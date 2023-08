O que fazer caso você seja acusado falsamente de usar IA para plagiar trabalhos acadêmicos

THE WASHINGTON POST - Seu professor diz que você usou inteligência artificial (IA) para trapacear. Você não fez nada disso. E agora?

Mantenha a calma e deixe os fatos te ajudarem.

Com menos de um ano de vida do ChatGPT, professores em todo lugar estão obtendo ferramentas de detecção de IA que prometem expor quando os alunos usam chatbots para trapacear. Em agosto, um detector de IA feito pela empresa de detecção de plágio Turnitin já tinha sido usado em mais de 70 milhões de trabalhos, disse.

A vigilância por IA pode dissuadir trapaceiros. Mas, às vezes, esses detectores também erram. E até mesmo uma pequena taxa de erro de “falso positivo” significa que alguns alunos poderiam ser injustamente acusados - uma experiência com potenciais efeitos devastadores a longo prazo.

Depois que escrevi sobre a chegada do detector de IA da Turnitin, ouvi de muitos estudantes do ensino médio e universitário (e alguns de seus pais) afirmando que haviam sido falsamente acusados de trapacear com IA.

Então, perguntei a alguns deles como lidaram com as acusações e também procurei conselhos de especialistas em integridade acadêmica e IA.

IA pode acusar falsamente pessoas de trapacear Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Continua após a publicidade

A lição clara: Você pode reagir. Muitos me disseram que compartilhar um artigo como este com o instrutor é um bom começo (Olá, professores, estou do lado de vocês também! Não quero que usemos a tecnologia de maneiras que possam ter consequências graves).

Aqui estão cinco passos a considerar. Esperançosamente, você pode encontrar uma solução antes de chegar ao fim da lista.

Comece com uma conversa sem acusações

Entendo completamente se você estiver chateado, mas abordar seu acusador de forma agressiva pode piorar as coisas.

Vários alunos me disseram que discutir com seus instrutores teve um custo: o professor parou de confiar neles e, no final, deu-lhes uma má nota. Mas, em outros casos, uma conversa educada resultou em um A.

“Fale diretamente com o instrutor, de forma educada e conciliatória”, disse Christian Moriarty, professor de ética e direito no St. Petersburg College na Flórida, EUA, que estuda integridade acadêmica. “Escaladas fazem todos ficarem na defensiva.”

Parte da educação é aprender a se defender. Explique como você não usou IA ou a usou apenas nos termos permitidos para o curso.

Continua após a publicidade

Lembre-se: Isso é novidade para todos. Muitos instrutores ainda não tiveram a chance de aprender como funcionam os relatórios de IA da Turnitin, que são diferentes dos relatórios de plágio que o software oferece há anos. Com IA, um detector não tem qualquer “evidência” - apenas uma suposição baseada em alguns padrões estatísticos.

Até mesmo a Turnitin diz que todos devem se acalmar. “O primeiro passo deve sempre ser conversar com o aluno”, disse a chefe de produtos da Turnitin, Annie Chechitelli. “Nossa orientação é, e sempre foi, que não há substituto para conhecer um aluno, seu estilo de escrita e background.”

Apresente dados sobre erros de detectores de IA

Os detectores de IA podem apresentar porcentagens ou pontuações de aparência científica, mas ninguém deve tratar esses resultados como fato.

Muitos educadores pensam que os detectores de IA são “a solução mágica que os ajudará a fazer o difícil trabalho de identificar possíveis má condutas acadêmicas”, disse Sarah Eaton, professora de educação na Universidade de Calgary e editora do International Journal for Educational Integrity. “A realidade é que esses produtos não são perfeitos.”

Meu exemplo favorito de quão imperfeitos eles podem ser: Um detector chamado GPTZero até alegou que a Constituição dos EUA foi escrita por IA.

Em julho, a OpenAI - a empresa que fez o ChatGPT - encerrou sua própria ferramenta de detecção de IA “devido à sua baixa taxa de precisão.”

Continua após a publicidade

Em junho, a Turnitin relatou que, em nível de frase por frase, seu software marca incorretamente 4% da escrita como gerada por IA. Há uma maior incidência desses falsos positivos em casos onde a Turnitin detecta menos de 20% de um documento como gerado por IA.

“Os professores devem usar relatórios de IA como recursos, não como decisores, e os educadores sempre tomam as decisões finais”, disse Chechitelli.

Certos tipos de escrita, especialmente tópicos técnicos, têm mais probabilidade de serem erroneamente marcados como gerados por IA. Há apenas algumas maneiras de se explicar a mitose celular, então suas palavras podem ser menos propensas a se destacar como humanas. (Eu explico um pouco da ciência de como um detector de IA vê escrita que é suspeitosamente média nesta coluna.)

Há pesquisas que sugerem que os detectores têm preconceito contra falantes não nativos de inglês, e vários dos alunos que compartilharam suas experiências estavam escrevendo em inglês como segunda ou até terceira língua.

