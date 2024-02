As girafas estão na mira da censura do governo chinês nas redes sociais do país, emergindo como símbolo de descontentamento em relação à economia local. Posts com girafas começaram a reunir comentários que desagradam o governo chinês após uma publicação aparentemente sem intenções políticas por parte da Embaixada dos EUA em Pequim na sexta-feira, 2.

Comentário de publicação feita pela Embaixada dos EUA em Pequim se tornou local de discussões políticas sobre o governo e a economia chineses Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

PUBLICIDADE Feita no Weibo, principal rede social da China, a postagem divulgava um artigo falando sobre esforços de rastreamento de girafas ameaçadas de extinção na África usando tecnologia GPS. Nas horas seguintes, o post viralizou no Weibo, que lembra ao X (ex-Twitter), acumulando 970 mil curtidas e 180 mil comentários até terça-feira, 6 - os números são incomuns para o perfil da embaixada, que geralmente consegue menos de 30 mil curtidas em suas publicações. Boa parte dos comentários da publicação falavam sobre a situação econômica chinesa, o que levou usuários insatisfeitos com o governo chinês a usar a imagem de uma girafa em seus perfis, o que acendeu a luz amarela para autoridades locais.

Plataforma Weibo foi palco de discussões políticas sobre China Foto: Alice Labate Salas

A repercussão desencadeou uma enxurrada de críticas de investidores preocupados com o recente declínio do mercado de ações chinês, atribuído ao enfraquecimento da confiança dos consumidores após anos de luta contra a covid-19.

O índice CSI 300, que reúne grandes empresas chinesas, testemunhou perdas significativas desde 2021, ultrapassando os US$ 6 trilhões em valor, apesar das intervenções do governo em janeiro para conter a queda. Os comentários raivosos no Weibo incluíam apelos por ajuda aos investidores chineses por parte do governo dos EUA e referências sarcásticas ao hino nacional chinês.

Embora os comentários tenham sido posteriormente removidos e substituídos por declarações de amizade entre EUA e China, a censura parcial persiste, com hashtags relacionadas às girafas bloqueadas. A discussão, antes centrada na crise econômica, agora voltou a focar em questões de bem-estar animal.

Essa não é a primeira vez que a China censura imagens “inocentes”. Em 2017, o desenho do Ursinho Pooh foi censurado pelo governo chinês após usuários do Weibo associarem a imagem do personagem com o presidente Xi Jinping.

Publicidade

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani