Geração Z dá o recado: carteiras físicas são cafonas e pagamentos digitais são legais

Para um número cada vez maior de jovens nos EUA, uma carteira recheada de dinheiro e cartões é tão fora de moda quanto as meias de cano curtos e os jeans skinny. A moda é carregar apenas um smartphone.

Eu, Brian Chen, um colunista de tecnologia grisalho de 39 anos, não sou um desses. Para mim, é incompreensível abrir mão de minha carteira, que contém itens essenciais como minha carteira de motorista. Assim, em um esforço para estar na moda novamente, recrutei minha colega Yiwen Lu, de 23 anos, para perguntar aos jovens como eles vivem dessa forma e, em seguida, eu mesmo tentei viver como eles. Ao abandonar minha carteira física, estou me juntando a jovens como Ruby Hegab, uma estudante de 19 anos de Fremont, Califórnia. Assim que recebeu seu primeiro cartão de crédito no ano passado, ela disse que passou a usar seu iPhone para pagar compras, parquímetros e refeições em restaurantes, além de carregar cartões de seguro.

Jovens desencanaram das carteiras digitais Foto: Aly Song/Reuters

“Se uma loja não aceitar o pagamento por aproximação, eu não vou comprar nela”, diz Hegab. Mas isso raramente acontece, porque a grande maioria dos comerciantes que ela visita, incluindo grandes varejistas e lojas familiares, agora aceita alguma forma de pagamento móvel de serviços como Apple Pay e Venmo - ou o Pix no Brasil.

Em uma pesquisa com pouco mais de 2,5 mil americanos sobre pagamentos digitais, cerca de 80% dos entrevistados da Geração Z disseram que estavam usando carteiras móveis e, entre eles, metade estava ansiosa para usar seus telefones para muito mais do que pagar por coisas, de acordo com dados recentes da Pymnts Intelligence.

Os jovens estão usando cada vez mais seus telefones para finalidades para as quais os adultos mais velhos usariam uma carteira tradicional, como carregar documentos como carteira de motorista, cartões de embarque e ingressos para eventos. Alguns desses itens digitais podem ser adicionados aos aplicativos de carteira da Apple e do Google, enquanto outros, como cartões de seguro, podem ser baixados por meio de aplicativos de terceiros. No Brasil, é possível até ter o título de eleitor.

A mudança de comportamento é um reflexo do avanço das carteiras móveis. Nos últimos anos, em meio a pandemia, a Apple e o Google expandiram seus softwares para suportar carteiras de motorista e cartões de trânsito digitalizados, uma tempestade perfeita que tornou as carteiras móveis mais úteis.

Ao passar uma semana sem carteira, usei apenas meu telefone para fazer compras, ir a bares, jantar fora e ir ao cinema, e até mesmo comprar caranguejo no barco de um pescador. O telefone foi suficiente em quase todas essas situações, embora o pagamento do jantar tenha sido mais complicado e o uso de uma carteira de motorista digital para comprar vinho em um supermercado tenha sido um fracasso.

Se você deseja se livrar da carteira ou simplesmente quer reduzir o volume do seu bolso, aqui está o que você precisa saber.

Pagamentos

Em muitas lojas, os usuários de Android e iPhone podem usar o Google Pay e o Apple Pay tocando seus telefones em leitores próximos à caixa registradora. Muitas empresas pequenas aceitam pagamentos.

No entanto, há um risco inerente quando se depende totalmente de uma carteira móvel. Abi Hoyer, 21, disse que não carrega uma carteira por motivos de segurança: no caso de um assalto, um ladrão levaria apenas seu telefone. Ainda assim, os ladrões poderiam fazer pagamentos e limpar o dinheiro de sua conta.

Por isso, é importante que os usuários do iPhone ativem um novo recurso de segurança nas configurações chamado Proteção de dispositivo roubado. E os usuários do Android devem estar cientes das etapas para bloquear e apagar os dados do dispositivo em caso de roubo. Cartões de seguro e outros documentos As digitalizações ou fotos de documentos importantes, como cartões de seguro de saúde e de seguro de carro, agora são amplamente aceitas como substitutos do documento real. Algumas seguradoras disponibilizam seus cartões digitais por meio de seus aplicativos, que podem ser adicionados à sua carteira móvel. No entanto, nem todos os cartões de seguro funcionam dessa forma, e pode ser um incômodo encontrar esses cartões a qualquer momento - você não quer ter que ficar remexendo em fotos ou encontrar o aplicativo certo para carregar seu cartão de seguro após um acidente de carro, por exemplo. Descobri que o método mais simples para facilitar a localização dos cartões de seguro é anexar imagens de todos eles a uma nota digital armazenada no seu telefone. Em iPhones, abra a foto do cartão de seguro, toque no botão no canto inferior esquerdo e selecione o aplicativo Notes para salvar a imagem em uma nova nota. Em seguida, renomeie a nota para "Cartões de seguro".

Da mesma forma, os usuários do Android podem usar o aplicativo de anotações Google Keep. No Keep, na parte inferior, toque em “adicionar imagem”. Em seguida, escolha a foto de seu cartão de seguro e rotule a nota.

Outros tipos de cartões e documentos, como meu cartão para transporte público, ingressos de cinema e cartões-presente, foram bastante simples de digitalizar: ao tocar no botão “adicionar à Apple Wallet”, eles foram carregados em meu aplicativo de carteira da Apple.

Identificação

Em alta Link Conheça os hackers que têm como missão ‘enlouquecer’ a inteligência artificial LuzIA, chatbot de IA ‘faz-tudo’ no WhatsApp, recebe aporte de US$ 10 milhões Dispositivos do futuro vão ler o seu corpo e usar dados para alimentar IAs, diz futurologista As versões digitalizadas das carteiras de motorista ainda são relativamente novas e estão sendo testadas em vários estados, incluindo Califórnia, Arizona, Connecticut, Maryland e Utah, nos EUA - no Brasil, isso também é possível. É nesse ponto que a carteira móvel deixa a desejar. Para comprar bebidas alcoólicas em vários supermercados, os caixas não estavam familiarizados com a carteira de motorista digital e não tinham um scanner para verificar o código de barras. E em um bar de coquetéis, um segurança rejeitou as identidades digitais e exigiu cartões físicos. No caso de uma emergência, uma pessoa também pode ter problemas para identificá-lo. Os recursos Medical ID da Apple e Personal Safety do Google podem ser configurados para mostrar às pessoas seu nome, idade e contatos de emergência pressionando um atalho no telefone, mas os profissionais de emergência médica teriam que saber como usar esse recurso. Portanto, é melhor continuar carregando uma identificação física. Para fazer isso sem carregar uma carteira, você pode fazer o que algumas pessoas mais jovens fazem e colocar a identificação entre o telefone e a capa do telefone. Descobri que essa é uma solução imperfeita porque o cartão eleva o telefone para mais perto das bordas da capa, o que torna a tela mais suscetível a danos em caso de queda. Depois de uma semana, optei pela melhor solução: uma carteira magnética que se prende à parte de trás do meu telefone e carrega apenas dois cartões - minha identidade e um cartão de crédito.

Isso me pareceu uma trapaça. Mas Hegab, de 19 anos, admite que usa um porta-cartões semelhante para carregar apenas a carteira de motorista.

Assim que as carteiras de motorista digitais funcionarem em todos os lugares, disse ela, ela se livrará dele.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.