Quer enfatizar o ponto? Execute alguns de seus outros escritos, datados antes da chegada do ChatGPT no outono de 2022, através de um detector de IA, para ver se algum deles é marcado. Se for, o problema é claramente o detector, não a escrita. (É um pouco agressivo, mas um aluno me disse que fez o mesmo com os escritos de seu próprio instrutor para enfatizar o ponto.)

O ChatGPT é um robô de bate-papo gratuito capaz de produzir texto e trazer informações sobre diversos assuntos. Foto: @emilianovittoriosi/unsplash

Alguns cientistas de IA bem conhecidos argumentam que a taxa de erro nos detectores de IA significa que eles simplesmente não deveriam ser permitidos. “Eu acho que essas ferramentas deveriam ser proibidas e os alunos não deveriam ser colocados em uma posição de ter que fazer esse tipo de coisa,” disse Timnit Gebru, diretora executiva do Distributed AI Research Institute. “A responsabilidade está com as escolas e governos.”

Continua após a publicidade

Mas não espere que eles desapareçam tão cedo. “Continuaremos a melhorar nossos sistemas de detecção de escrita de IA e continuamos dedicados a disponibilizá-lo para educadores”, disse Chechitelli.

Tente provar a originalidade de seu trabalho

Quando seu trabalho é marcado, seu instrutor pode esperar que você prove que não usou IA para trapacear. Isso não é exatamente justo - como você pode provar um negativo?

Mas você pode ser capaz de evitar mais problemas oferecendo alguma evidência de que realmente fez o trabalho.

Vários alunos com quem conversei sugeriram que o Google Docs ou o Microsoft Word poderiam ajudar. Ambos oferecem uma função de histórico de versões que pode acompanhar as alterações no arquivo, para que você possa demonstrar quanto tempo trabalhou nele e que grandes partes não apareceram magicamente. Outros alunos recomendaram simplesmente gravar a tela enquanto escrevem.

Copiar e colar de um programa de IA também tem alguns sinais reveladores que devem estar ausentes em um trabalho de aluno inteiramente original. Por exemplo, o texto do ChatGPT usa uma fonte única. E todos os chatbots têm um problema bem documentado de inventar fatos e fontes. (Isso também significa que se seu ensaio tem fatos inventados ou notas de rodapé completamente fabricadas, pode ser um sinal de que você deixou a IA fazer a escrita.)

Há formas mais tradicionais de mostrar seu trabalho, também, incluindo a oferta de fazer uma apresentação oral ao vivo. Se você sabe que sua escrita foi marcada como IA no passado, talvez diga ao seu instrutor de antemão e procure feedback sobre rascunhos enquanto você está no processo.

Continua após a publicidade

Outra forma de evitar ser marcado em primeiro lugar: Certifique-se de escrever com uma voz única. “Escrever com seu próprio estilo com linguagem que você entende e usa comumente ajudará a mostrar que você é o autor único do trabalho,” disse Christopher Casey, diretor de educação digital da University of Michigan em Dearborn.

Entenda o seu direito ao devido processo

Se uma conversa educada não funcionar, é hora de aprender as regras oficiais de sua instituição para má conduta acadêmica.

“É perfeitamente razoável apresentar um recurso ou reclamação ou qualquer que seja o nome em sua instituição, para poder dizer que fiz tudo corretamente e o instrutor está dizendo que não,” disse Moriarty.

Muitas universidades têm um escritório para ajudar os alunos a negociar má conduta acadêmica, às vezes chamado de ombudsman ou escritório de assuntos estudantis.

Em alguns casos, os instrutores usaram ferramentas de IA não autorizadas para acusar alunos de trapaça. Algumas instituições de ensino superior as proíbem ou têm orientações muito específicas sobre como devem ser usadas. Além disso, verifique o programa do curso para ver o que dizia ou não sobre o uso de IA para a aula.

Na maioria das vezes, os instrutores não devem usar software de detecção “de uma forma de buscar e destruir em vez de uma forma que apoie o aprendizado do aluno”, disse Eaton.

Continua após a publicidade

Vale a pena notar que alguns instrutores chegaram à conclusão de que não podem impedir os alunos de usar IA. Falsas acusações são “o cerne da questão ao tentar proibir os alunos de usar IA, especialmente para trabalhos de casa ou cursos online onde os alunos podem e não devem ser monitorados 24/7″, disse Casey. (Neste outono, seu campus não permitirá relatórios de detecção de IA como parte de qualquer processo de integridade acadêmica.)

Se tudo falhar e você precisar passar em uma aula para se formar, você ou seus pais poderiam falar com um advogado. “Se você acha que eles não seguiram seus procedimentos, você pode ser capaz de ter algum tipo de processo”, disse Moriarty. “Mas é uma barreira alta, e provavelmente é mais dinheiro do que muitas pessoas estão dispostas a gastar.”/TRADUZIDO POR ALICE LABATE