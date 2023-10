Fusão a laser gera explosão maior de energia e espanta cientistas

THE NEW YORK TIMES - Em julho, cientistas do National Ignition Facility do Lawrence Livermore National Laboratory, na Califórnia, nos Estados Unidos, geraram uma explosão de energia ao bombardear um grânulo de hidrogênio com 192 lasers, reproduzindo por um breve momento o processo de fusão que alimenta o sol. Foi uma repetição de um experimento realizado em dezembro do ano passado, mas dessa vez os cientistas geraram ainda mais energia com um ganho de quase dois fatores em comparação com a energia dos lasers recebidos.

“Repetimos novamente a ignição”, disse Richard Town, diretor associado do programa de fusão a laser em Livermore, em uma entrevista. Ele deu uma palestra sobre o experimento de julho na segunda-feira em uma conferência em Denver.

Os resultados de Livermore aumentam as esperanças de que a fusão possa um dia ser usada para gerar quantidades abundantes de eletricidade sem produzir gases de efeito estufa ou resíduos radioativos de longa duração.

O número-chave: 3,88 megajoules

O experimento realizado em dezembro gerou um turbilhão de elogios quando produziu cerca de três megajoules de energia - o equivalente a cerca de 1,5 quilo de TNT, ou cerca de 1,5 vez a energia dos lasers recebidos. Foi a primeira vez que uma reação de fusão em um ambiente de laboratório produziu mais energia do que a necessária para iniciar a reação.

The Target Bay of the National Ignition Facility at the Lawrence Livermore National Laboratory in Livermore, California, U.S., is seen in an undated handout image. NIF's 192 laser beams converge at the center of this giant sphere to make a tiny hydrogen fuel pellet implode. Damien Jemison/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. Foto: via REUTERS / via REUTERS

O experimento de julho foi essencialmente idêntico ao de dezembro. “Esperávamos um rendimento semelhante”, disse o Dr. Town. “Na ordem de três megajoules.”

A produção real foi de 3,88 megajoules.

O resultado melhor do que o previsto indica que, com alguns ajustes, a fusão a laser pode se tornar muito mais eficiente. Mas variações minúsculas também podem resultar em fracassos de fusão.

Foi um pouco surpreendente o fato de não termos conseguido a ignição em todas elas” Richard Town, diretor associado do programa de fusão a laser em Livermore

Um experimento de fusão realizado em junho, apenas um mês antes, também foi previsto para produzir cerca de três megajoules, mas gerou apenas entre 1,6 e 1,7 megajoules, disse o Dr. Town.

Uma tentativa mais recente, realizada neste mês, como parte dos esforços para manter as armas nucleares sem testes nucleares subterrâneos, produziu um pouco mais de dois megajoules, ficando empatada com a energia do laser.

“Foi um pouco surpreendente o fato de não termos conseguido a ignição em todas elas”, disse o Dr. Town.

Por que é importante: Há muito mais a aprender.

Analisando os resultados, os cientistas de Livermore agora acham que entendem melhor o que está acontecendo.

Em primeiro lugar, os 192 lasers não são perfeitos. “Há algumas variações toda vez que você dispara o laser”, disse o Dr. Town.

Em vez de a energia do laser chegar perfeitamente equilibrada para comprimir a cápsula de combustível de hidrogênio, um leve desequilíbrio empurra a cápsula em uma direção. Parte da energia é perdida, e a implosão interna não aquece tanto o hidrogênio.

Há também pequenas variações nas cápsulas de combustível que afetam as reações de fusão. As simulações de computador agora indicam que pode haver uma grande variação na energia de saída.

O fato de o ganho ter aumentado na última tentativa é uma notícia animadora e mostra que as implosões atuais ainda não estão totalmente otimizadas Siegfried Glenzer, cientista do SLAC National Accelerator Laboratory

“Ela pode ser tão baixa quanto 1,4 megajoules”, disse o Dr. Town. “E se as estrelas se alinharem e tudo funcionar perfeitamente, pode chegar a sete megajoules.”

O que acontece a seguir: Atualização e otimização do experimento.

Siegfried Glenzer, cientista do SLAC National Accelerator Laboratory, em Menlo Park, Califórnia, que liderou os experimentos iniciais de fusão na instalação de Livermore anos atrás, disse sobre o avanço de julho: “O fato de o ganho ter aumentado na última tentativa é uma notícia animadora e mostra que as implosões atuais ainda não estão totalmente otimizadas”.

Uma nova série de experimentos está prestes a começar na Instalação Nacional de Ignição, que tem como objetivo gerar rendimentos de fusão mais altos de forma mais consistente. A energia dos lasers da instalação está sendo atualizada de 2,05 para 2,2 megajoules. Os últimos avanços ocorreram após a última atualização de 1,9 megajoules. Espera-se que a energia adicional leve a mais melhorias.

“Se você puder acoplar efetivamente mais energia ao ponto quente, deverá obter mais rendimento”, disse o Dr. Town. “É possível fazer isso com um martelo maior.”