não é respeitado”, disse Bhaskar Chakravorti, decano de negócios globais da Fletcher School da Universidade Tufts. Ele faz referência ao fato de que a Meta enfrenta demissões e o metaverso parece um sonho distante. Desafiar Musk para uma luta seria “uma maneira de mostrar que como ele é ousado. Ele pode ser um tech bro como qualquer outro.’”

A Meta há muito entende que Zuckerberg é sinônimo de seus produtos - muito mais do que CEOs de outras grandes empresas de tecnologia. A companhia até realizou pesquisas sobre a simpatia projetada por Zuck, disse uma das pessoas familiarizadas com a estratégia de comunicação da empresa. O chefão é muito sensível a ser percebido como um inovador e interessado no que o público pensa.

A equipe de relações de comunicação da Meta tem posicionado Zuckerberg como o principal contador de histórias da empresa nos últimos anos, anunciando muitos dos produtos da empresa diretamente. Isso também significou colocá-lo em frente a jornalistas e influenciadores com prestígio junto a early adopters e a força de trabalho de tecnologia. Essa mudança também coincidiu com os planos da empresa de mudar o nome para Meta e a decisão de Zuckerberg de promover o Presidente de Assuntos Globais, Nick Clegg, a principal defensor da moderação de conteúdo da empresa.

Nas últimas semanas, Zuckerberg também procurou reconquistar o apoio de seus funcionários, após dezenas de milhares de demissões. O CEO defendeu sua liderança internamente, argumentando que deveria ser julgado com base no progresso da empresa em direção aos seus objetivos de negócios. Além disso, ele tem passado mais tempo falando sobre os novos investimentos da empresa em inteligência artificial (IA). O objetivo é entusiasmar mais os funcionários com os rumos da empresa.

Zuckerberg recorreu ao Instagram para tentar promover uma imagem mais ousada. Três semanas atrás, ele postou uma selfie usando um colete camuflado, anunciando que acabara de completar o “Desafio Murph”, um popular desafio de exercícios que requer uma grande dose de corrida, puxadas, flexões e agachamentos usando um colete com peso de 10 kg.

O jiu-jitsu, nos últimos anos, também ganhou destaque. Depois que foi divulgado que Zuckerberg foi estrangulado até perder a consciência durante uma de suas lutas, o CEO contatou o New York Times para negar que isso tenha acontecido, segundo o jornal.

Em 2021, ele postou um vídeo dele mesmo usando um hoverboard com uma bandeira americana no dia 4 de julho. “Os fundadores das gigantes de tecnologia estão querendo conduzir sua narrativa diretamente”, diz Brooke Hammerling, consultora de relações públicas para empresas de tecnologia. “A história do CEO pode se tornar maior que a própria empresa.”

Diferenças entre Zuckerberg e Musk

Embora Zuckerberg e Musk compartilhem muitas características como CEOs de tecnologia, suas imagens públicas percorrem caminhos diferentes.

A imagem de Zuckerberg sofreu reveses após uma longa série de escândalos e disputas políticas sobre as práticas de moderação de conteúdo do Facebook. Mais recentemente, a Meta enfrentou grandes problemas em seu negócio que prejudicaram o crescimento da empresa. Seu aplicativo principal está perdendo apelo entre o público mais jovem, que prefere apps mais novos, como Snapchat e TikTok. O crescimento lento no comércio eletrônico pós-pandemia afetou o negócio de publicidade da empresa. Uma mudança nas configurações de privacidade da Apple foi estimada por ter custado bilhões à empresa.

Enquanto isso, a grande aposta de Zuckerberg no metaverso parece estar longe de dar lucro, e a Meta tem sido mais lenta para construir produtos em inteligência artificial gerativa, principal assunto da indústria da tecnologia no momento.

Musk, por outro lado, é o homem mais rico do mundo, graças em grande parte à sua participação na Tesla, onde é CEO. Sua empresa de foguetes, SpaceX, ganhou grandes contratos governamentais, e sua decisão de comprar o Twitter no ano passado e se comprometer com o direito à liberdade de expressão na plataforma ganhou elogios de diferentes setores.

A propensão de Musk para tuitar em horários estranhos e provocar seus críticos - bem como sua cruzada contra a “cultura do cancelamento” e o “vírus woke” - atraiu conservadores políticos e líderes reacionário do Vale do Silício.

Os dois bilionários se enfrentam em público há alguns anos. Em 2016, Zuckerberg criticou Musk depois que um foguete SpaceX explodiu e destruiu um dos satélites do Facebook, que fazia parte de um projeto para expandir a conectividade à internet no mundo. Um ano depois, os dois trocaram farpas por suas perspectivas divergentes sobre os riscos da IA. Nos últimos anos, Musk também criticou o papel do Facebook na facilitação da invasão no Capitólio dos EUA.

Agora, os dois CEOs estão se preparando para outra batalha. A Meta está explorando a construção de uma rede de mídia social descentralizada como alternativa ao Twitter, o que provocou o desafio de luta de Musk.

“Acho que há outro aspecto na luta entre os dois: há agora muitas mais pessoas cientes de que o Facebook quer iniciar uma alternativa ao Twitter. E elas vão querer conferir quando for anunciado”, disse Chakravorti. “Então, isso é publicidade gratuita.”/TRADUZIDO POR ALICE LABATE